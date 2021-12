Le marché des services 5G jusqu’en 2028 est en plein essor dans le monde entier par les principaux acteurs clés – AT and T Inc., China Mobile Ltd., China Telecom Corporation Limited, KT Corporation, Saudi Telecom Company

Il s’agit d’une étude professionnelle et approfondie sur l’état actuel du marché des services 5G avec un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. Les perspectives stratégiques et les plans de développement sont également discutés et les processus de fabrication et les structures de coûts analysés. Services 5G La consommation d’import/export du marché, les chiffres de l’offre et de la demande et les marges brutes sur le prix de revient et la valeur de production sont également fournis.

La demande croissante de connectivité de données à haut débit pour les applications Internet des objets (IoT) alimente la croissance du marché des services 5G. Une augmentation de la demande de services de connectivité fiables et à très faible latence influence la croissance du marché des services 5G. Le développement croissant des infrastructures telles que les villes intelligentes et l’utilisation croissante d’appareils connectés augmentent la demande de connectivité à haut débit anticipée dans la croissance du marché des services 5G.

SEGMENTATION DU MARCHÉ

Le marché mondial des services 5G est segmenté en fonction du type et de l’utilisateur final. Sur la base du type, le marché est segmenté en eMBB et uRLLC, mMTC, autres. Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté informatique et télécommunications, fabrication, énergie et services publics, médias et divertissement, soins de santé, transport et logistique, etc.

Impact de Covid-19 sur le marché des services 5G

L’impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché est couvert tout au long du rapport. La pandémie a un impact positif sur le marché des services 5G. De nombreuses entreprises exploitent désormais leurs activités sur des plateformes en ligne en raison des conditions de verrouillage ; de plus en plus d’entreprises adoptent les services 5G. Par conséquent, la demande d’applications de parcomètres augmente pendant COVID-19 et devrait également augmenter au cours de la période de prévision

Joueurs clés

Le rapport traite des principaux acteurs du marché qui ont apporté une énorme contribution à la croissance du marché des services 5G et dominent la part de marché. Le rapport fournit également des informations sur les revenus du marché des principaux acteurs. Le rapport donne un aperçu des stratégies utilisées par les principaux acteurs afin d’acquérir une base solide sur le marché des services 5G.

Les principaux acteurs couverts par les marchés des services 5G :

AT et T inc.

China Mobile Ltd.

China Telecom Corporation Limited

Groupe Deutsche Telekom

KT Corporation

Société de télécommunications saoudienne

SK Telecom Co., Ltd.

Sprint

Verizon Communications Inc.

Groupe Vodafone plc

Aperçu régional

Le rapport fournit un aperçu détaillé de l’industrie, y compris des informations qualitatives et quantitatives. Il fournit un aperçu et des prévisions du marché mondial des services 5G en fonction de divers segments. Il fournit également des estimations de la taille du marché et des prévisions de 2020 à 2028 pour cinq grandes régions, à savoir; Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud et centrale. Le marché des services 5G de chaque région est ensuite sous-segmenté par pays et segments respectifs. Le rapport couvre l’analyse et les prévisions de 18 pays dans le monde ainsi que la tendance actuelle et les opportunités qui prévalent dans la région.

Raisons d’acheter :

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial des services 5G.

Met en évidence les priorités commerciales clés afin d’aider les entreprises à réaligner leurs stratégies commerciales.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché mondial des services 5G, permettant ainsi aux acteurs de la chaîne de valeur de développer des stratégies efficaces à long terme.

Développer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examinez en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui stimulent le marché, ainsi qu’à ceux qui l’entravent.

Améliorer le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits clients, la segmentation, la tarification et la distribution

Table des matières

introduction Points clés à retenir Méthodologie de recherche Paysage du marché des services 5G Marché des services 5G – dynamiques clés du marché Marché des services 5G – analyse du marché mondial Marché des services 5G – chiffre d’affaires et prévisions jusqu’en 2028 – composante Marché des services 5G – revenus et prévisions jusqu’en 2028 – secteur vertical Revenus et prévisions du marché des services 5G jusqu’en 2028 – analyse géographique Paysage de l’industrie Marché des services 5G, profils clés des entreprises appendice

