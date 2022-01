Le marché des serveurs White Box prévoit un TCAC de 40,6 %, une croissance des activités, une analyse régionale, une taille, une part et des prévisions pour 2028

L’étude menée dans le rapport de classe mondiale sur le marché des serveurs White Box couvre des marchés hétérogènes conformément aux exigences de l’industrie des serveurs White Box et recueille les meilleures solutions possibles et des informations méticuleuses sur les tendances du marché.

Une structure informatique dans les grands centres de données est connue sous le nom de serveur de boîte blanche. Il est assemblé par les ODM (fabricants de conception originale). Il est généralement construit en assemblant les éléments COTS (commercial off-the-shelf) de différentes manières pour offrir une personnalisation aux consommateurs. Il est également possible pour une entreprise de construire un serveur de boîte blanche interne en utilisant des pièces d’ordinateur au détail qui sont accessibles dans le commerce.

Segmentation:

Sur la base du facteur de forme, le marché des serveurs de boîte blanche est segmenté en serveurs rack, serveurs tour, serveurs lames, serveur à densité optimisée.

En fonction du type d’entreprise, le marché des serveurs de boîte blanche est segmenté en centres de données et clients d’entreprise

Basé sur le processeur, le marché des serveurs de boîte blanche est segmenté en serveurs X86, serveurs non X86),

Sur la base des composants, le marché des serveurs de boîte blanche est segmenté en carte mère, processeur, mémoire, adaptateur réseau et alimentation.

Sur la base du système d’exploitation, le marché des serveurs de boîte blanche est segmenté en système d’exploitation Linux, système d’exploitation Windows, système d’exploitation UNIX et autres systèmes d’exploitation.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des serveurs White Box sont:

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des serveurs boîte blanche sont Quanta Computer Inc., WISTRON CORPORATION, INVENTEC CORPORATION, Foxconn Electronics Inc., MiTAC Holdings Corporation, Celestica International LP., COMPAL Inc., hyve solutions, Penguin Computing, SERVERSDIRECT., Jabil Inc., Super Micro Computer, Inc., ZT Systems, USI, SPEED Technology Inc., ZT Systems. ; entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Quelques points de la table des matières

Chapitre 1 Présentation du serveur White Box et aperçu du marché

Chapitre 2 Résumé analytique

Chapitre 3 Analyse de la chaîne industrielle

Chapitre 4 Marché mondial des serveurs de boîte blanche, par type

Chapitre 5 Marché des serveurs White Box, par application

Chapitre 6 Analyse du marché mondial des serveurs White Box par régions

Chapitre 7 Analyse du marché des serveurs de boîte blanche par pays

Chapitre 8 Analyse du marché des serveurs de boîte blanche en Europe par pays

Chapitre 9 Analyse du marché des serveurs boîte blanche en Asie-Pacifique par pays

Chapitre 10 Analyse du marché des serveurs White Box au Moyen-Orient et en Afrique par pays

Chapitre 11 Analyse du marché des serveurs White Box en Amérique du Sud par pays

Chapitre 12 Paysage concurrentiel

Chapitre 13 Perspectives de l’industrie

Chapitre 14 – Prévisions du marché mondial des serveurs de boîte blanche

Chapitre 15 Analyse de faisabilité d’un nouveau projet

