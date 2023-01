Le marché des serveurs rack de centre de données percevra une croissance importante du TCAC de 17,8% d’ici 2028, taille, part, tendances, demande, segmentation et analyse concurrentielle

Les progrès technologiques croissants et l’augmentation de la puissance de calcul ainsi que les exigences de haute performance sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des serveurs rack de centre de données . Data Bridge Market Research analyse que le marché des serveurs rack de centre de données affichera un TCAC de 17,8 % pour la période de prévision 2021-2028. Cela signifie que la valeur marchande des serveurs en rack du centre de données atteindra 175,37 milliards USD d’ici 2028.

Le rapport persuasif sur le marché des serveurs rack de centre de données est conçu avec l'analyse de marché scrupuleuse réalisée par une équipe d'experts de l'industrie, d'analystes dynamiques, de prévisionnistes habiles et de chercheurs bien informés. De plus, les facteurs d'influence tels que les moteurs du marché, les contraintes du marché et l'analyse de la concurrence sont étudiés avec l'analyse SWOT qui est l'outil le plus établi lorsqu'il s'agit de générer un rapport d'étude de marché.

Le rapport d'enquête à grande échelle sur le marché des serveurs rack de centres de données comprend tous les paramètres de marché cruciaux. En outre, les profils complets des entreprises couverts dans ce rapport expliquent également les développements récents, les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et les acquisitions en cours par les nombreux acteurs et marques clés du marché.

Le paysage concurrentiel sur le marché des serveurs rack de centre de données comprend :

Cisco Systems, Inc., Broadcom, Oracle, Eaton, Cannon Technologies Ltd, C & F Tooling, Huawei Technologies Co., Ltd., Preformed Line Products, Legrand SA, Tokyo Century Corporation, Infiniti Research Ltd, Vertiv Group Corp., Tripp Lite, RS Components & Controls (I) Ltd., Rittal India Pvt. Ltd., Hewlett Packard Enterprise Development LP, Black Box Corporation, CtrlS Datacenters Ltd, Nextra Online Services et Contabo

Segments de marché clés :

Sur la base des composants, le marché des serveurs rack de centre de données est segmenté en solutions et services de serveur rack.

Sur la base du facteur de forme, le marché des serveurs rack de centre de données est segmenté en 1U, 2U, 4U et autres.

On the basis of service, the data centre rack server market is segmented into design and consulting, installation and deployment and support and maintenance.

On the basis of tier type, the data centre rack server market is segmented into tier 1, tier 2, tier 3, tier 4 and others.

On the basis of data centre type, the data centre rack server market is segmented into mid-sized data centres, enterprise data centres and large data centres.

On the basis of industry, the data centre rack server market is segmented into BFSI, IT and telecom, government and defense, healthcare, research and academic, retail, energy, manufacturing and others.

Data Centre Rack Server Market Country Level Analysis:

The countries covered in the data centre rack server market report are the U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, Israel, Egypt, South Africa, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

North America dominates the data centre rack server market and its market share will continue to expand during the forecast period owing to the rising adoption of advanced technologies by the enterprises coupled with prevalence of large number of data centres. Asia-Pacific on the other hand will project the highest growth rate during the forecast period. This is because of rapid technological advancements in the field of information technology and rising demand for data centre rack servers by IT and telecommunication sectors.

La section par pays du rapport sur le marché des serveurs rack de centre de données fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Avantages clés:

Cette recherche offre une analyse complète des tendances actuelles, des projections et de la dynamique pour les années, dans le but d’aider à l’identification des opportunités de marché actuelles.

Les revenus du marché individuel des principaux pays de chaque zone sont cartographiés.

La recherche examine les circonstances du marché des serveurs rack de centre de données sur une base régionale et pays par pays.

Les principaux acteurs du marché Data Center Rack Server ont été identifiés.

Pour comprendre l’environnement concurrentiel à travers les zones géographiques, cette étude évalue le paysage concurrentiel et procède à une analyse de la chaîne de valeur.

Une analyse approfondie de la segmentation du marché des serveurs rack de centre de données au sein du marché a été proposée, ce qui devrait contribuer aux opportunités de marché actuelles.

