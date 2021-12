Le marché des serrures RFID devrait récolter 8 779,61 millions de dollars américains, à l’échelle mondiale, d’ici 2027 à 12,6% de TCAC: The Insight Partners

Le marché Serrures RFID devrait croître au cours de la période de prévision en raison de facteurs moteurs, notamment les développements croissants dans l’industrie manufacturière. En outre, l’augmentation des déploiements dans l’industrie de l’électronique et des semi-conducteurs complète la croissance du marché. Cependant, la disponibilité de substituts entrave la croissance du marché des serrures RFID.

Principaux acteurs clés du marché : – Assa Abloy AB ; Bai Fu Co., Ltd. ; Digilock (Security People, Inc.); dormakaba Holding SA ; Euro-Locks SA NV (Groupe Lowe & Fletcher) ; Godrej & Boyce Manufacturing Company Limited; Onity Inc. ; Qilocks Equipment Ltd; Groupe Samsung ; et Senseon

Le marché mondial de l’électronique grand public est fortement stimulé par l’adoption massive des smartphones par les personnes de tous les groupes d’âge. Les pays en développement de l’APAC, de la MEA et de l’Amérique du Sud connaissent une augmentation substantielle du nombre d’utilisateurs de smartphones en raison de la disponibilité croissante de smartphones à bas prix. En outre, les Pays-Bas, la Suède, l’Australie, les États-Unis, l’Espagne, l’Allemagne, le Royaume-Uni et la France font partie des économies avancées où la possession de smartphones est élevée en raison de l’augmentation du revenu disponible.

Le rapport sur le marché des serrures RFID se concentre sur les développements économiques et les tendances des dépenses de consommation dans différents pays pour la période de prévision 2020 à 2027. Des études montrent également quels pays et régions seront les plus performants dans les années à venir. En outre, l’étude parle du taux de croissance, de la part de marché et des derniers développements de l’industrie des serrures RFID dans le monde. De plus, la mention spéciale des acteurs les plus importants du marché contribue à l’importance de l’ensemble de l’étude de marché.

Segment de marché des serrures RFID par régions, l’analyse régionale couvre : Amériques, États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, APAC, Chine, Japon, Corée, Asie du Sud-Est, Inde, Australie, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Espagne , Moyen-Orient et Afrique, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Turquie, pays du CCG.

