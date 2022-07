Le marché des serrures intelligentes d’une valeur de 4,10 milliards de dollars américains d’ici 2027 – Recherche exclusive par The Insight Partners

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Global Smart Locks Market to 2027 – Analysis andForecastby Type (Cadenas, deadbolt, Lever Handle, Others); Technologie de communication (Wi-Fi, Bluetooth, NFC, autres); Application (résidentielle, commerciale, industrielle); et la géographie », le marché était évalué à 1,44 milliard de dollars en 2019 et devrait atteindre 4,10 milliards de dollars d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 14,2% de 2019 à 2027.Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché, ainsi que les principaux acteurs et leurs développements sur le marché.

Obtenez un exemple de copie de ce rapport à – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100001308/

Aperçu du marché – Marché des serrures intelligentes

L’adoption croissante des smartphones dans les marchés en développement crée de nouvelles opportunités passionnantes pour divers développements technologiques en cours. L’adoption des smartphones a un impact énorme sur l’industrie de la technologie des serrures intelligentes. La pénétration croissante des smartphones stimule la croissance des appareils connectés, qui permettent aux utilisateurs d’accéder à distance à leurs serrures de porte et de fonctionner à l’aide de plusieurs applications mobiles connectées. Les responsables de la sécurité avaient le choix entre les codes PIN et les cartes à puce; cependant, la prolifération des smartphones au point d’ubiquité a offert une nouvelle option aux fabricants; l’accès aux smartphones est plus sécurisé que les clés traditionnelles. Les serrures intelligentes fournissent une connectivité sans fil, qui peut envoyer des alertes de sécurité à l’utilisateur sur les smartphones, lui permettant de surveiller les systèmes à distance. Les serrures intelligentes intégrées aux capteurs IoT aident à collecter des informations précieuses dans les smartphones; les données collectées permettent de réduire les risques et les possibilités de cambriolage ou de vol. Par conséquent, l’adoption massive des smartphones dans toutes les régions alimente la croissance du marché mondial des serrures intelligentes.

Renseignez-vous avant d’acheter à – https://www.theinsightpartners.com/inquiry/TIPTE100001308/

Selon le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, le Brésil, l’Iran et la Chine sont parmi les pays les plus touchés par l’épidémie de COVID-19. L’épidémie a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide à travers le monde. Selon les derniers chiffres de l’OMS du 25 juin 2020, il y a environ 9,28 millions de cas confirmés de COVID-19 dans le monde, avec environ 478 691 décès au total et le nombre augmente à des rythmes variables selon les pays. La crise DU COVID-19 affecte les industries du monde entier et l’économie mondiale devrait être la plus durement touchée en 2020 et probablement aussi en 2021. L’industrie mondiale de l’électronique et des semi-conducteurs est l’une des principales industries confrontées à de graves perturbations en raison de l’épidémie de COVID-19, ce qui à son tour affecte négativement la croissance du marché mondial des serrures intelligentes. Les fermetures d’usines, les interdictions de voyager, les interdictions commerciales et les confinements aux frontières pour lutter contre et contenir l’évasion ont eu un impact sur le marché des serrures intelligentes.

Achetez une copie du rapport à – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100001308/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Informations de contact

Contactez-nous : si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter : Personne à contacter : Sameer Joshi E-mail : sales@theinsightpartners.com Téléphone : +1-646-491-9876