Le marché des serrures intelligentes devrait atteindre 12,3256 millions de dollars à un TCAC de 20,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché mondial des serrures intelligentes était évalué à 2 842,18 millions USD en 2021 et devrait atteindre 12 3256 millions USD d’ ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 20,10 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, des prix . analyse de la production, analyse de la consommation et comportement du consommateur.

Selon le FBI, les cambriolages représentaient 17,1 % de tous les crimes contre les biens en 2020. Répartis par catégorie, 56,7 % des cambriolages impliquaient une entrée forcée, et les dommages matériels des victimes de cambriolage étaient estimés à 3,4 milliards de dollars en 2020. Cela suggère la possibilité d’un système de sécurité plus sûr et avancé.

La pénétration et la popularité croissantes de l’IoT, combinées aux avantages de la connexion des serrures intelligentes à Internet, sont des facteurs importants qui créent des opportunités de croissance importantes pour le marché des serrures intelligentes. Par conséquent, le marché devrait croître rapidement au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché des serrures intelligentes

Cette section explique comment comprendre les moteurs, les forces, les opportunités, les contraintes et les défis du marché. Tout cela est expliqué en détail ci-dessous.

chauffeur

augmentation des problèmes de sécurité

L’adoption généralisée des appareils domestiques intelligents a minimisé les inquiétudes, car les consommateurs s’attendent à la confidentialité et à la sécurité des données fournies par les serrures intelligentes dans leur maison. Les gens connectent simplement un appareil Bluetooth ou Wi-Fi à la serrure et peuvent y accéder via une touche téléphonique ou une commande vocale. Améliorez la sécurité en utilisant des systèmes avancés de détection de présence, de résistance et d’alarme. Un accès facile et une authentification rapide sont devenus la norme. Par conséquent, le souci des consommateurs pour la sécurité a considérablement augmenté la demande globale du marché.

De plus, la croissance rapide de la domotique stimulera encore le taux de croissance du marché des serrures intelligentes. De plus, les secteurs commercial et résidentiel adopteront des systèmes de verrouillage intelligent basés sur des applications qui permettent un suivi et un enregistrement rapides et augmentent l’efficacité au cours de la période de prévision.

Possibilité

Reconnaissance et émergence de la technologie

En outre, la sensibilisation croissante des consommateurs aux avantages et aux commodités offerts par ces serrures au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 élargit encore les opportunités lucratives pour les acteurs du marché. En outre, la pénétration croissante de l’Internet des objets (IoT) et de diverses technologies telles que l’apprentissage automatique (ML) et l’intelligence artificielle (IA) stimulera davantage la croissance future du marché des serrures intelligentes.

Impact du COVID-19 sur le marché des serrures intelligentes

Le taux d’adoption des serrures intelligentes a augmenté en raison de la récente épidémie de coronavirus qui a eu un impact significatif sur le marché des serrures intelligentes en raison des restrictions imposées par divers gouvernements. Dans l’ère post-COVID-19, les organisations se concentrent sur les technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle (IA), l’apprentissage automatique (ML), l’Internet des objets (IOT) et l’informatique en nuage dans les environnements résidentiels et commerciaux. opérations sans contact. .

Ce facteur devrait stimuler la demande de systèmes de serrures intelligentes basés sur des applications, ce qui favorisera l’adoption de serrures intelligentes à l’échelle mondiale. De plus, des serrures intelligentes sont utilisées pour assurer la sécurité. L’utilisation croissante de produits liés à la sécurité tels que les serrures numériques et les serrures basées sur le cloud dans les environnements commerciaux, résidentiels et industriels stimule le marché mondial des serrures intelligentes.

Couverture du marché mondial des serrures intelligentes

Le marché des serrures intelligentes est segmenté en fonction du type, du protocole de communication, du mécanisme de déverrouillage et de l’application. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

Les mecs

magasin mort

levier

cadenas

Autre

code

Bluetooth

sans fil en ligne

Autre

mécanisme de déverrouillage

clavier

clé de carte

tactile

clé à distance

basé sur un smartphone

application

publicité

lieu d’habitation

industrie

Agence

Autre

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Smart Locks

Le paysage concurrentiel du marché Smart Lock fournit des détails sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, la portée et la portée des produits et le domaine d’application. c’est inclus. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que le marché des serrures intelligentes sur lequel l’entreprise se concentre.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des serrures intelligentes sont :

ASSA ABLOY (Suède)

Allegion plc (Irlande)

Groupe Domakaba (Suisse)

Spectrum Brands Holdings, Inc. (États-Unis)

Salto Systems SL (Espagne)

Télécommunications (États-Unis)

Systèmes Cansec Ltée (Canada)

Groupe Gantner (EAU)

Master Lock Company LLC (États-Unis)

Samsung (Corée)

