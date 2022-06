Le marché des serrures intelligentes atteindra 4,10 milliards de dollars américains d’ici 2027 | CAGR 14,2 % : les partenaires Insight

Selon notre dernière étude de marché sur le « marché mondial des serrures intelligentes jusqu’en 2027 – Analyse et prévisions par type (cadenas, pêne dormant, poignée à levier, autres) ; Technologie de communication (Wi-Fi, Bluetooth, NFC, autres) ; Application (Résidentielle, Commerciale, Industrielle); et géographie », le marché était évalué à 1,44 milliard de dollars américains en 2019 et devrait atteindre 4,10 milliards de dollars américains d’ici 2027 ; il devrait croître à un TCAC de 14,2 % de 2019 à 2027. Le rapport met en évidence les facteurs clés qui stimulent la croissance du marché, ainsi que les principaux acteurs et leurs développements sur le marché.

L’adoption croissante des smartphones sur les marchés en développement crée de nouvelles opportunités passionnantes pour divers développements technologiques en cours. L’adoption des smartphones a un impact énorme sur l’industrie de la technologie de verrouillage intelligent. La pénétration croissante des smartphones stimule la croissance des appareils connectés, qui permettent aux utilisateurs d’accéder à distance à leurs serrures de porte et de fonctionner à l’aide de plusieurs applications mobiles connectées. Auparavant, les responsables de la sécurité n’avaient le choix qu’entre les codes PIN et les cartes à puce ; cependant, la prolifération des smartphones jusqu’au point d’ubiquité a offert une nouvelle option aux constructeurs ; l’accès aux smartphones est plus sécurisé que les clés traditionnelles.

Principaux acteurs clés couverts dans ce rapport : Amadas, Inc., HAVELock, Honeywell International Inc., August Home, SAMSUNG, Vivint, Inc., Wyze Labs, Inc., U-tec Group Inc., Schlage, GANTNER Electronic GmbH

Les serrures intelligentes fournissent une connectivité sans fil, qui peut envoyer des alertes de sécurité à l’utilisateur sur les smartphones, lui permettant de surveiller le système à distance. Les serrures intelligentes intégrées aux capteurs IoT aident à collecter des informations précieuses dans les smartphones ; l’ensemble du système contribue à réduire les risques et les possibilités de cambriolage ou de vol. Par conséquent, l’adoption massive de smartphones dans toutes les régions alimente la croissance du marché mondial des serrures intelligentes.

La technologie IoT se développe rapidement et devrait comprendre 18 milliards d’appareils connectés d’ici 2022 dans le monde. Il vient dans un large éventail d’écosystèmes différents, avec de nombreuses exigences et capacités. Au cours des dernières années, l’IoT a créé un impact substantiel sur la sécurité domestique car il permet aux utilisateurs de contrôler leurs serrures à l’aide d’un smartphone, de n’importe où. Plusieurs fabricants ont adopté l’IoT et le désir d’une sécurité domestique intelligente innovante pour offrir aux consommateurs une sécurité avancée pour les utilisateurs autorisés et invités. Plusieurs entreprises introduisent des systèmes qui offrent des systèmes de sécurité améliorés afin d’intégrer l’IoT dans l’environnement global de sécurité de la maison intelligente.

Les serrures intelligentes utilisent des capteurs basés sur l’IoT afin d’exécuter des dispositifs d’entrée sans clé, ce qui permet à l’utilisateur d’accéder aux portes à distance via un smartphone ou tout autre appareil connecté à Internet. De plus, pour rester compétitif sur le marché, des mises à jour et des avancées en temps opportun sont apportées aux serrures intelligentes par les fournisseurs de services de serrures intelligentes pour se maintenir sur le marché. Par exemple, Schlage a présenté son nouveau pêne dormant intelligent Wi-Fi SchlageEncode au Salon international de l’électronique grand public 2019, qui comprend une connectivité Wi-Fi intégrée.

Selon le dernier rapport de situation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les États-Unis, l’Espagne, l’Italie, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, la Turquie, le Brésil, l’Iran et la Chine sont parmi les pays les plus touchés par l’épidémie de COVID-19. L’épidémie a commencé à Wuhan (Chine) en décembre 2019 et depuis lors, elle s’est propagée à un rythme rapide à travers le monde. Selon les derniers chiffres de l’OMS du 25 juin 2020, il y a environ 9,28 millions de cas confirmés de COVID-19 dans le monde avec environ 478 691 décès au total et le nombre augmente à des rythmes variables dans différents pays. La crise du COVID-19 affecte les industries du monde entier et l’économie mondiale devrait être la plus touchée en 2020 et probablement en 2021 également.

L’industrie mondiale de l’électronique et des semi-conducteurs est l’une des principales industries confrontée à de graves perturbations en raison de l’épidémie de COVID-19, qui à son tour a un impact négatif sur la croissance du marché mondial des serrures intelligentes. Les fermetures d’usines, les interdictions de voyager, les interdictions de commerce et les fermetures de frontières pour combattre et contenir l’épidémie ont eu un impact sur le marché des serrures intelligentes.

La recherche sur le marché des serrures intelligentes se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché des serrures intelligentes en fonction de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2021-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide de ressources vitales, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

