Le marché des serres commerciales connaîtra une croissance époustouflante d’ici 2030

La taille du marché mondial des serres commerciales devrait passer de 2 158,5 millions USD en 2021 à 3 492,5 millions USD d’ ici 2030 , à un TCAC de 6,2 % de 2022 à 2030 . L’adoption de technologies de pointe dans l’agriculture a amélioré les approches des agriculteurs sur les terres agricoles. L’agriculture moderne a permis aux agriculteurs d’atteindre facilement une productivité élevée tout en utilisant efficacement les ressources. À mesure que le secteur agricole se développe, les agriculteurs du monde entier visent des rendements plus élevés, des produits de qualité et des économies d’échelle. Les besoins de la population croissante, la nécessité d’augmenter les rendements des cultures, l’augmentation de la demande alimentaire et l’augmentation de la productivité sont les moteurs du marché.

Des facteurs tels que la diminution des terres arables, les changements climatiques, l’augmentation de la demande alimentaire et les avantages tirés de la culture en serre de cultures popularisent et encouragent l’installation de serres, stimulant ainsi la croissance du marché. Des facteurs tels que les coûts d’installation initiaux élevés et le manque d’expertise technique des agriculteurs peuvent également freiner la croissance du marché étudiée au cours de la période de prévision.

Obtenez un PDF pour plus d’informations professionnelles et techniques : https://www.marketstatsville.com/request-sample/commercial-greenhouse-market

La croissance rapide de la population avec des terres rétractables, en particulier en Chine et en Inde, devrait stimuler le marché des serres dans la région Asie-Pacifique. L’une des principales raisons de la croissance de l’agriculture en serre est que les terres cultivables diminuent d’année en année. Par conséquent, maximiser le rendement des cultures sur les terres disponibles pour répondre à la demande alimentaire croissante propulse le marché de l’agriculture commerciale en serre. De plus, les fluctuations des conditions climatiques dans le monde poussent les agriculteurs à recourir aux techniques de culture sous serre, entraînant la croissance du marché étudié.

Dynamique du marché mondial des serres commerciales

Conducteurs : Conditions climatiques fluctuantes

Le climat a un impact sur toutes les composantes de la production agricole, y compris la superficie cultivée et l’intensité de la culture. Les changements dans la fréquence et la gravité des sécheresses et des inondations pourraient poser des problèmes aux agriculteurs et aux éleveurs et menacer la sécurité alimentaire, entraînant une baisse des rendements à l’échelle mondiale. L’utilisation des techniques de serre à l’échelle commerciale fournit une atmosphère protégée et contrôlée, qui peut favoriser la production de cultures saisonnières tout au long de l’année.

Des niveaux plus élevés de CO2 peuvent affecter les rendements des cultures. Bien que l’augmentation des niveaux de CO2 puisse stimuler la croissance des plantes, elle réduit également la valeur nutritionnelle de la plupart des cultures vivrières. Selon certaines expériences en laboratoire, des niveaux élevés de CO2 peuvent augmenter la croissance des plantes. D’autres facteurs peuvent atténuer ces augmentations potentielles de rendement, tels que les changements de température, l’ozone et les pénuries d’eau et de nutriments. Si la température optimale d’une culture est dépassée et que suffisamment d’eau et de nutriments ne sont pas disponibles, les augmentations de rendement peuvent être réduites ou inversées.

Contraintes : investissements initiaux élevés

L’agriculture en serre nécessite des coûts de démarrage élevés et la mobilisation de capitaux suffisants est l’un des plus grands défis pour les entrepreneurs. Les marges bénéficiaires sont très inférieures avec des produits spécifiques ou des méthodes de culture. La plupart des serriculteurs américains n’atteignent au mieux qu’une marge bénéficiaire de 3,5 %, et en cas de mauvais temps ou de ralentissement des ventes, celle-ci descend à 1 %. Un seul coût hors de contrôle peut anéantir le budget d’une année entière à de tels taux de marge. Plusieurs problèmes potentiels augmentent lentement les coûts d’exploitation de la serre, entravant la croissance du marché.

L’investissement initial élevé est principalement attribué aux climatiseurs et appareils de chauffage utilisés pour le contrôle de la température de l’air naturel, qui sont coûteux et entraînent des investissements initiaux élevés. Selon l’Université du Wisconsin-Madison Extension Office, le chauffage est l’un des coûts les plus élevés pour le serriculteur, en particulier dans les climats frais ou froids où un chauffage important est nécessaire pour faire pousser les cultures.

Vous pouvez acheter le rapport complet @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/commercial-greenhouse-market?opt=2950

Portée de la serre commerciale

L’étude classe le marché des serres commerciales en fonction du type d’équipement, du type de culture et du type de serre aux niveaux régional et mondial .

Par type d’équipement Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Systèmes de chauffage

Systèmes de refroidissement

Autres types d’équipement

Par type de culture Perspectives ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Fruits et légumes

Fleurs et plantes ornementales

Cultures de pépinière

Autres types de cultures

Par GreenHouse Type Outlook ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Serres en verre

Serres en plastique

Perspectives par région ( ventes, millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada, Mexique )

Amérique du Sud ( Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine )

Europe ( Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe )

Asie-Pacifique ( Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique )

Le Moyen-Orient et l’Afrique ( Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA )

Le segment des systèmes de chauffage devrait représenter la plus grande part de marché, par type d’équipement

En fonction du type d’équipement, le marché mondial des serres commerciales est divisé en systèmes de chauffage, systèmes de refroidissement et autres types d’équipements . En 2021, le segment des systèmes de chauffage représentait la plus grande part de marché sur le marché mondial des serres commerciales . Dans les serres, les systèmes de chauffage sont l’un des principaux équipements utilisés et détiennent la plus grande part de marché. Un système de chauffage hydronique centralisé est généralement une forme de chauffage plus efficace dans les serres de plus de 1000 m2, en particulier lorsqu’il existe plusieurs serres séparées. La quantité de chaleur qui peut être transférée hors de la serre dépend de la surface de la structure. Une grande surface peut perdre plus de chaleur qu’une plus petite surface dans le même temps. Par conséquent, les serriculteurs commerciaux doivent se concentrer sur une petite surface pour recevoir une chaleur optimale pour les plans.

L’économie d’énergie est une préoccupation majeure dans la culture sous serre. Ainsi, les équipementiers se concentrent sur le lancement de systèmes de chauffage économes en énergie après de nombreuses expérimentations. Par exemple, en avril 2019, PHNIX, un fabricant de pompes à chaleur en Chine, a développé une impressionnante pompe à chaleur à économie d’énergie intégrée à la serre grâce à une série d’expériences et de nombreux exemples de projets réussis en Chine, qui s’est avérée beaucoup plus économe en énergie qu’un chauffage traditionnel, comme le gaz, le mazout, l’électricité et le bois.

Accédez à la description complète du rapport, à la table des matières, au tableau de la figure, au graphique, etc. @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/commercial-greenhouse-market

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des serres commerciales a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . À l’échelle mondiale, on estime que l’Asie-Pacifique détient le TCAC le plus élevé de 8,2 % sur le marché mondial des serres commerciales au cours de la période de prévision . La Chine est devenue l’un des principaux fruits, légumes et plantes ornementales. L’industrie de la fabrication de serres a fait beaucoup de progrès et fournit actuellement des serres de haute technologie à des prix compétitifs.

Avec le besoin croissant de rendements plus élevés et les progrès de la technologie dans la culture en serre en Chine attirant davantage d’agriculteurs à adopter le mécanisme, le marché devrait croître au cours de la période de prévision. De plus, les serres sont utilisées depuis longtemps en Inde pour la production commerciale de fleurs et de légumes, mais les conceptions standard sont trop grandes et trop chères pour les petits agriculteurs. Kheyti, une organisation à but non lucratif, a créé plusieurs versions réduites pour aider à présenter les serres aux petits agriculteurs. L’organisation s’est associée à des banques pour fournir aux agriculteurs des prêts pour la construction de serres. À mesure que la popularité des serres augmente, le marché devrait croître au cours de la période de prévision. Dans le Madhya Pradesh, dans le cadre de la politique de la Mission pour le développement intégré de l’horticulture, le gouvernement a fourni des serres, des filets d’ombrage, du paillage en plastique,

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/commercial-greenhouse-market

Principaux acteurs du marché

Le marché des serres commerciales est légèrement concentré, avec peu d’acteurs mondiaux en activité, tels que Richel Group, Rough Brothers Inc., Lumigrow Inc., Nexus Corporation, Certhon, Logiqs BV, Hort Americas, Heliospectra AB et Agra Tech Inc.