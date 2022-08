Le marché des seringues portables atteindra 12,54 milliards USD d’ici 2029 Tendances, stratégies, taille, part et perspectives régionales et mondiales du secteur

Data Bridge Market research a récemment publié une recherche commerciale complète sur le » marché des seringues portables « , comprenant des données historiques, les tendances actuelles du marché, l’environnement futur des produits, les stratégies marketing, les tendances ou opportunités émergentes et les avancées technologiques dans les industries connexes.

L’analyse du marché des seringues portables à usage général examine divers segments qui reposent sur l’observation des développements les plus rapides dans un cadre de prévision estimé. Le rapport met en lumière les types de clients, les informations sur les acheteurs de produits, les changements du marché au cours des dernières années, les réponses dans les régions géographiques, les nouveaux développements sur le marché, les actions d’autres acteurs de l’entreprise, etc. Toutes les statistiques sont présentées sous forme de graphiques et de tableaux pour une compréhension claire des faits et des chiffres. En tirant parti des stratégies marketing de leurs concurrents, les entreprises peuvent développer des idées créatives et des objectifs de vente convaincants qui leur donnent un avantage concurrentiel sur leurs concurrents.

Le rapport sur le marché des seringues portables a été élaboré par une équipe de chercheurs, de prévisionnistes, d’analystes et d’experts du secteur en pensant du point de vue du client. Le rapport fournit des données sur les modèles, les améliorations, les secteurs d’activité cibles, les matériaux, les limites et les progrès. En outre, il travaille à déterminer l’impact des acheteurs, des substituts, des nouveaux entrants, des concurrents et des fournisseurs sur le marché. Cela permet une compréhension plus précise du paysage du marché, des problèmes qui pourraient avoir un impact sur l’industrie à l’avenir et de la meilleure façon de positionner une marque particulière. Un rapport sur le marché international des seringues portables aide à formuler une stratégie marketing réussie pour les entreprises et agit comme l’épine dorsale de l’entreprise.

Le marché est en croissance en raison de l’incidence croissante des maladies chroniques telles que l’oncologie, les maladies neurologiques et auto-immunes. En outre, la prévalence croissante de ces maladies chez les personnes âgées et la demande croissante des patients pour des options de traitement mini-invasif (IM) propulsent le marché vers l’avant. Il existe également une préférence croissante pour les seringues à domicile et auto-administrées pour gérer efficacement la maladie avec un risque négligeable de dosage inexact et de blessures par piqûre d’aiguille.

Data Bridge Market Research a analysé que le marché des seringues portables était évalué à 6 milliards de dollars en 2021 et atteindrait 12,54 milliards de dollars en 2029, avec un TCAC prévu de 9,65 % au cours de la période de prévision. Le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Participants du marché couverts

BD (États-Unis), Ypsomed (Suisse), Amgen Inc. (États-Unis), Subcuject Aps (Danemark), Enable Injections (États-Unis), Medtronic plc (Irlande), Insulet Corporation (États-Unis), United Therapeutics Corp. ( États-Unis), CeQur SA (Suisse), Sensile-medical (Suisse), SteadyMed Therapeutics (États-Unis), ATS Automation (Canada), West Pharmaceutical Services, Inc. (États-Unis), Unilife Corporation (Royaume-Uni), Tandem Diabetes Care (États-Unis ), Valeritas (États-Unis) ) ), Bühler Motor GmbH (Suisse), Sonceboz (Suisse), Noble (États-Unis), Elcam Drug Delivery Devices (Israël), Bespak Europe Ltd. (Royaume-Uni), Stevanato Group (Italie), Sorrel Medical (Israël), Weibel CDS AG (Suisse) et Newma (États-Unis)

Dynamique du marché des seringues portables

chauffeur

Le nombre croissant de produits biologiques dans le pipeline de développement de médicaments

Dans la plupart des cas, les produits biologiques sont administrés par perfusion intraveineuse à l’hôpital. L’autogestion à domicile a gagné en popularité au cours de la dernière décennie. Libertas, un produit de BD, est maintenant utilisé pour administrer plusieurs produits biologiques faisant l’objet d’une enquête, ce qui donne à la société une solide assise sur le marché des CRO.

Coûts et complications associés aux milieux traditionnels

Les patients se tournent vers des alternatives plus rentables, créant une demande de seringues portables. De plus, les seringues portables offrent des avantages tels que la facilité d’administration, le soulagement de la douleur et le minimum de tracas liés aux seringues, stimulant ainsi la croissance du marché.

Chance

En outre, l’augmentation des financements publics et privés pour des activités de recherche ciblées, l’augmentation de la demande de procédures peu invasives, l’augmentation de la participation aux sports chez les adolescents et l’augmentation de l’innovation et du développement de produits en raison des progrès technologiques dans le monde devraient stimuler la croissance des acteurs du marché à partir de Période de prévision de 2022 à 2029 ans. En outre, l’augmentation de la pénétration d’Internet, l’adoption croissante de la chirurgie arthroscopique, l’augmentation de la population gériatrique et obèse dans le monde et l’augmentation des dépenses de santé par habitant augmenteront encore le taux de croissance du marché.

Contraintes/Défis

Patient ne respectant pas les médicaments prescrits

En raison des coûts et des complications associés aux paramètres conservateurs, les patients sont obligés de passer à des options plus rentables, ce qui conduit à une préférence pour ces seringues. Lorsqu’elles sont connectées à des seringues, ces seringues offrent une assistance, notamment la facilité d’administration, le contrôle de la douleur et la réduction des situations intempestives, qui contribuent toutes à la croissance du marché.

Existence et besoin de mécanismes alternatifs d’administration de médicaments

De plus, un environnement de remboursement défavorable, en particulier dans les pays émergents, devrait freiner la croissance du marché mondial tout au long de la période de prévision. Étant donné que les produits biologiques et les mAb doivent être administrés par voie parentérale, l’accent mis sur leur utilisation dans le traitement d’infections telles que la polyarthrite rhumatoïde, les maladies cardiovasculaires et le cancer entraînera une augmentation du marché mondial des seringues portables.

Structures de remboursement défavorables dans les pays en développement

De nombreux pays en développement n’offrent pas de compensation pour les seringues portables. Les pompes à insuline portables, par exemple, ne sont pas remboursées en Inde, et la formation ne fournit pas de directives claires pour leur utilisation. En Chine, les personnes atteintes de diabète de type 1 doivent payer elles-mêmes les pompes à insuline et les fournitures. Le manque de remboursement interfère directement avec l’acquisition et l’adoption de seringues portables et devrait donc avoir un impact négatif sur la croissance du marché dans les années à venir.

Portée du marché mondial des seringues portables

Le marché des seringues portables est segmenté en fonction du type, de la fourchette de prix, de l’application et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance du secteur et fournira aux utilisateurs des aperçus et des informations sur le marché précieux pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les principales applications du marché.

taper

près du corps

in vitro

Sur la base du type, le marché est segmenté en in vivo et in vitro.

La technologie

à base de ressort

motorisé

Pompe rotative

batterie gonflée

autre

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en pompes à ressort, à moteur, rotatives, batteries d’expansion et autres.

application

Oncologie

maladie infectieuse

Maladies cardiovasculaires

maladie auto-immune

autre

Sur la base des applications, le marché est segmenté en oncologie, maladies infectieuses, maladies cardiovasculaires, maladies auto-immunes et autres.

utilisateur final

Hôpital

Clinique

soins à domicile

autre

L’influence principale de ce marché:

Évaluation complète de toutes les opportunités et de tous les risques sur ce marché

Innovations récentes et événements majeurs sur ce marché

Étude détaillée des stratégies commerciales pour la croissance de cet acteur leader du marché

Étude concluante sur la courbe de croissance du marché pour les années à venir

Compréhension approfondie des moteurs, des contraintes et des micromarchés clés de ce marché

Impression favorable à l’intérieur des dernières tendances technologiques et de marché vitales qui frappent ce marché

Fournit des revenus historiques et prévisionnels pour les segments et sous-segments dans quatre grandes régions et leurs pays (Amérique du Nord, Europe, Asie et reste du monde)

Analyse du marché au niveau national sur la taille actuelle du marché et les perspectives d’avenir

Faits saillants des facteurs clés suivants : –

Description de l’activité

Description détaillée des opérations de l’entreprise et des unités commerciales

Stratégie d’entreprise

Le résumé de l’analyste de la stratégie commerciale de l’entreprise

histoire de l’entreprise

Déroulement des événements clés liés à l’entreprise

Principaux produits et services

Liste des principaux produits, services et marques de l’entreprise

principal concurrent

Liste des principaux concurrents de l’entreprise

Sites et filiales importants

Liste et coordonnées des principales implantations et filiales de l’entreprise

Ratios financiers détaillés des 5 dernières années

Les derniers ratios financiers sont issus des états financiers annuels publiés des entreprises de 5 ans.

Contenu du tableau :

Partie 1 : Résumé analytique

PARTIE 02 : PÉRIMÈTRE DE REPORTING

Partie 3 : Paysage du marché mondial des seringues portables

Partie 04 : Taille du marché mondial des seringues portables

Partie 05: Segmentation du marché mondial des seringues portables par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 7 : Paysage client

Partie 08 : Paysage géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Paysage des fournisseurs

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

