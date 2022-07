Le marché des semences enrobées devrait voler haut dans les années à venir

AMA présente de nouvelles recherches sur les semences enrobées mondiales couvrant le niveau micro d’analyse par les concurrents et les segments commerciaux clés (2021-2027). Le Global Coated Seed explore une étude approfondie sur divers segments tels que les opportunités, la taille, le développement, l’innovation, les ventes et la croissance globale des principaux acteurs. La recherche est effectuée sur des sources statistiques primaires et secondaires et consiste en des détails qualitatifs et quantitatifs.

Certains des principaux acteurs clés présentés dans l’étude sont BASF SE (Allemagne), Bayer (Allemagne), Clariant AG (Suisse), Croda International PLC (Royaume-Uni), Sensient Technologies (États-Unis), BrettYoung Seeds Limited (Canada), Precision Laboratories LLC (États-Unis), Germain Seed Technology, Inc (États-Unis), Centor Oceania (Australie), DSM-Amulix (Pays-Bas), Milken Chemicals (États-Unis).

Les graines enrobées sont efficaces en raison de la germination et du développement juvénile des jeunes plantules. Les graines enrobées permettent et augmentent la capacité d’utilisation sur une variété de surfaces et dans des situations extrêmes, elles minimisent les besoins de culture du sol et permettent une réduction de l’irrigation, et l’enrobage permet une application contrôlée d’engrais et d’agents phytosanitaires.

Mis en évidence de GlobalSegments et sous-segments du marché des semences enrobées :

Marché des semences enrobées par type : habillage des semences, pelliculage, granulation

Marché des semences enrobées par application : ferme, élevage, agriculture de précision



Marché des semences enrobées par analyse géographique : Amériques, États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, APAC, Chine, Japon, Corée , Asie du Sud-Est, Inde, Australie, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie, Moyen-Orient et Afrique, Égypte, Afrique du Sud, Israël, Turquie et pays du CCG



Tendances du marché :

prise de conscience croissante des avantages des semences enrobées parmi les agriculteurs

Avancement technologique dans le secteur agricole



Opportunités :

demande de semences de haute qualité



Moteurs du marché :

augmentation de la population associée à une demande croissante de produits agricoles

Dépenses publiques pour le développement agricole



Défis :

Manque de sensibilisation des agriculteurs des économies émergentes

