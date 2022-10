Le marché des semences de riz hybrides augmente jusqu’à 12,70 % TCAC : tendances et opportunités

Le marché des semences de riz hybride devrait croître à un taux de croissance de 12,70% au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 et devrait atteindre 6,300 milliards USD d’ici 2028. La demande mondiale croissante de riz sera le facteur déterminant de la croissance du marché des semences de riz hybride.

Un hybride est le produit du croisement de deux parents de riz génétiquement différents. Lorsque le bon parent est nommé, l’hybride sera plus vigoureux et productif que l’un ou l’autre des parents. Des graines de riz hybrides sont nées dans la province de Hainan, en Chine. Au cours des dernières années, la technologie des semences de riz hybride a également été adoptée par d’autres pays voisins. Les semences de riz hybrides jouent un rôle important pour assurer la sécurité alimentaire future. Environ la moitié de la population mondiale dépend désormais du riz. En raison de la vigueur hybride, le riz hybride a un avantage de rendement de 15 à 30 % par rapport au riz conventionnel cultivé par les agriculteurs.

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des semences de riz hybrides au cours de la période de prévision sont l’augmentation du taux de remplacement des semences, l’augmentation des variétés de semences de riz hybrides et la demande mondiale croissante de riz. En outre, les semences de riz hybrides ont une meilleure tolérance au sel, offrant une bonne solution pour les riziculteurs, l’adoption croissante de semences hybrides dans les pays développés et en développement, et l’augmentation de la production agricole due au réchauffement climatique Les conditions climatiques défavorables sont quelques-unes des autres facteurs qui devraient stimuler davantage la croissance du marché des semences de riz hybride.

D’autre part, les faibles bénéfices des cultures de rente et les directives gouvernementales sur la modification génétique sont plusieurs facteurs qui entravent la croissance du marché des semences de riz hybrides au cours de la période. De plus, l’arrivée de nouvelles technologies, la sélection moléculaire et l’augmentation des variétés d’exportation offriront davantage d’opportunités de croissance pour le marché des semences de riz hybride dans les années à venir. Cependant, la commercialisation de fausses semences de riz hybrides pourrait encore remettre en question la croissance du marché des semences de riz hybrides dans un avenir proche.

Analyse de la part de marché des semences de riz hybride

Le paysage concurrentiel du marché des semences de riz hybrides fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par la société sur le marché des semences de riz hybride.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des graines de riz hybrides sont Nirmal Seeds Pvt. Ltd., Biostadt India Limited., Yuan Longping High-Tech Agriculture Co., Ltd., WUHAN COMEGA SEED CO., LTD., Nuziveedu Seeds, RiceTec Inc., Dupont., Advanta Limited, CHINA NATIONAL SEED GROUP CO., LTD . ., Winall Hi-TECH Seed Co., Ltd., SL-Agritech., Zhongnongfa Seed Industry Group Co., Ltd., Hainan Shennong Technology Co., Ltd., Hefei Fengle Seed Industry Co., Ltd., BASF SE , JK AgriGenetics Ltd., entre autres participations nationales et mondiales parmi celles-ci. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent l’avantage concurrentiel et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

Ce rapport sur le marché des graines de riz hybrides détaille les développements récents, les réglementations commerciales, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et local, analyse les opportunités dans les segments de revenus émergents, les réglementations en évolution du marché, la croissance stratégique du marché Analyse, taille du marché, croissance du marché de la catégorie, niche et dominance des applications, approbation du produit, lancement du produit, expansion géographique, innovation technologique du marché. Pour plus d’informations sur le marché des semences de riz hybrides, veuillez contacter Data Bridge Market Research pour les profils d’analystes et notre équipe vous aidera à prendre des décisions de marché éclairées pour la croissance du marché.

Portée et taille du marché des semences de riz hybrides

Le marché des semences de riz hybride est segmenté en fonction de la taille des grains , de la durée et du produit. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

Sur la base de la taille des grains, le marché des semences de riz hybride est segmenté en grains longs, grains moyens et grains courts.

Sur la base de la durée, le marché des semences de riz hybride est segmenté en jusqu’à 110 jours, 111 à 140 jours et plus de 140 jours.

Sur la base de ce produit, le marché des semences de riz hybride est segmenté en système de sélection à trois lignées et système de sélection à deux lignées.



L’évaluation géographique du marché Graines de riz hybrides est:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, pays asiatiques, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Principales caractéristiques du rapport :

Aperçu détaillé du marché des semences de riz hybrides

Analyse du paysage concurrentiel basée sur le modèle des cinq forces de Porter pour comprendre le paysage concurrentiel des acteurs de l’industrie.

Informations sur les scénarios de dynamique du marché, les moteurs de croissance, les opportunités, les contraintes, les défis au cours de la période de prévision.

Une analyse complète des produits de l’entreprise, une analyse SWOT, des informations financières pertinentes, les développements récents et les stratégies employées par les joueurs.

Scénario de marché mondial des graines de riz hybrides par segment, région et pays.

Analyse approfondie du paysage concurrentiel, y compris les profils d’entreprise, l’analyse du leadership de croissance, les parts de marché des principaux acteurs, les stratégies adoptées, les nouveaux développements et les spécifications des produits.

Taille du marché du marché des graines de riz hybrides et prévisions de valeur et de volume pour les décisions d’investissement majeures.

Tendances des marchés émergents, évaluations stratégiques, développements technologiques, structures du marché et prévisions au cours de la période de prévision.

