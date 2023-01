Le marché des semences de fruits et légumes devrait atteindre 19,24 milliards USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 8,80 % La récente épidémie de coronavirus a considérablement affecté le marché des semences de fruits et légumes. Presque toutes les industries ont été gravement touchées par la pandémie, affectant les fonctions quotidiennes liées au travail. En conséquence, l'industrie alimentaire et des boissons doit supporter des pertes économiques, ce qui a un impact négatif sur le marché des semences de fruits et légumes.

Le marché des semences de fruits et légumes était évalué à 9,8 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 19,24 milliards de dollars d’ici 2029 à un TCAC de 8,80 %. Le rapport de marché préparé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et le comportement des consommateurs, ainsi que le marché de la valeur, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture, le marché. participants et scénario de marché.

Les graines de fruits ou de légumes sont de petites plantes en développement entourées d’une enveloppe protectrice. Le développement des graines a été influencé par l’évolution, et de nombreuses plantes et animaux dépendent des graines comme élément essentiel de leur stratégie de survie. La plupart des graines sont produites par des angiospermes (plantes à fleurs), qui représentent plus de 80 % de toutes les espèces végétales sur Terre.

La plupart des fruits et légumes sont cultivés à partir de graines. Utilisez-le pour propager des plantes pour faire pousser des fruits et des légumes. Pour augmenter les rendements globaux, les entreprises semencières travaillent avec les agriculteurs pour fournir des semences de fruits et légumes exemptes de mauvaises herbes et de maladies. Les recherches menées par les principaux acteurs ont abouti à une variété de semences adaptées à différents types de sols et de conditions climatiques.

Obtenez un exemple de rapport sur

https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-fruit-and-vegetable-seeds-market

Dynamique du marché des semences de fruits et légumes

chauffeur

Croissance démographique et diminution des terres arables

Récemment, la demande croissante des consommateurs pour des aliments à haute valeur nutritionnelle et bénéfiques pour la santé a augmenté la demande mondiale de semences potagères. En outre, la diminution des terres arables, l’alimentation diversifiée, l’agriculture axée sur la technologie et l’évolution des conditions météorologiques sont quelques-uns des principaux facteurs qui stimulent la demande de semences de légumes hybrides sur les marchés émergents.

Tendances de croissance des cultures GM et sensibilisation à la sécurité alimentaire

L’utilisation croissante de cultures génétiquement modifiées par les producteurs pour augmenter les rendements des cultures affecte la croissance du marché des semences de fruits et légumes. En outre, les efforts déployés par des organisations telles que l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour assurer la sécurité alimentaire grâce à une production accrue créent des opportunités pour les marchés des semences de fruits et légumes dans les régions moins développées d’Afrique et d’Asie. Parmi les autres facteurs qui stimulent la croissance du marché, citons l’impact de l’urbanisation et la préférence croissante pour les aliments biologiques.

Possibilité

La sensibilisation accrue du public aux semences hybrides de fruits et légumes et l’augmentation de la capacité de recherche et développement pour l’amélioration et l’innovation des technologies agricoles sont d’autres facteurs qui stimulent la croissance du marché des semences hybrides de fruits et légumes. La demande croissante de cultures à forte valeur ajoutée, telles que les fruits tropicaux, stimule la demande de semences de fruits et légumes. De plus, la demande croissante de fruits biologiques créera des opportunités de croissance lucratives pour le marché des semences de fruits.

Voir le catalogue détaillé sur

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-fruit-and-vegetable-seeds-market

Impact du COVID-19 sur le marché des semences de fruits et légumes

La récente épidémie de coronavirus a considérablement affecté le marché des semences de fruits et légumes. Presque toutes les industries ont été gravement touchées par la pandémie, affectant les fonctions quotidiennes liées au travail. En conséquence, l’industrie alimentaire et des boissons doit supporter des pertes économiques, ce qui a un impact négatif sur le marché des semences de fruits et légumes.

Du bon côté, les fabricants se concentrent sur le développement de meilleurs produits tout en tenant compte des nouvelles tendances du marché pour répondre à la demande des consommateurs dans la phase post-pandémique. Les avancées technologiques post-pandémiques contribueront à accroître la disponibilité des semences de fruits et légumes dans les pays en développement et les marchés émergents.

Couverture du marché mondial des semences de fruits et légumes

Les mecs

crucifères

chou

Chou-fleur

Caractéristique

modification génétique

Non-OGM

former

basique

minéral

type de ferme

à l’intérieur

serre

Campagne

jardin

Jardin d’enfants



En savoir plus sur https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-fruit-and-vegetable-seeds-market

Analyse / Perspectives du marché régional des semences de fruits et légumes

Les pays couverts par le rapport sur le marché des graines de fruits et légumes comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie et le reste du monde. C’est possible. Europe au sein de l’Europe, Chine, Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël , le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) fait partie du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud font partie de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique détenait une part de marché importante en raison de la production à grande échelle de légumes tels que les tomates, les pommes de terre, le brinjal et les melons dans des pays comme la Chine et l’Inde. Les facteurs qui stimulent la croissance du marché comprennent l’expansion de l’industrie agricole, la prise de conscience croissante des bienfaits des légumes pour la santé et l’augmentation de la superficie des cultures horticoles. Pendant ce temps, l’Europe est la région à la croissance la plus rapide pour le marché en raison des progrès des techniques de culture qui ont amélioré la qualité des semences de légumes.

Explorez les rapports connexes :

https://www.findit.com/cpevbzliwplrpbs/RightNow/freezers-market-is-expected-to-be-grow-at-a-growthm/5098dc74-2357-4036-a13d-263d8e987938

https://bookreadholic.blogspot.com/2023/01/freezers-market-is-expected-to-be-grow.html

https://sites.google.com/view/marketintelligencereport/freezers-market-is-expected-to-be-grow-at-a-growth-rate-of-4-46-by-2028

https://theprose.com/post/583964/freezers-market-is-expected-to-be-grow-at-a-growth-rate-of-446-by-2028

https://acatpg.mn.co/posts/31521716?utm_source=manual

https://marketanalysis01.hashnode.dev/freezers-market-is-expected-to-be-grow-at-a-growth-rate-of-446-by-2028

https://faceblox.mn.co/posts/31521735?utm_source=manual

https://www.diigo.com/item/note/9x6vf/85e6?k=bea09923f72f4398c5889ebf4f2d7272

https://travelgadblog.blogspot.com/2023/01/freezers-market-is-expected-to-be-grow.html

https://sites.google.com/view/asia-pacific-biodegradabl/freezers-market-is-expected-to-be-grow-at-a-growth-rate-of-4-46-by-2028

https://anotepad.com/notes/qj73kyn3

https://marketin50.wordpress.com/2023/01/20/water-sink-market-will-expect-to-grow-at-a-cagr-of-7-2-by-2028/

https://spurstartup.mn.co/posts/31521906

https://www.pearltrees.com/rup07/item496052512

À propos de nous :

Data Bridge Market Research se positionne comme une nouvelle société d’études de marché et de conseil unique avec une flexibilité inégalée et une approche globale. Nous nous efforçons de découvrir les meilleures opportunités du marché et de cultiver une intelligence efficace afin que votre entreprise puisse prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com