Le marché des sèche-serviettes devrait connaître une croissance de l’industrie à un taux de 7,00 % d’ici 2028.

Le marché des porte-serviettes chauffants devrait croître à un taux de 7,00 % au cours de la période de prévision 2021-2028 et devrait atteindre une valeur de 1 774,11 millions USD d’ici 2028. Le rapport d’étude de marché des ponts de données sur les porte-serviettes Heaters fournit des analyses et des informations sur les différents facteurs qui devraient prévaloir au cours de la période de prévision tout en fournissant leur impact sur la croissance du marché. L’urbanisation rapide à travers le monde alimente la croissance du marché des sèche-serviettes.

Un porte-serviettes chauffant fait référence à une fonction spécialement conçue pour réchauffer les serviettes avant utilisation. Un porte-serviettes est défini comme un radiateur de salle de bain adapté à la fois au séchage des serviettes chaudes et à l’environnement.

La croissance de la construction de maisons intelligentes en raison du style de vie de luxe dans le monde entier est l’un des principaux facteurs de croissance du marché des sèche-serviettes. Les porte-serviettes chauffants gagnent en popularité parmi les masses en raison des améliorations technologiques et des progrès dans la conception des appareils de salle de bain, et l’augmentation de la prévalence des porte-serviettes chauffants en tant qu’équipement standard dans les nouveaux appartements et maisons modernes stimule la croissance du marché.

Étendue du marché et taille du marché du sèche-serviettes

Le marché des sèche-serviettes électriques est segmenté en fonction du type, de l’application et du canal de distribution. La croissance entre les différents segments permet de développer différentes stratégies pour acquérir des connaissances liées aux différents facteurs de croissance qui devraient prévaloir sur le marché et pour identifier les différences entre les applications clés et les marchés cibles.

En fonction du type, le marché du sèche-serviettes est segmenté en électronique et hydraulique.

En fonction de l’application, le marché des sèche-serviettes est segmenté en résidentiel et commercial.

Analyse au niveau national du marché mondial des sèche-serviettes

Il analyse le marché des sèche-serviettes électriques et fournit des informations sur la taille et le volume du marché par pays, type, application et canal de distribution susmentionnés.

Les pays couverts par le rapport sur le marché mondial des sèche-serviettes sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les États-Unis dans le reste de l’Europe, la Chine, le Canada et le Mexique. , Japon, Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen Est et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud qui fait partie de l’Amérique du Sud.

L’Europe domine le marché des sèche-serviettes en raison des conditions de température plus fraîches et de l’augmentation du tourisme dans la région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une forte croissance au cours de la période de prévision de 2021 à 2028 en raison de l’augmentation des investissements dans diverses industries de la région.

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des sèche-serviettes électriques

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché du sèche-serviettes sont :

Amba Products., WarmlyYours.com, Inc., Warmrails, Vogue UK, Margaroli Srl, Zehnder Group AG, ECOLEC, Kudox, Jeeves Heated Towel Rails, PORCELANOSA Grupo, Bathroom Butler, Runtal North America, Inc., myson., Saint Lawrence , Wesaunard Towel Warmers, Apollo Radiators, KORADO, Stelrad, Radox Radiators Ltd, Pitacs Limited., Zhejiang Homebase Intelligent Technology Co., Ltd., Ragaini Radiatori Spa et Arblu et d’autres fabricants nationaux et étrangers. Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent.

