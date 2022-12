Le marché des sèche-cheveux prospère d’ici 2029, taille, part, tendances émergentes, facteurs de croissance de l’industrie, principaux moteurs et perspectives de croissance des revenus

» Le rapport de recherche suprême sur le marché des sèche-cheveux comprend une analyse approfondie des moteurs, des contraintes, des menaces et des opportunités du marché, tout en traitant également des options d’investissement lucratives pour les acteurs du marché dans les années à venir. Les estimations aux niveaux mondial et régional sont proposé par les analystes. La taille du marché, les revenus générés par les ventes et les technologies par divers segments d’application sont également évalués dans ce rapport marketing. Le rapport compile des études de renseignement généralisées qui explorent presque tous les aspects du marché mondial. Les données et les informations sont largement étudiés et analysés dans le rapport à grande échelle sur le marché des sèche-cheveux pour guider les acteurs du marché à améliorer leur planification commerciale et à assurer leur succès à long terme.

Analyse et taille du marché

Les consommateurs exigent de plus en plus des produits simples à utiliser, personnalisables et répondant à leurs besoins de style de vie. De nombreux clients veulent des produits technologiquement avancés, ce qui signifie qu’ils veulent des fonctionnalités innovantes qui sont significatives et utiles dans leur vie.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des sèche-cheveux qui a augmenté d’une valeur de 7,93 milliards en 2021 et devrait atteindre la valeur de 12,45 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, l’analyse des prix, l’analyse de la consommation de la production et le comportement des consommateurs.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (filaire, sans fil), type de produit (sèche-cheveux à main, sèche-cheveux à capuchon), gamme de prix (moins de 50 USD, 50 USD à 100 USD, plus de 100 USD), application (professionnelle, individuelle), Canal de distribution (hors ligne, en ligne) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Panasonic Inde (Chine), Dyson (Singapour), Procter & Gamble (États-Unis), Groupe SEB (France), Coty Inc. (États-Unis), Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), VEGA (Inde), Andis Company Inc. (États-Unis) , Revlon, Inc. (États-Unis), Helen of Troy Limited (États-Unis), Spectrum Brands, Inc. (États-Unis), Lunata Beauty (États-Unis), Havells India Limited (Inde), Conair Corporation (États-Unis) Des opportunités Modification des modes de vie, augmentation du revenu disponible, innovation des produits et activités de marketing stratégique intelligentes

Amélioration des produits et introduction de nouveaux produits innovants

Pour améliorer leur présence numérique globale, les principaux acteurs collaborent avec d’autres sites Web de commerce électronique populaires.

Définition du marché

Un sèche-cheveux, également appelé sèche-cheveux, est un outil électromécanique qui souffle de l’air chaud ou froid sur les cheveux humides ou mouillés pour accélérer l’évaporation des particules d’eau et sécher les cheveux. Un sèche-cheveux aide à contrôler la coiffure et la forme des cheveux en contrôlant et en accélérant la formation de liaisons hydrogène temporaires dans chaque mèche. Un sèche-cheveux peut également être utilisé pour créer des coiffures avec des accessoires pour cheveux de soutien pour améliorer l’apparence des cheveux.

Dynamique du marché des sèche-cheveux

Conducteurs

Augmentation de la disponibilité des produits et augmentation du pouvoir d’achat des consommateurs

L’adoption croissante des modes de vie occidentaux a contribué à la croissance mondiale du marché des sèche-cheveux. Les principaux facteurs influençant le marché des sèche-cheveux sont l’urbanisation rapide et l’évolution des modes de vie. De plus, l’expansion du commerce électronique et la disponibilité d’une gamme diversifiée de produits stimulent le marché des sèche-cheveux.

La tendance croissante et l’introduction de technologies de séchage intelligentes

Les innovations de sèche-cheveux de nouvelle génération incluent une expérience de séchage intelligente pour prévenir les dommages aux cheveux. Les sèche-cheveux intelligents révolutionnent le marché des sèche-cheveux. Les fabricants intensifient leurs efforts de R&D pour développer des sèche-cheveux dotés de capteurs d’humidité et de proximité intelligents, qui optimisent la quantité de chaleur appliquée aux cheveux et offrent aux clients des résultats sains et brillants. L’automatisation est cruciale pour réguler la vitesse de l’air et la chaleur afin de prévenir les dommages aux cheveux. Ces facteurs stimulent la demande de produits sur le marché mondial.

Le concept de super sèche-cheveux incite les fabricants de produits à innover en permanence. Les clients préfèrent les sèche-cheveux avec des options de chauffage pratiques pour sécher leurs cheveux rapidement et efficacement.

Opportunité

L’adoption mondiale de la technologie de l’intelligence artificielle augmente rapidement. Les fabricants de sèche-cheveux utilisent la technologie de l’intelligence artificielle pour faire progresser leurs sèche-cheveux et visent à vendre des sèche-cheveux technologiquement avancés à la jeune génération. Au cours de la période de prévision, cela devrait créer de nouvelles opportunités pour l’ensemble du marché.

Contraintes

Cependant, le coût élevé du produit et la disponibilité facile des produits contrefaits sont les principaux facteurs limitants pour le marché des sèche-cheveux, alors que les effets secondaires allégués des sèche-cheveux dus à une mauvaise utilisation peuvent remettre en cause la croissance du marché des sèche-cheveux au cours de la période de prévision.

Ce rapport sur le marché des sèche-cheveux fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements de marché réglementations, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des sèche-cheveux, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des sèche-cheveux

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des produits coiffants . Les salons de beauté et les salons ont été fermés pendant une longue période en raison de restrictions et de fermetures gouvernementales strictes. En conséquence, les ventes de sèche-cheveux ont chuté. De plus, comme les gens étaient coincés à la maison et qu’il n’y avait pas beaucoup d’événements sociaux, la demande pour ces produits a diminué. Les clients ont commencé à se toiletter à la maison pendant la deuxième phase de la pandémie en 2020, ce qui a augmenté la demande de sèche-cheveux pouvant être utilisés facilement à la maison.

Développement récent

Dyson a présenté la nouvelle édition professionnelle du sèche-cheveux Dyson Supersonic en avril 2019. Cette nouvelle machine est destinée à résoudre certains des problèmes inhérents aux sèche-cheveux conventionnels tout en fournissant aux coiffeurs professionnels une machine spécialement conçue pour leurs besoins. L’édition professionnelle du sèche-cheveux Dyson Supersonic offre un style précis avec un flux d’air rapide mais ciblé, la température du flux d’air étant constamment mesurée pour éviter les dommages causés par la chaleur extrême.

Dyson a annoncé en août 2021 qu’il investirait 400 millions de dollars pour développer au moins 100 nouveaux produits d’ici 2020, doublant presque le nombre de produits qu’il a actuellement sur le marché et égalant le nombre de produits introduits depuis sa création.

Environnement compétitif

* Stratégies des principaux acteurs et produits proposés

* Segments potentiels et de niche, zones géographiques en croissance prometteuse

* Une perspective neutre sur la performance du marché

* Informations indispensables aux acteurs du marché pour maintenir et améliorer leur impact sur le marché

Pourquoi sélectionner ce rapport :

* Une analyse complète de la dynamique du marché, de l’état du marché et de la vue concurrentielle du marché des sèche-cheveux est proposée.

* Les tendances prévisionnelles du marché mondial des sèche-cheveux présenteront les moteurs, les contraintes et les opportunités de croissance du marché.

* La vue prévisionnelle sur cinq ans montre comment le marché devrait croître dans les années à venir.

* Tous les secteurs verticaux vitaux du marché mondial des sèche-cheveux sont présentés dans cette étude, tels que le type de produit, les applications et les régions géographiques.

Objectif de recherche:

* Se concentre sur les principaux fabricants mondiaux du marché des sèche-cheveux, pour définir, décrire et analyser le volume des ventes, la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

* De plus, les contributeurs commerciaux, en tant qu’analystes commerciaux de l’ensemble de la chaîne de valeur, ont déployé de vastes efforts pour mener à bien cette action de groupe et de gros efforts pour ajouter de l’ordre afin de produire les principaux acteurs avec des données primaires et secondaires utiles concernant le marché mondial des sèche-cheveux

* Pour analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché.

* Pour profiler stratégiquement les acteurs clés et analyser de manière approfondie leurs stratégies de croissance.

