Le marché des sèche-cheveux devrait atteindre 12,45 milliards de dollars d’ici 2029

Selon Data Bridge Market Research, le marché des sèche-cheveux a augmenté de 7,93 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 12,45 milliards de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 5,80 % sur la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la portée géographique, les acteurs du marché et les scénarios de marché, les rapports de marché organisés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations et des exportations, des prix . analyse de la production, analyse de la consommation et comportement du consommateur.

Les consommateurs exigent de plus en plus des produits faciles à utiliser, personnalisables et adaptés à leur mode de vie. De nombreux clients veulent des produits technologiquement avancés. En d’autres termes, vous voulez des fonctionnalités innovantes qui sont significatives et utiles dans votre vie.

Dynamique du marché des sèche-cheveux

chauffeur

Une plus grande disponibilité des produits et un plus grand pouvoir d’achat des consommateurs.

La popularité croissante des modes de vie occidentaux a contribué à la croissance mondiale du marché des sèche-cheveux. Les principaux facteurs influençant le marché des sèche-cheveux sont l’urbanisation rapide et les changements de mode de vie. De plus, l’expansion du commerce électronique et la disponibilité de divers produits dynamisent le marché des sèche-cheveux.

Tendance de développement et introduction de la technologie de séchage intelligente

La prochaine génération d’innovations en matière de sèche-cheveux comprend une expérience de séchage intelligente qui prévient les dommages aux cheveux. Les sèche-cheveux intelligents révolutionnent le marché des sèche-cheveux. Les fabricants intensifient leurs efforts de recherche et développement pour développer des sèche-cheveux avec des capteurs intelligents d’humidité et de proximité qui optimisent la quantité de chaleur appliquée aux cheveux pour offrir des résultats sains et brillants aux clients. L’automatisation est essentielle pour réguler la vitesse de l’air et la chaleur afin de prévenir les dommages aux cheveux. Ces facteurs stimulent la demande de produits sur le marché mondial.

Possibilité

L’adoption de la technologie de l’intelligence artificielle se développe rapidement dans le monde entier. Les fabricants de sèche-cheveux visent à utiliser l’intelligence artificielle pour améliorer les sèche-cheveux et vendre des sèche-cheveux technologiquement avancés à la jeune génération. Cela devrait créer de nouvelles opportunités pour l’ensemble du marché au cours de la période de prévision.

Impact du COVID-19 sur le marché des sèche-cheveux

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché des produits de beauté. Les salons de beauté et les salons sont fermés depuis longtemps en raison de réglementations gouvernementales strictes et de fermetures. En conséquence, les ventes de sèche-cheveux ont diminué. De plus, comme les gens sont confinés chez eux et ne socialisent pas autant, il y a moins de demande pour ces produits. Dans la deuxième phase de la tendance 2020, la demande de sèche-cheveux pouvant être utilisés facilement à la maison a augmenté à mesure que les clients commençaient à se toiletter à la maison.

Couverture du marché mondial des sèche-cheveux

Les mecs

câble

sans fil

catégorie de produit

sèche-cheveux portatif

casque sèche-cheveux

échelle des prix

moins de 50 $

50 $ – 100 $

100 $ ou plus

application

professionnel

Personnel

canal de distribution

en ligne

débranché

Analyse concurrentielle de la part de marché de l’aménagement paysager et des séchoirs

Les principaux acteurs opérant sur le marché Sèche-cheveux sont :

Panasonic Inde (Chine)

Dyson (Singapour)

Procter & Gamble (États-Unis)

Groupe SEB (France)

Coty Inc. (États-Unis)

Royal Philips NV (Pays-Bas)

Las Vegas (Inde)

Andis Corporation (États-Unis)

Revlon Corporation (États-Unis)

