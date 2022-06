Le marché des scintillateurs devrait dépasser 609,4 millions de dollars américains d’ici 2025 en croissance robuste à un TCAC de 5,5 % – Acteurs clés et région proéminents par The Insight Partners

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des scintillateurs jusqu’en 2028 – Analyse globale – par composition matérielle, industries, produits finaux et géographie », la taille du marché des scintillateurs devrait passer de 373,2 millions de dollars US en 2017 à 609,4 millions de dollars US. d’ici 2025 à un TCAC de 6,5 % entre 2017 et 2025. Les scintillateurs sont des matériaux capables d’absorber des photons à haute énergie, ainsi que des protons, des électrons et des neutrons entrants. La croissance du marché des scintillateurs est attribuée à des facteurs tels que les progrès des technologies d’imagerie médicale, l’augmentation de l’adoption des scintillateurs dans les titres nationaux et les préoccupations croissantes concernant la surveillance de l’environnement.

Marché des scintillateurs: paysage concurrentiel et développements clés

Radiation Monitoring Devices Inc., Canberra Industries, Hamamatsu Photonics KK, Hitachi Metals Inc., Ladlum Measurements Inc., Rexon Components et TDL Systems Inc., Scintacor Ltd., Zecotek Photonics Inc. et Detect and Epic Crystals font partie des principaux marchés. acteurs opérant sur le marché des scintillateurs. En outre, diverses autres sociétés ont été étudiées pour comprendre le scénario global du marché des scintillateurs. De plus, un certain nombre d’activités de recherche sont en cours sur différentes technologies pour améliorer les scintillateurs afin de fournir des technologies de détection de rayonnement haut de gamme à diverses industries. Ce paramètre devrait catalyser la croissance du marché des scintillateurs dans les années à venir.

Les scintillateurs tels que l’acide éthylhexl phosphorique, le silicate d’yttrium et le molybdate d’ammonium sont couramment utilisés pour éviter les caillots sanguins, les troubles neurologiques, les tumeurs cérébrales, les cancers du sein et les cancers du côlon. En conséquence, le secteur de la santé, qui comprend l’imagerie médicale et la médecine nucléaire, la sécurité intérieure et les activités liées à l’énergie nucléaire, devrait connaître une croissance substantielle. Les détecteurs de scintillation sont combinés avec un détecteur photomultiplicateur pour transformer une impulsion lumineuse de scintillation en une impulsion électrique. L’absorption d’un photon conduit à l’émission d’un électron dans un détecteur photomultiplicateur, ce qui est utile pour la détection lumineuse des signaux faibles. En outre, les responsables de la défense s’efforcent de renforcer leurs équipes de sécurité intérieure et de réduire le nombre de personnes tuées ou blessées par les rayons radioactifs, ce qui stimulera davantage la croissance du marché des scintillateurs.

Marché des scintillateurs : informations clés – tendance future

Les détecteurs à scintillation sont utilisés pour la détection et l’analyse des maladies cardiovasculaires (MCV) et des maladies neurologiques. Selon la fiche d’information publiée par la British Heart Foundation en février 2018, le nombre de patients souffrant de maladies cardiovasculaires au Royaume-Uni était de près de 7 millions en 2016. Ce nombre devrait augmenter en raison du mode de vie sédentaire, des mauvaises habitudes alimentaires et de l’obésité. Ainsi, l’augmentation des cas de cancer et de maladies cardiovasculaires, l’augmentation du nombre de tests d’imagerie par rayons X et les développements des technologies d’imagerie médicale devraient être les principaux moteurs du marché des scintillateurs.

Le marché mondial des scintillateurs est segmenté en fonction de la composition des matériaux, des industries, des produits finaux et de la géographie. Les deux types de compositions de matériaux considérés sur le marché des scintillateurs comprennent les scintillateurs organiques et les scintillateurs inorganiques.

Marché des scintillateurs : aperçu segmentaire

Le segment des scintillateurs organiques est en outre segmenté en scintillateurs monocristallins, scintillateurs liquides et scintillateurs plastiques. Le segment des scintillateurs inorganiques représentait la plus grande part, tandis que le segment des scintillateurs organiques devrait croître à un rythme plus rapide au fil des ans. Les différents types de produits finis analysés sur le marché des scintillateurs comprennent les produits finis fixes et les produits finis portables. Géographiquement, le marché des scintillateurs est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM).

Des scintillateurs tels que le molybdate d’ammonium, l’acide éthylhexylphosphorique et le silicate d’yttrium sont utilisés pour diagnostiquer les troubles cardiovasculaires et neurologiques. De plus, les gouvernements du monde entier limitent sévèrement l’utilisation des équipements médicaux conventionnels, obligeant les hôpitaux et les organismes de santé à investir dans des détecteurs de scintillation et de rayonnement avancés.

La mise en place d’une telle réglementation a fait exploser la demande de produits scintillants. En dehors de cela, ces matériaux sont utilisés par les autorités de sécurité et de sûreté du monde entier pour accroître la sécurité à domicile et éviter les pertes humaines. Par conséquent, l’industrie médicale et de la santé a dominé le marché des scintillateurs en 2017 et devrait connaître un TCAC de 6,4 % au cours de la période de prévision.

Applied Scintillation Technologies Ltd, Argus Imaging Bv Inc., Hamamatsu Photonics K.K. Hitachi Metals Ltd, Ludlum Measurements Inc., Mirion Technologies Inc., Radiation Monitoring Devices Inc., Rexon Components et TLD Systems Inc., Saint Gobain, Zecotek Photonics Inc., NCR Corporation et Triton Systems sont parmi les principaux acteurs opérant dans les scintillateurs. marché. Les acteurs opérant sur le marché des scintillateurs adoptent des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

Mirion Technologies Inc. lancera le compteur de la série 6LB en 2020, qui a amélioré les technologies de gestion des gaz. Le compteur de la série 6LB utilise moins de gaz que le compteur de la série 5 XLB. Il utilise un détecteur de garde de pointe qui ne nécessite pas l’utilisation de gaz P-10.

