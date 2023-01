Le marché des scanners intra-oraux en Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 11,5 % jusqu’en 2028

Les principaux articles de recherche intitulés « Marché du scanner intra-oral en Asie-Pacifique » fournissent des estimations du taux de croissance et de la valeur marchande en fonction de la dynamique du marché et des facteurs de croissance moteurs. Certaines caractéristiques ont été adoptées lors de la préparation de ce rapport d’analyse de marché, notamment une intelligence de premier ordre, des solutions pragmatiques, une recherche et une analyse dédiées, l’innovation, une approche intégrée et une technologie de pointe. Ce rapport fournit une analyse statistique complète du développement du marché en cours, de la capacité, de la production, de la valeur de la production, des coûts/avantages, de l’offre/demande et des importations/exportations.

Le marché des scanners intra-oraux en Asie-Pacifique devrait croître au cours de la période de prévision 2028. Data Bridge Market Research prévoit que le marché croîtra à un TCAC de 11,5 % au cours de la période de prévision 2028 et atteindra 262,21 millions USD d’ici 2028. La population âgée et souffrant de maladies dentaires est en croissance. Ce sont les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision.

La sensibilisation accrue aux maladies parodontales contribue efficacement à la croissance du marché des scanners intra-oraux. Cependant, le manque de professionnels qualifiés pour les produits de scanner intra-oral peut entraver la croissance future du marché des scanners intra-oraux. Les partenariats et acquisitions avec des acteurs clés du marché offrent des opportunités de croissance pour le marché des scanners intra-oraux en Asie-Pacifique.

L’étude du marché des scanners intra-oraux en Asie-Pacifique analyse l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de distribution, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. Ce rapport se concentre sur les aspects clés du marché tels que: Tendances récentes du marché. L’analyse et l’évaluation des informations complètes recueillies dans ce rapport d’étude de marché sont inestimables si vous essayez de dominer le marché ou de vous faire un nom en tant que nouvel entrant sur le marché.

taper:

Sur la base de la marque, le marché des scanners intra-oraux en Asie-Pacifique est segmenté en Cerec, iTero, Trios, i500, CS, Virtuo Vivo et autres. En 2021, le segment Cerec devrait dominer le marché en raison des fonctionnalités avancées des scanners modernes qui ne nécessitent pas d’alimentation électrique.

En fonction de la forme, le marché est classé en autoportant, de bureau, portable et mural. En 2021, le segment des appareils de table devrait dominer le marché en raison de la prévalence croissante des maladies dentaires chroniques et des dents mobiles.

Basé sur la technologie, le marché est segmenté en microscopes confocaux et tiges optiques. En 2021, le segment des microscopes confocaux devrait dominer le marché en raison de ses capacités d’imagerie à haute résonance.

En fonction de l’application, le marché est segmenté en restauration dentaire, orthodontie, parodontie, endodontie et autres. Le segment de la restauration dentaire devrait dominer le marché en 2021 en raison de la sensibilisation croissante et des soins de santé dentaire.

En fonction du type, le marché est segmenté en poudre et en poudre. En 2021, le segment sans poudre devrait dominer le marché car il ne nécessite pas d’étape distincte pour appliquer la poudre.

Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en cliniques dentaires, centres de diagnostic dentaire, recherche dentaire, institutions universitaires et autres. En 2021, le segment de la dentisterie et des soins dentaires devrait dominer le marché, en raison du nombre croissant de cliniques dentaires dans les pays en développement.

Sur la base du canal de distribution, le marché est segmenté en appels d’offres directs et ventes au détail. En 2021, le segment de la vente au détail devrait dominer le marché car les produits sont facilement disponibles via les ventes en ligne.

Objectifs clés du rapport sur le marché des scanners intra-oraux pour l’Asie-Pacifique

Bien que chaque entreprise ait ses objectifs sur le marché Asie-Pacifique des scanners intra-oraux, ce rapport se concentre sur les cibles les plus importantes pour avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles. grandement vos ventes.

Changements majeurs sur le marché des scanners intra-oraux en Asie-Pacifique dans un avenir proche.

Un concurrent majeur sur le marché mondial.

Taille future et perspectives de produit du marché des scanners intra-oraux en Asie-Pacifique

Un pays émergent prometteur.

Les marchés présentent des défis et des menaces difficiles.

Données de vente et profils du premier fabricant mondial de scanners dentaires intra-oraux en Asie-Pacifique

Principaux acteurs du marché :

Dentsply Sirona est le leader des appareils de numérisation dentaire intra-orale. Carestream Dental LLC. Planmeca OY, Align Technology, Inc. Medit Co., Ltd., 3Shape A/S., Acteon Group Ltd. , 3DISC, Radiologie Owandi, Guangdong Launca. Équipement médical. Technology Limited, Midmark Corporation. Ningbo Runyes Medical Equipment Co., Ltd. ,. Ltd., ASAHIROENTGEN IND.CO. , LTD, DURR DENTAL SE, CONDOR, GC EUROPE AG, Apixia Corp. , Shining 3D, Institut Straumann AG, VATECH et autres.

Quels sont les avantages de faire des recherches sur DBM ?

Dernières tendances affectant l’industrie et les scénarios de développement.

ouvrir de nouveaux marchés

Tirer parti des opportunités de marché fortes

Décisions importantes pour planifier et étendre la part de marché

Identifier les segments d’activité clés, la proposition de marché et l’analyse des écarts

Aide à l’allocation des investissements marketing

Rapport sur le marché des scanners intra-oraux en Asie-Pacifique : –

Les dernières dynamiques du marché, les tendances de développement et les opportunités de croissance sont présentées ainsi que les obstacles, les menaces et les risques de développement de l’industrie.

Les données sur le marché des scanners intra-oraux en Asie-Pacifique aideront à l’analyse de faisabilité, à l’estimation de la taille du marché et au développement

Ce rapport sert de guide complet pour un examen approfondi de tous les marchés des appareils d’examen buccal dentaire en Asie-Pacifique.

Un bref aperçu du marché facilite la compréhension.

Des informations concurrentielles sur le marché Huile de noix de coco aident les acteurs à prendre les bonnes décisions.

Répondre aux questions clés

Quel sera l’impact du COVID-19 sur la taille et la croissance du marché mondial des scanners intra-oraux en Asie-Pacifique ?

Quels sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans d’affaires sur le marché mondial Scanner intra-oral dentaire en Asie-Pacifique?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial des scanners intra-oraux dentaires en Asie-Pacifique?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les distributeurs sur le marché mondial des scanners dentaires intra-oraux en Asie-Pacifique?

Quelles sont les forces et les faiblesses des principaux prestataires de services ?

Raisons d’acheter ce rapport :

L’analyse de la segmentation du marché comprend des enquêtes qualitatives et quantitatives qui incluent l’impact des aspects économiques et politiques.

Analyse au niveau régional et national, y compris les facteurs de demande et d’offre influençant la croissance du marché.

Données sur la capitalisation boursière en millions de dollars et le volume en millions de dollars par segment et sous-segment

Paysage concurrentiel lié à la part de marché des principaux acteurs, ainsi que nouveaux projets et stratégies adoptés par les acteurs au cours des cinq dernières années.

Un profil complet de l’entreprise couvrant les offres de produits, les informations financières clés, les développements récents, l’analyse SWOT et les stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché.

indice:

Partie 01 : Résumé

Partie 02 : Portée du rapport

Segment 03: Aperçu du marché des scanners intra-oraux en Asie-Pacifique

Segment 04: Taille du marché des scanners intra-oraux en Asie-Pacifique

Segment 05: Marché des scanners intra-oraux en Asie-Pacifique, par produit

Partie 06 : Analyse des cinq forces

Partie 07 : Expérience client

Partie VIII : Perspective géographique

Partie 09 : Cadre de décision

Partie 10 : Moteurs et défis

Partie 11 : Tendances du marché

Partie 12 : Environnement du fournisseur

Partie 13 : Analyse des fournisseurs

