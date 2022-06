Le marché des scanners de sécurité à rayons X connaîtra une croissance énorme d’ici 2027 | Systèmes OSI, systèmes Rapiscan, détection Smiths

Le rapport sur le marché des scanners de sécurité à rayons X de «The Insight Partners» met en lumière les principaux moteurs et opportunités attribués à l’expansion du marché au cours de la période d’analyse. Il donne également des informations détaillées sur les défis et les menaces susceptibles d’entraver la génération de revenus dans les années à venir. En outre, le rapport fournit également des informations cruciales sur les entreprises leaders dans ce domaine d’activité et les tendances susceptibles de prévaloir dans un proche avenir.

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « X-Ray Security Scanner Market – Global Analysis and Forecasts to 2027 », le marché mondial des X-Ray Security Scanner devrait atteindre 7 282,8 millions de dollars d’ici 2027 ; enregistrant un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision 2019 à 2027.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000997/

La demande de scanner de sécurité à rayons X dans un avenir proche est principalement motivée par la croissance du transport aérien et les troubles géopolitiques constants dans diverses régions géographiques. En outre, le terrorisme et les menaces criminelles stimulent encore le déploiement de l’appareil avec des variations selon la géographie et le segment d’utilisateur final. En plus de cela, la base installée de montage crée en outre des perspectives de retour sur le marché secondaire et de mise à niveau logicielle. Les entreprises opérant sur le marché se concentrent sur l’expansion de leur empreinte dans les économies émergentes du monde. Cela est dû au développement croissant des infrastructures dans ces économies en raison de l’augmentation de la population urbaine. En outre, des réglementations gouvernementales strictes en matière de sécurité et de sûreté propulsent la croissance du marché. Le risque élevé d’attentats terroristes est un autre facteur qui soutient la croissance du marché.

Le marché des scanners de sécurité à rayons X fonctionne dans un scénario de marché consolidé. La différenciation des prix est une stratégie de marché majeure adoptée par les acteurs opérant sur le marché. Généralement, les produits des entreprises établies sont chers par rapport aux acteurs locaux. En outre, les entreprises dépendent fortement des appels d’offres ou des contrats gouvernementaux pour une part importante de leurs revenus. De plus, les services de maintenance de ces scanners de sécurité à rayons X génèrent des revenus importants. Il existe une énorme différence de prix selon la dimension du tunnel ; par exemple, le dispositif déployé pour le scanner des bagages est relativement moins cher que ceux déployés aux points de contrôle des véhicules et du fret.

Aperçu du marché

Croissance du trafic aérien de passagers entraînant l’expansion de l’infrastructure aéroportuaire

L’industrie mondiale du transport aérien se développe à un rythme rapide. Selon un rapport publié par Boeing concernant les perspectives actuelles du marché de l’industrie aéronautique (2017-2036), le nombre de passagers aériens a augmenté de 6,2 % en glissement annuel au cours des cinq dernières années. Des facteurs tels que le niveau de vie élevé associé à l’augmentation de la population de la classe moyenne, en particulier dans les marchés émergents, ont entraîné une croissance accrue. De plus, la croissance des dépenses de consommation liées au tourisme et aux voyages dans les principales économies a renforcé la demande de voyages aériens. En raison de l’augmentation du trafic aérien de passagers, il est nécessaire d’étendre la capacité aéroportuaire existante et de construire de nouvelles infrastructures aéroportuaires dans le monde entier. Ainsi, des investissements importants dans les infrastructures aéroportuaires ont été constatés au cours des dernières années et devraient se poursuivre au cours des 20 prochaines années. Plus loin, le rapport indique qu’au cours de la période 2017-2021, il y aura un investissement d’environ 1 billion de dollars américains dans les aéroports nouveaux et existants dans le monde. De plus, l’APAC représentera près de 40 % de cet investissement.

Ayez une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées – https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPTE100000997

Segmentation du marché des scanners de sécurité à rayons X :

Par type de produit

Scanners à rayons X conventionnels

Tomodensitomètres

Par dimension de tunnel

Petit

Moyen

Grand

Par type de numérisation

Numérisation corporelle

Numérisation des bagages

Numérisation du fret

Numérisation de colis

Profils d’entreprise

Adani

Astrophysique Inc.

Eurologix Security Holding Group

SPA Gilardoni

Groupe Kromek Plc

Systèmes de sécurité et de détection L3 Harris

Nuctech Company Limitée

OSI Systems, Inc.

Systèmes Rapiscan

Détection des forgerons

Raisons d’acheter

Gagnez du temps et des ressources nécessaires à la recherche de niveau d’entrée en obtenant un aperçu des principaux acteurs et segments du marché mondial des scanners de sécurité à rayons X.

Le rapport met en évidence les principales priorités commerciales qui aideront les entreprises à réformer leurs stratégies commerciales et à s’établir sur le marché mondial.

Les principales conclusions et recommandations présentées dans le rapport mettent l’accent sur les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché SCANNER DE SÉCURITÉ À RAYONS X, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus sur le marché.

Obtenez des informations cruciales sur les tendances et les perspectives du marché mondial et sur les facteurs qui stimulent et entravent la croissance du marché.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000997/

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876