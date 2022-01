Le marché des scanners corporels devrait connaître une croissance exponentielle d’ici 2028

Le rapport vise à fournir une vue à 360 degrés du marché en termes de technologie de pointe, de développements clés, de moteurs, de contraintes et de tendances futures avec une analyse d’impact de ces tendances sur le marché à court, moyen et long terme. terme au cours de la période de prévision. En outre, le rapport couvre également le profilage des acteurs clés avec une analyse SWOT détaillée, des faits financiers et des développements clés de produits/services au cours des trois dernières années.

Un scanner corporel complet est un système utilisé pour détecter des objets à l’intérieur ou attachés au corps d’une personne à des fins de sécurité, sans contact physique ni retrait des vêtements. Ces appareils présentent à l’opérateur une image à longueur d’onde alternative du corps humain avec un indicateur indiquant où des éléments suspects ont été détectés sur la personne. Les scanners corporels complets sont capables d’afficher la sortie du scan en vue simple, double vue ou en 3D selon la technologie.

Principaux joueurs clés dominants :

1. Smiths Detection Group Ltd.

2. Leidos

3. Systèmes Rapiscan

4. Mistral Solutions Pvt. Ltd

5. Tek84, Inc.

6. Westminster Group Plc

7. NUCTECH COMPANY LIMITÉE

8. Braun et Co. Limitée.

9. Brijot

10. Rohde et Schwarz

Le marché des scanners corporels complets connaît une croissance importante en raison de l’importance croissante accordée à la sécurité nationale. Cependant, les restrictions de voyage dues à l’épidémie de COVID-19 peuvent entraver la croissance du marché des scanners corporels. Pendant ce temps, le nombre croissant de passagers aériens en raison de l’augmentation du revenu disponible parmi les masses couplé à l’augmentation du déploiement de projets de développement d’infrastructures de transport tels que les aéroports et les chemins de fer devrait faire prospérer le marché des scanners corporels.

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Système d’identification automatique. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et dispositifs de retenue opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macroéconomiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché selon différents segments. Le rapport prédit également l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments et les régions du marché du système d’identification automatique.

La recherche sur le marché du système d’identification automatique se concentre sur l’extraction de données précieuses sur les poches d’investissement, les opportunités de croissance et les principaux fournisseurs du marché pour aider les clients à comprendre les méthodologies de leurs concurrents. La recherche segmente également le marché du système d’identification automatique sur la base de l’utilisateur final, du type de produit, de l’application et de la démographie pour la période de prévision 2020-2028. Une analyse complète des aspects critiques tels que les facteurs d’impact et le paysage concurrentiel est présentée à l’aide d’informations vitales. ressources, telles que des graphiques, des tableaux et des infographies.

