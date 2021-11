Le marché des Saveurs d’Agrumes connaît une croissance incroyable de 10 556,4 millions USD d’ici fin 2027 avec Givuadan SA, International Flavors and Fragrances, Symrise AG, Sensient Technologies Corporation

Les arômes d’agrumes sont largement reconnus comme des additifs alimentaires neutres souvent utilisés pour prolonger la durée de conservation des produits alimentaires. En vertu des réglementations de la Food and Drug Administration (FDA), les ingrédients alimentaires interdits tels que le carraghénane, les phosphates et les hydrocolloïdes peuvent être substitués par des ingrédients aromatisants aux agrumes.

Le marché des arômes d’agrumes est estimé à 10 556,4 millions de dollars américains en 2021 et devrait afficher un TCAC de + 9% sur la période de prévision (2021-2027).

Les arômes d’agrumes sont l’un des agents aromatisants populaires largement utilisés dans l’industrie alimentaire et des boissons. Il améliore le goût des produits alimentaires et offre également divers avantages pour la santé tels que des vitamines, des minéraux et d’autres nutriments. De plus, les arômes d’agrumes et les fruits sont des ingrédients idéaux pour les personnes souffrant de diabète de type 2.

Acteurs Clés

Givuadan SA, International Flavors and Fragrances, Symrise AG, Sensient Technologies Corporation, Takasago International Corporation, Firmenich SA, Dohler AG, Kerry Group, ADM, Mane Group, R.C.Treatt & Co. Ltd., Trilogy Ingredients Inc., Lionel Hitchen Limitée.

Ce rapport fournit une analyse quantitative et qualitative complète sur le marché mondial des arômes d’agrumes. La taille du marché est analysée par pays, type de produit, application et concurrents. La couverture élargie comprend des ventilations sectorielles supplémentaires pour les utilisateurs finaux et des profils de producteurs approfondis.

Segmentation du Marché

Par Ingrédients:

Ingrédients Naturels

Orange

Citron

Chaux

Pamplemousse

Ingrédients Artificiels

Orange

Citron

Autres

Par Application:

Boisson

Boissons alcoolisées

Café et thé

Boisson

Boissons nutritionnelles

Le rapport identifie diverses entreprises clés du marché. Il aide le lecteur à connaître les stratégies et tactiques commerciales que les joueurs se concentrent sur la concurrence sur le marché. Le rapport complet fournit un regard microscopique remarquable sur le marché.

Analyse Régionale:

* Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

* Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

* Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

* Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, etc.)

* Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie Saoudite, Émirats arabes Unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Objectifs de recherche du Marché des Arômes d’Agrumes 2021-2027:

* Étudier, suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les fusions, les acquisitions et les développements de nouveaux produits

* Fournir l’analyse de segmentation basée sur le Type, l’Application et l’Emplacement géographique

* Étudier les facteurs affectant la croissance du marché ainsi que les moteurs du marché qui animent le marché des Arômes d’agrumes

* Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi qu’une prévision pour 2021-2027.

* Fournir une perspective future de la taille du marché dans les principales régions et ses principaux pays performants.

* Pour étudier et prédire la taille exacte du marché, la part, les ventes et les revenus au cours de la période 2021-2027.

* Fournir des informations sur les défis et les contraintes auxquels sont confrontés les nouveaux entrants sur le marché.

Table des Matières:

Chapitre 1 : Aperçu du Marché Mondial des Arômes d’Agrumes

Chapitre 2 : Analyse des Données de Marché

Chapitre 3 : Analyse des Données techniques

Chapitre 4 : Politique gouvernementale et nouvelles

Chapitre 5 : Processus de Fabrication du Marché Mondial des Arômes d’Agrumes

et Structure des Coûts

Chapitre 6: Productions Offre Ventes Demande État du Marché et Prévisions

Chapitre 7 : Principaux fabricants

Chapitre 8: Analyse de l’industrie des flux Ascendants et Descendants Fournitures d’art

Chapitre 9 : Stratégie marketing

Chapitre 10: Tendance de développement du marché des Arômes d’agrumes 2021-2027

Analyse

Chapitre 11 : Analyse de Faisabilité des Nouveaux Projets D’Investissement

