Le marché des satellites GEO est en plein essor dans le monde entier et connaît une croissance énorme par les acteurs clés jusqu’en 2028

Un nouveau rapport d’étude de marché de The Insight Partners sur le marché des satellites GEO a été publié avec des informations fiables et des prévisions précises pour une meilleure compréhension des scénarios de marché actuels et futurs. Le rapport propose une analyse approfondie du marché mondial, y compris des informations qualitatives et quantitatives, des données historiques et des projections estimées sur la taille et la part du marché au cours de la période de prévision.

Les prévisions mentionnées dans le rapport ont été acquises en utilisant des hypothèses et des méthodologies de recherche éprouvées. Par conséquent, cette étude de recherche sert de dépositaire important d’informations pour chaque paysage de marché. Le rapport est segmenté en fonction des types, des utilisateurs finaux, des applications et des marchés régionaux.

Un satellite GEO est un satellite en orbite terrestre qui est fixé sur un point au-dessus de l’équateur. Ces satellites restent en permanence dans la même zone du ciel sans mouvement. L’orbite géostationnaire se trouve sur le même plan que l’équateur, tandis que l’orbite géosynchrone a une inclinaison différente qui sont les deux types d’orbite différents pour les satellites GEO. L’augmentation de la puissance et l’augmentation du nombre de transpondeurs montés sur ces types de satellites devraient se poursuivre dans les années à venir pour les satellites GEO.

Les principaux moteurs du marché pour le marché des satellites GEO comprennent l’augmentation de la population gériatrique à travers le monde ainsi qu’une augmentation significative de la population à mobilité réduite. De plus, l’augmentation des dépenses de santé dans les pays développés devrait également alimenter la croissance du marché. Considérant que la moindre notoriété de GEO Satellite dans les pays à faible revenu devrait freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les acteurs émergents sur le marché des satellites GEO comprennent: AeroAstro, Inc., Airbus Defence and Space, Ball Aerospace Technologies Corp., Boeing Defence, Space Security, JSC Information Satellite Systems, Lockheed Martin, OHB System AG, Orbital ATK, SSL, Thales Espace Alénia

L ‘«analyse du marché mondial des satellites GEO jusqu’en 2028» est une étude spécialisée et approfondie mettant l’accent sur l’analyse des tendances du marché mondial. Le rapport vise à fournir un aperçu du marché des satellites GEO avec une segmentation détaillée du marché par type d’orbite, application et géographie. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché des principaux acteurs du marché des satellites GEO et présente les principales tendances et opportunités du marché.

En raison de la pandémie, nous avons inclus une section spéciale sur l’impact du COVID 19 sur le marché des satellites GEO qui mentionnerait comment le Covid-19 affecte l’industrie des satellites GEO, les tendances du marché et les opportunités potentielles dans le paysage COVID-19, Covid -19 Impact sur les régions clés et proposition aux acteurs du satellite GEO de lutter contre l’impact de Covid-19.

Des facteurs tels que la demande croissante de salles de classe numériques ainsi que la demande croissante des joueurs en ligne contribuent à la croissance du marché. En outre, l’adoption croissante de GEO Satellite dans le secteur de la vente au détail et l’augmentation de l’engagement des utilisateurs avec l’aide de GEO Satellite pour des applications telles que l’orientation stimuleront la croissance du marché GEO Satellite au cours de la période de prévision.

