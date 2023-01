Le marché des sangles en polyester devrait atteindre par, taille, part, tendances, stratégies de développement, scénario concurrentiel et analyse de segmentation

«

Marché mondial des sangles en polyester, par qualité d’emballage (qualité manuelle, qualité machine), largeur (5-15 mm, 15-25 mm, 25-35 mm, au-dessus de 35 mm), résistance à la rupture (0-220 kg, 220-300 kg , 300-500 Kg, 500-1000 Kg, Au-dessus de 1000 Kg), Épaisseur (Moins de 0,50 mm, 50 mm – 0,75 mm, 75 mm – 1,00 mm, Au-dessus de 1,00 mm), Application (Baling Heavy Duty et autres, Groupage, palettisation/unification de la charge), industrie d’utilisation finale (aliments et boissons, produits pharmaceutiques, électricité et électronique, automobile, construction et industries connexes, papier et industries connexes, textiles et vêtements, produits chimiques et engrais, autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

Analyse et taille du marché

La demande croissante de sangles en polyester pour le transport de matériaux d’emballage , de vêtements, de liquides et d’aliments, de matériaux de construction et de conteneurs dans le monde. Ils présentent diverses propriétés avantageuses telles qu’une résistance à la traction élevée, une résistance à la corrosion, une recyclabilité, une résistance à la déchirure, une capacité d’absorption des chocs élevée, une résistance élevée à la lumière UV et une élasticité qui augmente son utilisation par les utilisateurs finaux, ce qui entraîne une traction accrue pour le marché.

Le marché des sangles en polyester était évalué à 1018,20 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 1557,88 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 5,46% au cours de la période de prévision 2022-2029. En plus des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, analyse des prix, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et avancées technologiques.

Portée du rapport et segmentation du marché

MÉTRIQUE DU RAPPORT DES DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2014 – 2019) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Qualité d’emballage (qualité manuelle, qualité machine), largeur (5-15 mm, 15-25 mm, 25-35 mm, au-dessus de 35 mm), résistance à la rupture (0-220 kg, 220-300 kg, 300-500 kg, 500-1 000 kg, au-dessus de 1 000 kg), épaisseur (moins de 0,50 mm, 50 mm – 0,75 mm, 75 mm – 1,00 mm, supérieure à 1,00 mm), application (bailage à usage intensif et autres, regroupement, palettisation/unification de la charge), Industrie d’utilisation finale (aliments et boissons, produits pharmaceutiques, électricité et électronique, automobile, construction et industries connexes, papier et industries connexes, textiles et vêtements, produits chimiques et engrais, autres) Pays couverts États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines , Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique Acteurs du marché couverts Crown (États-Unis), Teufelberger (Autriche), GREENBRIDGE (États-Unis), FROMM Group (Suisse), DuBose Strapping, Inc. (États-Unis), Messersì Packaging Srl (Italie), Auto Strap (Inde), Polychem Corporation (États-Unis), PAC Strapping Products, Inc (États-Unis), Scientex Berhad (Malaisie), North Shore Strapping Inc. (États-Unis), Signor Polymers (Inde), RUPAREL POLYSTRAP PVT. LTD. (Inde), CONSENT (EAU), LINDER Seevetal (Allemagne), Plastex (Inde), SA Bias Industries (Pty) Ltd. (Afrique du Sud), Samuel, Son & Co., (Canada), Trinity Group Limited (Royaume-Uni) et Messersì Packaging Srl (Suisse) Opportunités de marché Sensibilisation croissante des consommateurs aux emballages respectueux de l’environnement

Les fabricants se tournent de plus en plus vers l’innovation produit

Définition du marché

La sangle en polyester est une solution d’emballage très utilisée dans les secteurs du transport et de l’expédition. Il est généralement utilisé pour la protection et le transport de matériaux tels que les barres de fer, les barres d’acier, les caisses en bois, les câbles, les tuyaux, les tôles de frilage et les bobines. La sangle en polyester est également utilisée pour emballer et déballer un produit.

Dynamique du marché des sangles en polyester

Cette section traite de la compréhension des moteurs du marché, des opportunités, des contraintes et des défis. Tout cela est discuté en détail comme ci-dessous:

Conducteurs

Croissance de la demande de sangle en polyester

L’utilisation croissante de produits dans la palettisation et les matériaux de construction tels que l’emballage de cartons et de bouteilles, la disponibilité facile de matériaux avancés et améliorés, la demande croissante de poids légers et de sangles rentables pouvant être utilisées plusieurs fois sont quelques-uns des facteurs susceptibles d’améliorer la croissance du marché des sangles en polyester au cours de la période de prévision.

La sangle en polyester offre divers avantages

Les sangles en polyester sont durables, sûres, très vigoureuses et résistantes aux rayons UV. Ces sangles en polyester sont des solutions d’emballage durables et ne causent pas de gaspillage de produit inutile en raison de la rouille et des dommages comme les enveloppes en acier. Les sangles en polyester sont également fabriquées à partir de composés de polyéthylène téréphtalate et de polypropylène. On estime que les avantages offerts par la sangle en polyester, tels que la résistance élevée à la traction, la résistance à la corrosion, la recyclabilité, la résistance à la déchirure, la capacité d’absorption des chocs élevée et l’élasticité, stimulent largement la croissance globale du marché.

En outre, la croissance de l’industrie du commerce électronique et la prévalence d’un canal de distribution amélioré propulseront davantage le taux de croissance du marché des sangles en polyester. En outre, la croissance de l’utilisation des sangles en polyester pour les ceintures de sécurité devrait stimuler la part de marché des sangles en polyester dans l’industrie automobile au cours de la période de prévision. Les sangles en polyester ont également remplacé les sangles en nylon comme équipement de sécurité dans les voitures de course en raison de leur résistance accrue et d’un taux d’allongement inférieur sous charge, ce qui stimulera la croissance de la valeur marchande.

Opportunités

Augmentation de l’innovation et de la notoriété des produits

Les fabricants se concentrent de plus en plus sur l’innovation et le développement de produits pour étendre les opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. marché.

Objectif des études:

– Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché des sangles en polyester, en examinant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un panorama agressif pour le marché des sangles en polyester. – Fournir des informations sur les éléments affectant la croissance du marché des sangles en polyester. Pour analyser le marché en se basant totalement sur un certain nombre de facteurs – analyse des charges , analyse de la chaîne, évaluation de la pression du porteur 5 , etc.



évaluation de la forme du marché ainsi que des prévisions d’ un certain nombre de segments et sous-segments du marché mondial des sangles en polyester

– Pour vous fournir . s. étape d’ évaluation du marché avec admiration pour la mesure du marché moderne et la prospective future. – Pour vous meubler . s. un . évaluation du degré du marché des sangles en polyester pour la phase d’ application, le type de produit et les sous-segments. – Accorder des historiques et des prévisions



revenus des segments et sous-segments du marché de la courroie en polyester avec une admiration pour 4 zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

– Pour régler et analyser les tendances agressives telles que les coentreprises, les alliances stratégiques, les développements de nouveaux produits et la recherche et les tendances sur le marché mondial.

«