Le marché des salles de données virtuelles (VDR) devrait croître à un TCAC de 14,5 % sur la période 2019-2027 selon un nouveau rapport de recherche

Application dans le secteur des énergies renouvelables pour offrir des opportunités de croissance au marché des salles de données virtuelles d-Pendant 2021-2028

Selon notre dernière étude de marché sur « Prévisions du marché des salles de données virtuelles jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par composant, déploiement, taille de l’organisation, fonction commerciale, utilisateur final et géographie», le marché devrait se développer à partir des États-Unis 1 481,8 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 3 596,3 millions de dollars d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 13,50 % de 2021 à 2028.

Actuellement, les combustibles fossiles sont exploités à un rythme accéléré, en raison de l’augmentation de la consommation d’énergie chaque année. L’introduction continue de produits technologiquement avancés tels que les voitures électriques, les panneaux solaires ou les installations de bioénergie ralentit l’épuisement des sources d’énergie. Cependant, des organisations de recherche et de technologie de premier plan à travers le monde explorent de nouvelles et meilleures solutions énergétiques. Ainsi, l’industrie des énergies renouvelables s’est imposée comme l’une des industries les plus vitales avec des perspectives de croissance de plus en plus positives. Comme pour les grands projets dans plusieurs secteurs, le stockage de la documentation liée aux énergies renouvelables devient crucial pour le partage d’informations et de données avec des tiers importants et des personnes au sein de l’organisation. Une salle de données virtuelle fournit une plate-forme efficace et sécurisée permettant à tous les principaux décideurs et parties prenantes d’une organisation de prendre des décisions éclairées de manière rapide et efficace. Ces salles de données offrent des fonctionnalités de sécurité haut de gamme, un processus de diligence raisonnable optimisé, un processus de coopération efficace des équipes et l’intégration de plusieurs outils tiers. Par conséquent, l’efficacité et l’optimisation fournies par VDR aux acteurs majeurs de l’industrie des énergies renouvelables créent de nombreuses opportunités de croissance pour le marché.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00006567/

Basé sur les composants, le marché des salles de données virtuelles est divisé en solutions et services. En 2020, le segment des solutions a dominé le marché, représentant une plus grande part de marché. Selon la taille de l’organisation, le marché des salles de données virtuelles est divisé en PME et grandes entreprises. En 2020, le segment des grandes entreprises représentait une part de marché plus importante. Basé sur la fonction commerciale, le marché des salles de données virtuelles est segmenté en fusions et acquisitions, finance, marketing et ventes, conformité et juridique, gestion des effectifs, etc. En 2020, le segment Fusions & Acquisitions représentait la plus grande part de marché. Basé sur l’utilisateur final, le marché est segmenté en BFSI, informatique et télécommunications, soins de santé, énergie et électricité, vente au détail et autres. En 2020, le segment des autres représentait la plus grande part. Géographiquement, le marché est largement segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), au Moyen-Orient et en Afrique (MEA) et en Amérique du Sud (SAM). En 2020, l’Amérique du Nord représentait une part importante du marché mondial.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des salles de données virtuelles en Amérique du Nord

Alors que la majorité des parties prenantes et des acteurs clés se sont tournés vers le travail à distance depuis le début de la pandémie de COVID-19, l’adoption croissante d’outils, de technologies et de techniques créatifs, collaboratifs et accessibles est devenue plus critique à mesure que les acheteurs, les vendeurs, les fournisseurs de Le financement des fusions et acquisitions et les conseillers juridiques et financiers respectifs adaptent leurs opérations à l’évolution de l’environnement. Malgré la chute des activités mondiales de fusions et acquisitions en 2020 à la suite de COVID-19, le volume des transactions a repris de l’élan au premier semestre 2021. Bien que les niveaux de fusions et acquisitions aux États-Unis aient chuté de plus de 50 % au premier trimestre 2020 pour atteindre 253 milliards de dollars par rapport à 2019, la plupart de ces transactions ont été conclues ou clôturées plus tôt au cours du trimestre avant que la crise ne se propage dans le monde entier. Cependant, le M&

Planifiez une discussion de prévente avec l’équipe d’auteurs dans un créneau que vous préférez pour répondre aux questions sur la portée du rapport, la personnalisation, l’introduction à la méthodologie, l’assistance sur les technologies et les définitions du marché – https://www.theinsightpartners.com/inquiry /TIPRE00006567/

Cela crée une demande plus rapide d’outils et de solutions, telles que des salles de données virtuelles pour fournir une plate-forme efficace pour collaborer en toute sécurité et accéder à des données précieuses. Par conséquent, après l’impact négatif initial de la pandémie de COVID-19 sur le marché mondial des salles de données virtuelles, celui-ci se redresse à un rythme accéléré en raison de l’augmentation de l’adoption de plateformes virtuelles pour le partage et l’accès aux données et de l’adoption continue du travail à distance. .

La liste des entreprises – Marché des salles de données virtuelles

Ansarada Group Limited. ; Groupe BMC, Inc. ; Brainloop SA ; CapLinked ; EthosData ; Groupe de solutions iDeals ; Intralinks, Inc. ; Telestax, Inc. ; Site de données ; Société Thomson Reuters ; et Donnelley Financial Solutions, Inc. font partie des principales entreprises opérant sur le marché des salles de données virtuelles.

Le marché mondial des salles de données virtuelles a été segmenté comme mentionné ci-dessous :

Par composant

Logiciel

Prestations de service

Par déploiement

Sur site

Nuage

Par taille d’organisation

PME

Grandes Entreprises

Par fonctions commerciales

Fusion & Acquisition

Finance

Marketing et ventes

Conformité et Juridique

Gestion des effectifs

Les autres

Par les utilisateurs finaux

BFSI

Informatique et télécommunication

Soins de santé

Énergie et puissance

Détail

Les autres

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00006567/

Nous contacter

Personne à contacter : Sameer Joshi

Téléphone : +1-646-491-9876

Identifiant de messagerie : sales@theinsightpartners.com