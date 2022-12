Le marché des sacs en vrac devrait enregistrer un TCAC de 6,20% au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché des sacs en vrac devrait atteindre 106,87 millions USD d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 6,20 % pour la période de prévision 2022-2029.

Les sacs non tissés jumbo en tissu polypropylène sont appelés sacs en vrac. La résistance aux intempéries, la durabilité élevée, le transport sûr et pratique, la résistance élevée à la traction, la résistance à la chaleur, le matériau élastique, l’absence de rétrécissement et la capacité en vrac sont toutes les caractéristiques des sacs en vrac. . Les Big Bags sont spécialement conçus pour le stockage et le transport.

La demande croissante de sacs en vrac dans l’industrie chimique devrait augmenter la demande du marché pour les sacs en vrac. De plus, les gains d’efficacité et la facilité de transport inhérents au transport de matériaux sur de longues distances freineront le taux de croissance du marché.

Étendue du marché mondial des sacs en vrac et taille du marché

Le marché des big bags est segmenté par capacité, type de tissu, conception, remplissage et déchargement et utilisateur final.

En fonction de la capacité, le marché du big bag se divise en petit (jusqu’à 0,75 m3), moyen (0,75 à 1,5 m3) et grand (plus de 1,5 m3).

En fonction du type de tissu, le marché des sacs en vrac est segmenté en type A, type B, type C et type D.

Basé sur la conception, le marché des grands sacs est segmenté en panneaux en U, panneaux à quatre côtés, déflecteurs, ronds/de table, à coins croisés et autres sacs.

Analyse au niveau national du marché Sacs en vrac

Les pays couverts par le rapport sur le marché Sacs en vrac sont : Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe, États-Unis, Chine, Japon, Inde, Canada et Mexique. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, reste du Moyen-Orient et certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique ( MEA) Afrique (MEA), Amérique du Sud, certaines parties du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord devrait continuer à dominer le marché des sacs en vrac aux côtés d’autres régions du monde. Cela est attribué à la forte utilisation de matériaux d’emballage à haute densité dans l’industrie d’utilisation finale et à la croissance des industries des engrais et des produits chimiques dans la région. L’Europe devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision 2022-2029 en raison de l’implication des sacs en vrac dans les secteurs minier et pharmaceutique de la région.

Analyse du paysage concurrentiel et de la part de marché mondiale des Big Bags

Le paysage concurrentiel du marché Sacs en vrac fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, l’empreinte mondiale, les sites et installations de fabrication, la capacité de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue du produit. . , l’application est incluse. Domaine. Les points de données fournis ci-dessus sont uniquement liés à l’orientation de l’entreprise en ce qui concerne le marché des sacs en vrac.

Certains des principaux acteurs du marché des sacs en vrac sont Bulk Corp International et Rishi FIBC Solutions PVT. Ltd, Woven International, KS Plastic Industries, ABC Polymer Industries, LLC, Global-Pak Inc., Asia Bulk Sacks Pvt. Ltd, UNOVEL INDUSTRIES PVT LTD, Manyan Inc., Big Bags International Pvt. Ltd., ALPINE FIBC PVT.LTD, Greif, Conitex Sonoco, Langston Bag, Bulk Lift International, LLC, VR FIBC JUMBO BAG INDUSTRIES, LARE FIBC LLC. et donc.

