Le marché des sacs en papier industriels enregistrera un TCAC de 5,06% au cours de la période de prévision, 2022-2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des sacs en papier industriels était évalué à 5,99 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 8,89 milliards USD en 2029, avec un TCAC de 5,06 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Outre des informations sur le marché telles que la valeur du marché, le taux de croissance, les segments de marché, la couverture géographique, les acteurs du marché et le scénario de marché, le rapport de marché organisé par l’équipe d’études de marché de Data Bridge fournit une analyse d’experts approfondie, une analyse d’importation / exportation, une tarification . analyse, analyse de la consommation de la production, analyse des brevets et des avancées technologiques.

Le papier est l’un des produits les plus courants que nous ayons vus dans notre vie quotidienne. Nous lisons des livres papier, prenons des notes pendant nos cours, utilisons des mouchoirs en papier dans les restaurants et emballons même nos aliments dans des boîtes en papier. Le sac en papier industriel est le type de papier fabriqué à partir de papier kraft de haute qualité. La demande croissante de sacs en papier pour les solutions d’emballage dans de multiples industries d’utilisation finale telles que les sacs d’épicerie, les aliments et les boissons, les produits pharmaceutiques et la population urbaine croissante à travers le monde sont des facteurs qui stimulent la croissance du marché des sacs en papier industriel.

Obtenez un exemple de rapport

sur https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=global-industrial-paper-sacks-market

Dynamique du marché des sacs en papier industriels

chauffeur

Haute résistance et durabilité

Les sacs en papier industriels sont des sacs en papier multicouches, également appelés sacs kraft. Il est fait de papier kraft poreux à haute résistance à la déchirure et à haute élasticité. Il a été développé principalement pour l’emballage de produits à hautes exigences de durabilité et de résistance. Ils sont couramment utilisés pour transporter des matériaux en vrac tels que des produits chimiques secs, de la farine, des engrais, des aliments pour animaux, du sable et du ciment. En raison de cette utilisation intensive des sacs en papier dans l’industrie, ils devraient stimuler le taux de croissance du marché des sacs en papier industriels.

Profit élevé pour sa rentabilité

Les sacs en papier sont une option rentable pour les transporteurs car ils offrent un haut niveau de personnalisation. En raison de sa flexibilité, il peut être personnalisé pour répondre à vos besoins précis et offre le plus haut niveau de protection de la qualité du produit à moindre coût, répondant aux exigences normales d’expédition, de manutention et d’entretien. Les sacs en papier peuvent être aplatis et pliés pendant le transport, peuvent être expédiés dans des espaces petits et étroits.

Règles strictes liées à l’utilisation des sacs en plastique.

En raison de règles strictes sur l’utilisation de sacs en plastique lors de l’expédition, le besoin de sacs en papier industriels a augmenté dans diverses industries, notamment l’automobile, la construction et la vente au détail.

De plus, l’urbanisation accrue stimulera également la croissance de la valeur marchande. L’expansion du secteur de la vente au détail est principalement le moteur du marché et l’évolution rapide du mode de vie des clients devrait stimuler le taux de croissance du marché.

Opportunités

Augmenter la demande en raison du grand nombre d’utilisateurs finaux

Le développement mondial des infrastructures sociales, de l’éducation et des soins de santé crée de nombreuses opportunités pour les acteurs du marché qui approvisionnent l’industrie de la construction. L’attention croissante portée à la protection contre l’humidité, les infestations d’insectes, les déversements et la détérioration, les conditions météorologiques extrêmes et les micro-organismes dans le secteur de l’alimentation et des boissons conduira au développement du marché mondial des sacs industriels dans les années à venir.

Voir la table des matières détaillée sur

https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=global-industrial-paper-sacks-market

Limites/Défis

Les sacs en papier industriels traditionnels sont plus facilement jetés et deviennent sensibles à l’humidité, ce qui affecte la durée de conservation du produit et fragilise l’emballage pendant le transport. Par conséquent, les fabricants utilisent du polyéthylène haute densité pour la couche protectrice extérieure des sacs en papier, mais le coût du polyéthylène est élevé, ce qui ralentit le taux de croissance du marché. L’augmentation de la déforestation pourrait ralentir la croissance du marché des sacs en papier industriels au cours de la période de prévision.

Este informe de mercado Sacos de papel industrial proporciona detalles sobre nuevos desarrollos, regulaciones comerciales, análisis de importación y exportación, análisis de producción, optimización de la cadena de valor, cuotas de mercado, impacto de los actores del mercado nacional y local, analiza oportunidades en términos de flujos de ingresos emergentes, cambios en el mercado regulaciones, análisis de crecimiento de mercado estratégico, tamaño de mercado, crecimiento de mercado de categoría, nichos de aplicación y dominio, aprobaciones de productos, lanzamientos de productos, expansiones geográficas, innovaciones tecnológicas dans le marché.

Impact du COVID-19 sur le marché Sacs en papier industriels

Le marché des sacs en papier industriels a été gravement touché lors de l’épidémie de la pandémie de COVID-19. L’industrie de la construction a été affectée négativement pendant la pandémie, qui est l’une des principales industries d’utilisation finale du marché des sacs en papier industriels. En raison de la propagation du coronavirus, la demande du produit cible sera perturbée pendant la pandémie. En outre, la demande de sacs en papier industriels de secteurs tels que l’agriculture, l’alimentation, la chimie et les industries connexes a également diminué en raison de la pandémie. Mais les achats en ligne augmentent légèrement la demande de sacs en papier pendant l’épidémie.

Portée du marché mondial des sacs en papier industriels

produit

bouche ouverte cousue

Pincez le bas de la bouche pour l’ouvrir.

collations de valve

sacs à gueule ouverte

Classe

blanchi

écru

grosseur

1 couche

2 couches

3 couches

>3 couches

utilisateur final

construire et construire

produits chimiques

Agriculture et industries connexes

Manger

autre industrie

Voir le rapport détaillé sur

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-industrial-paper-sacks-market

Analyse/aperçu du marché régional pour les sacs en papier industriels

Les pays couverts par le rapport sur le marché des sacs en papier industriels sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine et le Japon. Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud

L’Asie-Pacifique domine le marché des sacs en papier industriels en termes de revenus au cours de la période de prévision. La raison en est la demande croissante de sacs en papier industriels dans cette région. La région Asie-Pacifique est en tête du marché des sacs en papier industriels avec l’Inde en tête car elle a une demande importante de sacs en papier industriels, élargissant le paysage urbain et développant l’industrie de la construction dans cette région.

Explorez les rapports associés :

https://hackmd.io/lubEtHTbSm61-dvIRvuAtw

https://penzu.com/journals/27595132/83172295

https://gettr.com/post/p20erqm4519

https://theprose.com/post/546557/europe-bakery-processing-equipment-market-research-report-with-opportunities-and-strategies-to-boost-growth-covid-19-impact-and-recovery

https://www.evernote.com/shard/s325/sh/c187ea13-1cbb-0bd9-971f-29ce5521e42a/fe77631501e36663faedba070ebca107

https://diigo.com/0qwkai

https://whotrades.com/go/3/43384375398?feedContext=limex

https://hackmd.io/@bond07/SybrovPwo

https://notepin.co/shared/dejkwmtw6i0ek

https://sites.google.com/view/marketintelligencereport/untitled-page_2

https://writeablog.net/b857cst2lu

https://sites.google.com/d/1QjDxNEVxjl5wLjF6D9tNvzsazsPijBbL/p/1ZCqEQtZakYOFNvJQQ0eCAUSkVeuZq6Ar/edit

À propos de nous :

Data Bridge Market Research s’est imposé comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec une résilience inégalée et des approches intégrées. Nous nous engageons à découvrir les meilleures opportunités du marché et à promouvoir des informations efficaces pour aider votre entreprise à prospérer sur le marché.

Contact :

Data Bridge Market Research

Tél. : +1-888-387-2818

E-mail : Sopan.gedam@databridgemarketresearch.com