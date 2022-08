Le marché des sacs en papier devrait atteindre 8,77 milliards USD à un TCAC de 5,3 % d’ici 2029

Data Bridge Market Research a publié la dernière étude de marché mondiale sur les sacs en papier avec une analyse approfondie du scénario actuel, de la taille du marché, de la demande, du modèle de croissance, des tendances et des prévisions. Rapport de recherche sur le marché mondial des sacs en papier », le rapport est complet avec des recherches élaborées entreprises par d’éminents analystes et une analyse détaillée de la place de l’industrie mondiale. L’étude comprend un examen approfondi et bien élaboré de cette industrie ainsi que des paramètres majeurs qui peuvent très probablement avoir une influence sur la matrice de commercialisation du marché. Le rapport sur le marché des sacs en papier comprend la taille du marché mondial, la demande, la consommation, le prix, l’importation, l’exportation, l’analyse macroéconomique, le type et les informations sur les segments d’application par région, y compris l’Europe, l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique du Sud.

Analyse et taille du marché des sacs en papier

Data Bridge Market Research analyse que le marché des sacs en papier devrait atteindre la valeur de 8,77 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision. La demande d’éducation ouverte évolutive comprend des actifs, des outils et des pratiques qui utilisent un système de partage ouvert pour améliorer l’éducation et la viabilité dans les pays.

Définition du marché

Les sacs en papier sont des sacs d’emballage en papier recyclé. Ces sacs sont légers et durables. Les sacs en papier sont la meilleure alternative aux sacs en plastique et ont gagné en popularité car ils sont réutilisables, recyclables et entièrement biodégradables, causant le moins de dommages environnementaux. Ces sacs sont utilisés comme solutions d’emballage dans les supermarchés et les grands magasins.

En raison de la demande de transporteurs de marchandises pratiques et personnalisables, le marché mondial des sacs en papier n’a cessé de croître au cours des dernières années. Les sacs en papier sont couramment utilisés comme sacs à provisions ainsi que comme grands sacs. Ils sont fabriqués à partir de différents types de papier kraft. Les sacs en papier sont de haute qualité, sécurisent l’article qu’ils contiennent et peuvent être recyclés pour une utilisation future. Ils durent longtemps et leur respect de l’environnement a accru leur popularité. Les sacs en papier sont disponibles dans une variété de tailles et de modèles.

Les principaux acteurs opérant dans le rapport sur le marché Sacs en papier sont National Paper Products Company (Arabie saoudite), Hotpack Packaging Industries LLC (Dubaï), International Paper Company (États-Unis), Smurfit Kappa Group PLC. (Irlande), B&H Bag Company (États-Unis), Ronpak (États-Unis), DS Smith Plc. (Royaume-Uni), WestRock Company (États-Unis), OJI Holding Corporation (Japon), Georgia-Pacific LLC. (États-Unis), Holmen Group (Suède), United Bags, Inc. (États-Unis), Novolex (États-Unis), Paper Sacks Factory (EAU), Hood Packaging Corporation (Canada)

Nos rapports aideront les clients à résoudre les problèmes suivants :

Incertitude quant à l’avenir : nos recherches et nos connaissances aident nos clients à prévoir les compartiments de revenus et les plages de croissance à l’avenir. Cela aidera nos clients à investir ou à vendre leurs actifs.

Saisir les opinions du marché : Pour une stratégie, il est essentiel d’avoir une compréhension objective des opinions du marché. Notre recherche fournit une image claire de l’humeur du marché. Nous maintenons cette surveillance en dialoguant avec des leaders d’opinion clés de la chaîne de valeur de chaque industrie.

Reconnaître les centres d’investissement les plus fiables : notre analyse évalue les centres d’investissement du marché en fonction de la demande, des rendements et des marges bénéficiaires prévus. En utilisant nos études de marché, nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants.

Identification et évaluation de partenaires commerciaux potentiels : nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux.

Portée du marché mondial des sacs en papier et taille du marché

Marché mondial des sacs en papier, par produits (sac en papier plat, sacs en papier à parois multiples, bouche ouverte, valve collée, sac en papier à verrouillage, sacs à ouverture automatique (SOS), pochette debout et autres), utilisation (à usage unique et réutilisable), capacité (moins de 1 kg, 1 kg-5 kg, 5 kg-10 kg et plus de 10 kg), taille (petite taille, taille moyenne, grande taille et très grande taille), étanchéité et poignée ( Thermoscellage, poignée de longueur de main, fermeture éclair, poignée torsadée, poignée plate et autres), forme (rectangle, carré, circulaire et autres), canal de distribution (dépanneurs, supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés, commerce électronique et autres), fin -Utilisateur (aliments et boissons, alimentation animale, produits cosmétiques, agriculture, construction, produits pharmaceutiques, produits chimiques et autres) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2029

L’analyse SWOT du marché Sacs en papier est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de progrès, la répartition du paysage concurrentiel et l’état de développement clé des régions. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés.

Principaux points couverts dans la table des matières :

Un aperçu de l’industrie du marché mondial des sacs en papier

Part de marché des fabricants Part de marché de la production par région

Consommation dans différentes régions

Tendances de la production, des revenus et des prix par type

Analyse du marché mondial des sacs en papier par applications

Profils des entreprises de l’industrie du marché mondial des sacs en papier et chiffres clés Analyse des coûts de fabrication du marché des sacs en papier

Clients, distributeurs et canal de commercialisation

Tendances du marché

Résultats de la recherche et conclusions sur le marché mondial des sacs en papier

Source des données et méthodologie

Certaines des questions importantes pour les parties prenantes et les professionnels des affaires pour élargir leur position sur le marché mondial des sacs en papier :

Q 1. Avant 2022, quelle région offre les portes ouvertes les plus lucratives pour le marché ?

Q 2. Quelles sont les menaces commerciales, ainsi que l’impact du scénario le plus récent sur la croissance et l’estimation du marché ?

Q 3. En termes d’applications, de types et de domaines, quelles sont les possibilités de développement les plus prometteuses et les plus prometteuses pour le marché mondial des sacs en papier?

Q 4. Quels segments du marché des sacs en papier attirent le plus l’attention en 2022 et au-delà ?

Q 5. Qui sont les principaux acteurs du marché des sacs en papier, aujourd’hui et à l’avenir ?

Options de personnalisation :

Toutes les segmentations fournies ci-dessus dans ce rapport sont représentées au niveau national et peuvent être personnalisées en fonction des besoins.

Tous les produits couverts sur le marché, le volume des produits et les prix de vente moyens seront inclus en tant qu’options personnalisables qui peuvent entraîner des coûts supplémentaires minimes ou nuls (selon la personnalisation).

