Le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique devrait augmenter à l’échelle mondiale d’ici 2030, taille, part, tendances, demande, prévisions de croissance et défis

» Le rapport d’enquête sur le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique comprend les informations de marché les plus récentes avec lesquelles les entreprises peuvent avoir une analyse approfondie de l’industrie ABC et des tendances futures. Avec les statistiques de marché couvertes par le rapport, il est devenu facile d’obtenir une perspective mondiale pour En identifiant les stratégies marketing de leurs concurrents, les entreprises peuvent mettre en place des idées innovantes et des objectifs de vente remarquables qui leur permettent finalement d’obtenir un avantage concurrentiel sur ses concurrents.Ainsi, le rapport fiable sur le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique fonctionne comme un outil crucial d’avoir des augmentations d’activité, un travail qualitatif et des bénéfices accrus.

Le rapport d’étude de marché sur les sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique est très essentiel car il aide les entreprises à prendre des mesures décisives pour faire face aux menaces sur le marché de niche. Ce rapport d’étude de marché fournit également des informations détaillées sur les marchés ou les clients cibles. De plus, le rapport illustre les valeurs du TCAC pour les années historiques 2020, l’année de base 2021 et les prévisions pour les années 2022-2029. La période de prévision semble très optimiste pour le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique et l’industrie du marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique également. Le document commercial du marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique contient des données statistiques représentées à l’aide de graphiques, de tableaux ou de tableaux, ce qui facilite la compréhension des utilisateurs finaux.

Analyse et taille du marché

Analyse et taille du marché

Les sacs en papier sont fabriqués à partir de pâte de bois qui se décompose facilement, ne libère aucun gaz toxique dans le sol et n’a aucun impact sur les niveaux des animaux et des eaux souterraines, maintenant la stabilité de la nature. Les sacs en papier sont très demandés en raison de certaines propriétés considérables des sacs en papier, car les sacs en papier sont réutilisables, recyclables, biodégradables et, surtout, aident à réduire les déchets plastiques. La fabrication de sacs en papier est rentable et le processus est simple par rapport à d’autres solutions d’emballage. Les sacs en papier sont plus demandés dans le commerce de détail que les sacs à provisions, car les sacs en papier à parois multiples avec la poignée torsadée sur le côté supérieur offrent une résistance pour transporter les biens de consommation.

La préférence croissante pour les emballages écologiques, biodégradables et durables et les initiatives croissantes prises par les organismes gouvernementaux pour interdire le plastique à usage unique et promouvoir d’autres alternatives telles que les sacs en papier propulseront la croissance du marché. Cependant, la faible disponibilité des matières premières (pâte à papier) peut freiner la croissance du marché.

La sensibilisation accrue aux problèmes sociaux et l’utilisation croissante de produits biodégradables peuvent créer d’immenses opportunités pour la croissance du marché, mais le maintien de la qualité standard des sacs en papier peut créer un grand défi pour le fabricant de sacs en papier dans un avenir proche,

Data Bridge Market Research analyse que le marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique devrait atteindre la valeur de 362,70 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision. « Food & Beverages » représente le segment d’utilisateurs finaux le plus important sur le marché respectif en raison de l’augmentation de la demande de sacs en papier pour les soins à domicile. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production et un scénario de chaîne climatique.

MÉTRIQUE DU RAPPORT DÉTAILS Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable jusqu’en 2019 – 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions de dollars, prix en dollars, volume en millions d’unités Segments couverts Par produit (sacs en papier plats, sacs en papier à parois multiples, bouche ouverte, valve collée, sac en papier verrouillable, sacs à ouverture automatique (SOS), pochette debout et autres), utilisation (à usage unique et ré- utilisable), capacité (moins de 1 kg, 1 kg à 5 kg, 5 kg à 10 kg, plus de 10 kg), taille (petite taille, taille moyenne, grande taille et très grande taille, autres), étanchéité et manipulation (chaleur Joint, poignée de longueur de main, fermeture éclair, poignée torsadée, poignée plate et autres), forme (rectangle, carré, circulaire et autres), canal de distribution (dépanneurs, supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés, commerce électronique et autres), Utilisateur final (alimentation et boissons, alimentation animale, produits cosmétiques, agriculture, construction, produits pharmaceutiques, produits chimiques et autres) Pays couverts Afrique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Iran, Éthiopie, Koweït et le reste du Moyen-Orient et de l’Afrique Acteurs du marché couverts Mondi, International Paper, Shuaiba Industrial Company (KPSC), Papyrus Paper Products LTD, middleeastdisposable, Lanpack, Gulf East Paper And Plastic Industries LLC, Hotpack Packaging Industries LLC, CLASSYPAC MIDDLE EAST, Packteck, SACS EN PAPIER RETQA, Kiki Bags, Golden Pack for Packaging Industries, Green Age Partners et Huhtamaki, entre autres

Définition du marché

Les sacs en papier sont fabriqués à partir de pâte de bois provenant d’arbres, renouvelables, recyclables et biodégradables. Le papier kraft et le papier kraft d’initiation sont les papiers les plus couramment utilisés dans la fabrication des sacs en papier. Les sacs en papier sont couramment utilisés comme sacs à provisions, emballages et sacs. Les sacs en papier sont également venus dans les multi-parois, qui fournissent la force pour stocker et transporter des aliments et des boissons, des produits d’alimentation animale et d’autres produits. Les sacs en papier de charge ont également des poignées torsadées ou plates pour la manipulation des marchandises. Les sacs en papier sont très utilisés dans le secteur de la vente au détail pour transporter des articles de courses.

Cadre réglementaire

Conformément à la loi sur l’emballage pour la réglementation des matériaux en contact avec les aliments dans les États membres du Moyen-Orient et d’Afrique.

La réglementation des matériaux en contact avec les denrées alimentaires dans les États membres du Conseil de coopération des États arabes du golfe – également connu sous le nom de Conseil de coopération du Golfe et ci-après dénommé le CCG – est caractérisée par des normes consensuelles établies par l’Organisation de normalisation du CCG. (OSG). Les normes GSO énoncent les conditions et les exigences de composition spécifiques pour divers matériaux en contact avec les aliments. Dans une large mesure, les exigences de ces normes reflètent les réglementations de l’Union européenne (UE) sur les matériaux en contact avec les aliments. Suivant une tendance mondiale, plusieurs États membres du CCG ont récemment imposé de nouvelles restrictions sur les sacs en plastique et autres articles en plastique à usage unique, ce qui a un impact sur les matériaux en plastique en contact avec les aliments.

La dynamique du marché du marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique comprend:

Moteurs/Opportunités

Préférence croissante pour les emballages écologiques et biodégradables

Les produits respectueux de l’environnement ne sont pas nocifs pour l’environnement, sont fabriqués à partir d’ingrédients entièrement naturels et sont facilement recyclables, compostables ou biodégradables .. Un nombre croissant de consommateurs soucieux de l’environnement optent pour des produits durables tels que des sacs en papier qui sont écologiques et facilement dégradables. La demande de sacs en papier légers et facilement transportables devrait augmenter dans les secteurs des cosmétiques, de l’alimentation et des boissons, de la pharmacie, de la construction et d’autres industries. La prise de conscience de l’impact nocif du plastique sur l’environnement incite les clients à opter pour des options écologiques et biodégradables telles que les sacs en papier. Les sacs en papier sont largement utilisés dans l’emballage de plusieurs produits tels que les aliments et les boissons, les textiles, le ciment, l’électronique, les effets personnels et autres. Ainsi, la forte demande de sacs en papier dans l’industrie de l’emballage alimentera la croissance du marché.

Sensibilisation accrue aux avantages des sacs en papier grâce à la campagne

L’augmentation du nombre de personnes soucieuses de l’environnement au Moyen-Orient et dans les pays africains opte pour des options d’emballage durables et étend la sensibilisation. Le plastique représente une menace sérieuse pour la santé humaine ainsi que pour l’environnement. Par conséquent, l’adoption de produits en papier dans diverses industries telles que l’alimentation et les boissons, la construction, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et autres au Moyen-Orient et dans les pays africains est en augmentation. La demande croissante de produits d’emballage durables, recyclables, réutilisables, compostables et biodégradables tels que les sacs en papier, associée à une prise de conscience croissante grâce à diverses campagnes de promotion des sacs en papier et de sensibilisation aux effets nocifs des plastiques, peut propulser la croissance du marché.

Demande croissante d’emballages de sacs en papier durables dans le secteur du commerce électronique

Plusieurs entreprises optent pour l’emballage de sacs en papier pour la livraison de marchandises, car les sacs en papier sont durables et légers, ce qui les rend faciles à transporter. La demande d’emballages de sacs en papier augmente dans le secteur du commerce électronique, car de plus en plus d’acheteurs achètent en ligne et les détaillants existants continuent de croître en taille. Le nombre de forfaits qu’ils achètent augmente également. La vente au détail en ligne a permis aux entreprises, aux artisans et aux entrepreneurs à domicile de vendre leurs produits dans le monde entier depuis leur domicile, leur studio ou leur petit espace de travail.

Sensibilisation accrue aux problèmes sociaux et utilisation croissante de produits biodégradables

Plusieurs types d’emballages sont utilisés dans différentes applications, ce qui entraîne des déchets très nocifs pour l’environnement. Les emballages en plastique sont utilisés pour les aliments et les boissons, les cosmétiques et les biens de consommation qui produisent des produits non biodégradables, car la décomposition des déchets d’emballages en plastique libère des gaz toxiques dans le sol, ce qui est dangereux pour les animaux et les eaux souterraines. Des mesures ont donc été prises pour interdire les emballages en sacs plastiques car ils sont nocifs pour l’environnement.

De plus, cette étude aidera nos clients à résoudre les problèmes suivants :

De plus, cette étude aidera nos clients à résoudre les problèmes suivants :

Dynamique cyclique – Nous prévoyons la dynamique des industries en utilisant des approches analytiques de base et des études de marché non conventionnelles. Nos clients utilisent les informations que nous leur fournissons pour faire face aux incertitudes et aux perturbations du marché

Identification des cannibales clés – Le substitut puissant d’un produit ou d’un service est la menace la plus importante. Nos clients peuvent identifier les cannibalises clés d’un marché, en se procurant notre recherche. Cela les aide à aligner à l’avance leurs stratégies de développement/lancement de nouveaux produits

Repérer les tendances émergentes – Notre offre d’écosystème aide le client à repérer les tendances à venir du marché. Nous suivons également l’impact et les perturbations possibles dont un marché serait témoin par une tendance émergente particulière. Notre analyse proactive aide les clients à avoir un avantage pour les précurseurs

Opportunités interdépendantes – Ce rapport permettra aux clients de prendre des décisions basées sur des données, augmentant ainsi les chances que les stratégies fonctionnent mieux, sinon mieux, dans le monde réel

Objectif des études:

– Fournir un profilage stratégique des principaux acteurs du marché des sacs en papier au Moyen-Orient et en Afrique, en analysant de manière approfondie leurs compétences de base et en dessinant un paysage concurrentiel pour le marché.

– Fournir des informations sur les facteurs affectant la croissance du marché. Analyser le marché en fonction de divers facteurs – analyse des prix, analyse de la chaîne d’approvisionnement, analyse des cinq forces du porteur, etc.

– Fournir une analyse détaillée de la structure du marché ainsi que des prévisions des différents segments et sous-segments du Global Middle East and Africa Paper Marché aux sacs.

– Fournir une analyse du marché au niveau national en ce qui concerne la taille actuelle du marché et les perspectives futures.

– Fournir une analyse du marché au niveau national pour les segments par application, type de produit et sous-segments.

– Fournir des revenus historiques et prévisionnels des segments et sous-segments de marché pour quatre zones géographiques principales et leurs pays: Amérique du Nord, Europe, Asie et Reste du monde.

– Suivre et analyser les développements concurrentiels tels que les coentreprises, les alliances stratégiques, les développements de nouveaux produits et la recherche et les développements sur le marché mondial.

Rapports les plus populaires

«