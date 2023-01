Le marché des sacs d’épicerie devrait atteindre 519,83 milliards de dollars d’ici 2029, avec une croissance de 5,4 % TCAC sur la période de prévision 2022-2029. En fonction du style, le marché est segmenté en sacs transparents, sacs thermoscellés, sacs éco-transparents, sacs à cupcakes, sacs microporeux et autres. Sur la base de la capacité, le marché est segmenté en moins de 1 kg, 1 kg-5 kg, 5 kg-10 kg et plus de 10 kg. Selon le canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés/hypermarchés, magasins de proximité, magasins spécialisés, e-commerce, etc.

Le rapport General Food Bags Market se concentre sur une évaluation complète des perspectives de croissance et des contraintes du marché. À partir de ce rapport d’étude de marché, plusieurs avantages des aspects généraux de l’industrie ABC peuvent être prédits. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont les principales conclusions de ce rapport. Toutes ces informations sur l’industrie dans le rapport d’étude de marché mondial vous mèneront à des informations exploitables et à de meilleures décisions. Recueillir plus rapidement des informations sur l’industrie n’a pas à être compliqué avec des rapports de marché. Selon le rapport d’activité sur le marché mondial des sacs alimentaires, le marché devrait se développer dans diverses régions.

Le marché des sacs d’épicerie était évalué à 341,3 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 519,83 milliards de dollars d’ici 2029, avec une croissance à un TCAC de 5,4 % sur la période de prévision 2022-2029. Les rapports de marché préparés par l’équipe d’études de marché de Data Bridge comprennent des analyses d’experts approfondies, des analyses d’importation et d’exportation, des analyses de prix, des analyses de consommation de production, des analyses de brevets, des avancées technologiques, etc.

Selon Data Bridge Market Research, le marché des sacs d’épicerie en Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché, suivi de l’Europe et de l’Amérique du Nord. Les leaders du marché sont International Paper, Amcor plc et Smurfit Kappa avec environ 35 % à 38 % de part de marché en Asie-Pacifique. L’entreprise a réalisé des ventes exceptionnelles grâce à sa gamme de sacs alimentaires, qui sont largement utilisés dans les applications domestiques et industrielles. par exemple,



Tendances affectant le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions sont ciblées par International Paper, Amcor plc et Smurfit Kappa ? Data Bridge Market Research prévoit que le marché des sacs d’épicerie en Asie-Pacifique connaîtra une croissance significative en 2020, les leaders du marché ciblant le Japon et l’Inde comme prochains sacs à revenus en 2020.

Le marché des sacs d’épicerie devient chaque année plus compétitif avec des entreprises comme International Paper, Amcor plc et Smurfit Kappa qui dominent le marché des sacs d’épicerie. Un nouveau rapport de Data Bridge Market Research met en évidence les principaux moteurs de croissance et opportunités sur le marché des sacs d’épicerie. Pionniers sur le marché des sacs alimentaires





En juin 2019, Smurfit Kappa a reçu le « World Star Award » pour ses solutions d’emballage innovantes et durables. Ce prix a contribué à élargir notre clientèle et notre réputation commerciale.

Couverture du marché des sacs alimentaires

Le marché mondial des sacs d’épicerie est segmenté entre les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie, la France, l’Espagne, la Russie, la Turquie, la Suisse, la Belgique, les Pays-Bas, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine et la Corée du Sud. , Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, Singapour, Thaïlande, Hong Kong, Taïwan, Indonésie, Malaisie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Égypte, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël , Reste du Moyen-Orient et d’Afrique

Toute analyse par pays pour le marché des sacs alimentaires est analysée plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. En fonction du type, le marché est segmenté en sacs fourre-tout standard, sacs debout, sacs à fermeture éclair, sacs refermables de sécurité alimentaire, sacs à ouverture automatique (SOS), sacs anti-odeurs, sacs à fond clip et T-shirts. sacs en plastique de type. . Autre. En fonction du matériau, le marché est segmenté en plastique, papier, aluminium et autres. En fonction de l’utilisation, le marché est segmenté en jetable et réutilisable.

En fonction du style, le marché est segmenté en sacs transparents, sacs thermoscellés, sacs éco-transparents, sacs à cupcakes, sacs microporeux et autres. Sur la base de la capacité, le marché est segmenté en moins de 1 kg, 1 kg-5 kg, 5 kg-10 kg et plus de 10 kg. Selon le canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés/hypermarchés, magasins de proximité, magasins spécialisés, e-commerce, etc.

Points clés couverts dans les tendances et les prévisions de l’industrie du marché des sacs alimentaires jusqu’en 2027

La taille du marché

Normes et évolutions du marché

Tests de marché dans d’autres régions

compétitivité de la chaîne d’approvisionnement du marché

Analyse de la chaîne de valeur du marché

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

papier international

Amcor Co., Ltd.

Papier – Mettler KG

Unistar Plastics LLC

emballage eldorado

super sac

Vous trouverez ci-dessus les principaux acteurs couverts dans le rapport. Si vous souhaitez connaître plus de listes d’entreprises de sacs alimentaires

Méthodologie de recherche : marché mondial des sacs d’épicerie

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence ont été effectuées à l’aide du module de collecte de données avec un échantillon de grande taille. Analyser et prévoir les données du marché à l’aide de statistiques et de modèles de marché cohérents. En outre, l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont des facteurs clés de succès pour le rapport sur le marché. Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez appeler l’analyste ou demander la suspension de la consultation.

La principale méthodologie de recherche utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données, qui comprend l’extraction des données, l’analyse de l’impact sur le marché des variables de données et la vérification primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, le modèle de données comprend également une grille de localisation des fournisseurs, une analyse de la chronologie du marché, un aperçu et un guide du marché, une grille de localisation de l’entreprise, une analyse de la part de marché, des mesures, une analyse descendante et une analyse de la part des fournisseurs. Pour en savoir plus sur notre méthodologie de recherche, contactez un expert de l’industrie en laissant une demande.

