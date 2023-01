Le marché des sacs de courrier doublés de bulles devrait atteindre une valeur de 1 402 940 000 USD d’ici 2029, à un TCAC de 4,80 %. Avec le boom économique mondial, l'industrie des matériaux et de l'emballage a beaucoup de marge de croissance. Les sacs de courrier doublés de bulles sont largement utilisés pour emballer des produits fragiles et comme différenciateur. La croissance et l'expansion de divers secteurs verticaux d'utilisateurs finaux tels que l'alimentation et les boissons, la médecine, la chimie, etc. sont directement proportionnelles à la demande croissante de matériaux et de solutions d'emballage.

Avec le nombre croissant de produits entrant sur le marché chaque jour, les fabricants doivent suivre des mécanismes appropriés pour livrer les produits aux utilisateurs finaux. L’emballage est la plus importante de toutes les autres caractéristiques. L’une de ces innovations en matière d’emballage est notre solution d’emballage de sacs de courrier doublés de bulles. Les principaux avantages des sacs de courrier doublés de bulles incluent une distribution pratique, des propriétés rentables, légères, plus sûres, personnalisables et innovantes.

Data Bridge Market Research analyse que la valeur marchande des sacs de messagerie doublés de bulles, qui était de 964,16 millions de dollars en 2021, devrait atteindre 1,4294 million de dollars d’ici 2029, à un TCAC de 4,80 % au cours de la période de prévision. Le «polyéthylène basse densité (LDPE)» représente le plus grand segment de type de produit sur le marché des sacs de courrier doublés de bulles, en raison de la croissance et de l’expansion de divers marchés verticaux d’utilisateurs finaux, en particulier dans les pays en développement du monde entier. Le rapport sur le marché des sacs de messager doublés de bulles couvre également une analyse approfondie des prix, une analyse des brevets et des avancées technologiques.



Des investissements accrus dans la recherche et le développement pour ouvrir la voie à l’innovation

Le nombre croissant de partenariats de marché stratégiques a augmenté le financement à allouer à la croissance et au développement d’équipements/machines d’emballage automatisés de pointe. De plus, l’augmentation des niveaux d’investissement dans les capacités de recherche et de développement ouvrira la voie à l’innovation liée à ces solutions d’emballage.

La croissance de la consommation alimentaire mondiale stimule la croissance de l’offre et de la demande dans les pays émergents

C’est un fait bien connu que la population mondiale augmente à un rythme sans précédent. En conséquence, la demande d’aliments et de boissons augmente considérablement et la propension des consommateurs à acheter en ligne augmente. La tendance croissante des plats préparés, en particulier dans les économies occidentales, stimule la demande de solutions d’emballage pratiques. Les sacs de courrier doublés de bulles sont imperméables, ce qui stimule encore le taux de croissance du marché.

La croissance et l’expansion des marchés verticaux des utilisateurs finaux offrent de nombreuses opportunités aux petites entreprises.

Avec le boom économique mondial, l’industrie des matériaux et de l’emballage a beaucoup de marge de croissance. Les sacs de courrier doublés de bulles sont largement utilisés pour emballer des produits fragiles et comme différenciateur. La croissance et l’expansion de divers secteurs verticaux d’utilisateurs finaux tels que l’alimentation et les boissons, la médecine, la chimie, etc. sont directement proportionnelles à la demande croissante de matériaux et de solutions d’emballage.

L’urbanisation croissante, la modernisation et la mondialisation stimulent la croissance de la valeur marchande. Le développement accru de solutions d’emballage flexibles, l’augmentation des progrès technologiques dans les équipements et la technologie d’emballage pour s’adapter à diverses gammes de produits et la prolifération de l’industrie du commerce électronique sont d’autres moteurs de la croissance du marché. De plus, les progrès de la technologie de fabrication élargissent les opportunités lucratives pour les acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Impact post-COVID-19 sur le marché des sacs de courrier doublés de bulles

La récente épidémie de coronavirus a eu un impact négatif sur le marché. Presque tous les secteurs ont été gravement touchés par la pandémie, affectant les fonctions liées au travail quotidien. En conséquence, l’industrie des matériaux et de l’emballage a subi des pertes financières, ce qui a eu un impact négatif sur le taux de croissance du marché.

Du côté positif, les fabricants se concentrent sur le développement de meilleurs produits à la lumière des nouvelles tendances du marché pour répondre aux besoins des consommateurs dans la phase post-pandémique. De nouvelles avancées technologiques contribueront à accroître encore la disponibilité des emballages à couvercle souple dans les marchés en développement et émergents après la pandémie.

Portée du marché mondial des sacs de courrier doublés de bulles

Type de produit

Polypropylène (PP)

Polyéthylène (PE)

Polyéthylène haute densité (HDPE)

Polyéthylène basse densité (LDPE)

Etc

utilisateur final

biens de consommation

soins de santé

Cosmétiques et soins personnels

Nourriture et boisson

électrique et électronique

Etc

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Sacs de courrier doublés de bulles

Les principaux acteurs opérant sur le marché des sacs de messagerie doublés de bulles comprennent:

Solutions d’emballage Ethyx (Inde), Euphoria Packaging LLP. (Inde), SPP Poly Pack (Inde), PAC Worldwide Corporation. (États-Unis), Ethical Energy Petrochem Strategies Private Limited (Inde), Sound Seal (États-Unis), Marudhara Polypack Pvt. Ltd. (Inde), MODI WRAPSTAR PVT. limité. (Inde), Dev Sankalp Flexipack (Inde), JMP Holdings. (Australie), Sealed Air (États-Unis), Pregis LLC. (États-Unis), JIFFY PACKAGING (Royaume-Uni), iVEX Protect Packaging Inc. (États-Unis), NEFAB GROUP (Inde), STOROPACK HANS REICHENECKER GMBH (Allemagne), Aaditya Enterprises. (Inde), Packman Packaging Private Limited (Inde), Paras Polymers (Inde) et Orion Pack Art (Inde).

