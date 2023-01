Le marché des sacs à lunch devrait croître à un TCAC de 11,0 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029 Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des sacs à lunch sont : Fit & Fresh , Swinstar Inc., Nordic By Nature, Bentgo, Newell Brands, Thermos LLC, PackIt LLC, Wildkin, Freddie et Sebbie, Kohl's, Inc., LIFETIME BRANDS , INC., Raveena Bags, Magna International Inc., Pinnium Brands Private Limited、

Le marché des sacs à lunch devrait croître à un TCAC de 11,0 % de 2022 à 2029 et devrait atteindre 1,96 milliard USD d’ici l’année .

Conservez les aliments et les boissons dans la boîte à lunch pour plus tard, facile à transporter. Le terme «boîte à lunch» fait référence au contenant spécifique utilisé ou à la pratique d’emballer l’un de ces contenants avec votre déjeuner. Dans le passé, les deux conteneurs avaient des poignées en métal pour un transport plus facile, bien que des versions en plastique et en tissu soient également disponibles.

La préférence croissante des consommateurs pour les aliments cuisinés à la maison, l’augmentation de la préparation des repas au restaurant, la sensibilisation accrue aux avantages pour la santé des aliments cuisinés à la maison et l’adoption accrue de stratégies omnicanales par les fournisseurs de sacs à lunch sont quelques-uns des facteurs qui accélèrent la croissance du déjeuner. marché du sac.

Portée du marché mondial des sacs à lunch et taille du marché

Le marché des sacs à lunch est segmenté en fonction du type, de l’application et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l’industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Le marché des sacs à lunch est segmenté par type en sacs à lunch réutilisables et sacs à lunch jetables.

Sur la base du canal de distribution, le marché des sacs à lunch est segmenté en hors ligne et en ligne.

Analyse au niveau du pays du marché des sacs à lunch

Les pays couverts par le rapport sur le marché des sacs à lunch comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient Est, Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région Asie-Pacifique domine le marché des sacs à lunch, connaît la croissance la plus rapide et représente le plus grand pourcentage du marché des sacs à lunch. Cela est attribué à l’augmentation du revenu disponible de la population, associée au nombre croissant de jeunes et au désir croissant de repas faits maison et de leurs bienfaits pour la santé.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Sacs à lunch

Le paysage concurrentiel du marché Sacs à lunch fournit des informations détaillées par concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, l’influence mondiale, les bases et les installations de production, la capacité de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, l’étendue du produit, le statut de dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne sont liés qu’à l’accent mis par la société sur le marché des sacs à lunch.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des sacs à lunch sont :

Fit & Fresh , Swinstar Inc., Nordic By Nature, Bentgo, Newell Brands, Thermos LLC, PackIt LLC, Wildkin, Freddie et Sebbie, Kohl’s, Inc., LIFETIME BRANDS , INC., Raveena Bags, Magna International Inc., Pinnium Brands Private Limited、Craftstages International Private Limited、Geo Care Products.、Sharp Trading Co、Aashirwad Gifts. 和Aurrera Beaumonde Private Limited等。

