Le marché des sacs à dos de sport devrait croître à un TCAC de 5,30 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029 Le marché des sacs à dos de sport est segmenté en fonction du type, de l'application et du canal de distribution. La croissance de ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance de l'industrie et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Les sacs à dos de sport sont utilisés par les randonneurs et les étudiants pour transporter de lourdes charges ou tout type d’équipement. Un sac à dos, également appelé sac à dos, sac à dos, sac d’école, sac à dos ou sac à dos, est une forme simple de sac en tissu porté sur le dos et sécurisé par deux sangles croisées. Les cadres intérieurs et extérieurs se trouvent dans le sac à dos. Les sacs à dos sont utilisés pour transporter des objets et contiennent divers compartiments qui peuvent être utilisés pour transporter des objets.

L’augmentation du nombre d’activités sportives de plein air devrait stimuler la demande sur le marché des sacs à dos de sport. L’augmentation des niveaux de revenu disponible des personnes et l’augmentation des modes de vie sédentaires sont quelques-uns des facteurs qui animent le marché des sacs à dos de sport. D’autres facteurs importants tels que la sensibilisation croissante à la santé et au bien-être parmi les gens et l’influence des médias sociaux accéléreront le taux de croissance du marché.

Portée du marché mondial des sacs à dos de sport et taille du marché

En fonction du type, le marché des sacs à dos de sport est segmenté en sacs à bandoulière et sacs à bandoulière.

En fonction de l’application, le marché des sacs à dos de sport est segmenté en chargement et garniture.

Sur la base du canal de distribution, le marché des sacs à dos de sport est segmenté en détaillants spécialisés, magasins d’usine, ventes sur Internet, grands magasins et autres.

Analyse au niveau du pays du marché des sacs à dos de sport

Le marché Sacs à dos de sport est analysé et fournit des informations sur la taille du marché et les tendances par pays, type, application et canal de distribution, comme mentionné ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des sacs à dos de sport comprennent les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Dans le cadre du Moyen-Orient Est, Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

La région européenne devrait continuer à dominer le reste du monde. Cela est dû à la hausse des dépenses des ménages en biens et services de sport qui stimulera la croissance du marché des sacs à dos de sport dans la région. De plus, l’augmentation des investissements gouvernementaux dans la participation sportive stimulera la croissance du marché des sacs à dos de sport dans cette région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Sacs à dos de sport

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des sacs à dos de sport sont :

ASICS Corporation Nike , Inc., Under Armour , Inc., Peak, adidas, New Balance, Reebok International Ltd., Fila Inc., Li Ning (Chine) Sports Goods Co., Ltd., PUMA SE , THE NORTH FACE, Everest Trading Corp., Samsonite IP Holdings S.AR.L, Osprey Packs, Inc., Wildcraft, Marmot Mountain, LLC., Deuter Sport GmbH, Gregory Mountain Products , AMG-Group et Kelty, etc.

