Le marché des sacs à dos de sport devrait croître à un taux de 5,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029

Le marché des sacs à dos de sport devrait croître à un taux de croissance de 5,30 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

Les sacs à dos de sport sont utilisés par les randonneurs et les étudiants pour transporter de lourdes charges ou tout type de matériel. Un sac à dos, également connu sous le nom de sac à dos, sac à dos, cartable, sac à dos ou sac à dos, est un simple sac en tissu qui se porte sur le dos et s’attache sur les épaules avec deux sangles. Vous pouvez trouver le cadre intérieur et extérieur sur le sac à dos. Les sacs à dos sont utilisés pour transporter des objets et contiennent divers compartiments qui peuvent être utilisés pour transporter des objets.

L’augmentation des activités sportives de plein air devrait stimuler la demande du marché pour les sacs à dos de sport. L’augmentation du revenu disponible des gens et l’augmentation du mode de vie sédentaire sont quelques-uns des facteurs qui animent le marché des sacs à dos de sport. Outre l’impact des médias sociaux, d’autres facteurs importants tels que la sensibilisation croissante des gens au bien-être et à la santé stimuleront le taux de croissance du marché.

De plus, la forte augmentation de la demande de diverses industries d’utilisation finale aura un impact positif sur le taux de croissance du marché. En outre, le nombre croissant de cas d’obésité et d’autres maladies connexes telles que l’arrêt cardiaque, l’hypertension, l’hypotension et le diabète incitera les gens à participer à des activités sportives, ce qui freinera davantage le taux de croissance du marché. De plus, avec l’augmentation des événements sportifs internationaux et des activités telles que le camping et la randonnée, la demande de sacs à dos de sport ne fera qu’augmenter.

Portée du marché mondial des sacs à dos de sport et taille du marché

Le marché des sacs à dos de sport est segmenté par type, application et canal de distribution. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à croissance lente de l’industrie, fournissant aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché, ce qui les aidera à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications importantes du marché.

En fonction du type, le marché des sacs à dos de sport est segmenté en sac à bandoulière unique et sac à bandoulière.

Selon l’application, le marché des sacs à dos de sport est segmenté en fret et décoration.

Basé sur le canal de distribution, le marché des sacs à dos de sport est segmenté en magasin de détail spécialisé, magasin d’usine, point de vente Internet et grand magasin.

Analyse au niveau national du marché Sacs à dos de sport

Le marché Sacs à dos de sport est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, type, application et canaux de distribution mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des sacs à dos de sport sont l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, les États-Unis d’Amérique, le Canada et le Mexique dans le reste de l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde et Russie. , Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Israël, Égypte, Afrique du Sud, Reste du Moyen-Orient et certaines parties du Moyen-Orient et de l’Afrique ( MEA) Afrique (MEA), certaines parties de l’Amérique du Sud, le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud.

La région européenne devrait continuer à occuper une position dominante dans le reste du monde. Cela est dû à la hausse des dépenses des ménages en biens et services de sport, qui alimentera la croissance du marché des sacs à dos de sport dans la région. En outre, l’augmentation des investissements publics dans la participation sportive stimulera le taux de croissance du marché des sacs à dos de sport dans la région.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Sac à dos de sport

Le paysage concurrentiel du marché Sacs à dos de sport fournit des détails par concurrent. Les détails inclus incluent un aperçu de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, l’empreinte mondiale, les sites et installations de fabrication, la capacité de fabrication, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits et l’étendue du produit. . , l’application est incluse. Domaine. Les points de données fournis ci-dessus ne sont qu’indicatifs de l’orientation de l’entreprise par rapport au marché des sacs à dos de sport.

Les principaux acteurs du marché des sacs à dos de sport sont ASICS Corporation Nike, Inc., Under Armour, Inc., Peak, adidas, New Balance, Reebok International Ltd., Fila Inc., Li Ning (Chine) Sports Goods Co., etc. plus loin. , Ltd., PUMA SE, THE NORTH FACE, Everest Trading Corp., Samsonite IP Holdings S.AR.L, Osprey Packs, Inc., Wildcraft, Marmot Mountain, LLC., Deuter Sport GmbH, Gregory Mountain Products, AMG Group, Kelly et d’autres.

