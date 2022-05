Le marché des rubans adhésifs pourrait valoir 89 440,92 millions de dollars américains d’ici 2028, selon The Insight Partners

Le marché des rubans adhésifs fournit une étude complète de l’industrie, y compris sa dynamique, sa structure, ses caractéristiques, ses acteurs clés, ses moteurs de croissance et de demande, etc. En tant que rapport d’analyse complète, il couvre tous les détails de l’analyse et des perspectives selon The Insight Partners.

Selon notre dernière étude de marché sur les « Prévisions du marché des rubans adhésifs jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de résine (acrylique, caoutchouc, silicone et autres), technologie (rubans adhésifs à base d’eau, rubans adhésifs à base de solvant , et rubans adhésifs thermofusibles), matériau de support de ruban [polypropylène (PP), papier, chlorure de polyvinyle (PVC) et autres] et application (emballage, soins de santé, automobile, électricité et électronique, bâtiment et construction, et Autres), » le marché était évalué à 60 922,61 millions de dollars US en 2020 et devrait atteindre 89 440,92 millions de dollars US d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 5,1 % de 2021 à 2028.

Qu’est-ce que les rubans adhésifs ?

Les rubans adhésifs sont disponibles en deux types de rubans spécialisés et de rubans de base. Les technologies de revêtement utilisées dans les rubans adhésifs sont à base d’eau, à base de solvant et thermofusibles. Les progrès technologiques ont conduit à la demande croissante de matériaux de support légers dans un passé récent. Les rubans adhésifs offrent une large gamme d’applications dans les industries de l’emballage, de l’automobile et de la santé.

Impact de Covid-19 sur le marché des rubans adhésifs

La pandémie de Covid-19 (coronavirus) a un impact sur la société et l’économie dans son ensemble à travers le monde. L’impact de cette pandémie augmente de jour en jour et affecte la chaîne d’approvisionnement. La crise du COVID-19 crée de l’incertitude sur le marché boursier, un ralentissement massif de la chaîne d’approvisionnement, une baisse de la confiance des entreprises et une panique croissante parmi les segments de clientèle. L’effet global de la pandémie a un impact sur le processus de production de plusieurs industries. Ce rapport sur le «marché des rubans adhésifs» fournit une analyse de l’impact de Covid-19 sur divers segments commerciaux et marchés nationaux. Les rapports présentent également les tendances du marché et les prévisions jusqu’en 2028, en tenant compte de l’impact de la situation de Covid -19.

Les acteurs importants / émergents de l’étude de marché sur les rubans adhésifs comprennent:

3M

Société Nitto Denko

tesa SE

Société Avery Dennison

Groupe de polymères Intertape

LINTEC Corporation

Berry Global Inc.

Scapa

Lohmann GmbH & Co.KG

Société Rogers

Segmentation du marché :

Basé sur le type de résine, le marché des rubans adhésifs est segmenté en acrylique, caoutchouc, silicone et autres. Basé sur la technologie, le marché est segmenté en rubans adhésifs à base d’eau, rubans adhésifs à base de solvant et rubans adhésifs thermofusibles. Basé sur le matériau de support de bande, le marché des rubans adhésifs est segmenté en polypropylène (PP), papier, chlorure de polyvinyle (PVC) et autres. Sur la base des applications, le marché est segmenté en emballage, soins de santé, automobile, électricité et électronique, bâtiment et construction, etc.

Segmenté par région/pays :

• Amérique du Nord

• L’Europe 

• Asie-Pacifique

• Moyen-Orient et Afrique

• Amérique du Sud et centrale

Éléments clés que le rapport reconnaît :

• Taille du marché et taux de croissance au cours de la période de prévision.

• Facteurs clés qui animent le marché

• Les principales tendances du marché freinent la croissance du marché des rubans adhésifs

• Défis à la croissance du marché.

• Principaux fournisseurs du marché

• Analyse SWOT détaillée.

• Opportunités et menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs existants sur le marché mondial

• Facteurs de tendance influençant le marché dans les régions géographiques.

• Initiatives stratégiques ciblant les principaux fournisseurs.

• Analyse PEST du marché dans les cinq grandes régions.

