Le Marché Des Rubans À Dos Plat Affiche Une Croissance Impressionnante : 3M, Intertape Polymer Group, Shurtape Technologies LLC, Universal Tape Company, tesa Tapes (India) Private Limited

Le marché des bandes à dos plat atteindra une valorisation estimée à 1,6 milliard de dollars d’ici 2027, tout en enregistrant cette croissance à un taux de 5,90% pour la période de prévision de 2020 à 2027.

Le rapport sur le marché des rubans à dos plat analyse la croissance, qui est actuellement en croissance en raison du fanatisme croissant à l’égard du plastique dans le monde et de l’inclinaison croissante des consommateurs vers des emballages biodégradables et respectueux de l’environnement.

Le marché des rubans à dos plat devrait croître à un rythme modeste en raison de l’utilisation élevée de rubans à dos plat dans le secteur automobile, en particulier pour les applications de masquage et d’emballage. Les divers avantages tels que la densité du matériau, la durabilité élevée et la résistance élevée à l’adhérence stimulent activement le taux de croissance du marché. En outre, l’utilisation croissante dans la fabrication de composants et d’appareils électroniques, la demande croissante de l’industrie du commerce électronique ainsi que la forte demande de maintenir une production continue sans interruption devraient également agir comme des moteurs de croissance majeurs alimentant la croissance du marché des bandes à dos plat au cours de la période de prévision de 2020 à 2027.

Le rapport sur le marché des bandes à dos plat présente les entreprises suivantes, qui comprennent : – 3M, Intertape Polymer Group, Shurtape Technologies LLC, Universal Tape Company, tesa Tapes (India) Private Limited, Frank W. Winne & Son, Inc., Nitto Denko Corporation , Scapa Group plc, Rubans et solutions techniques, Pro Tapes & Specialties, Inc., Can-Do National Tape, Canadian Technical Tape Ltd, Tape-It Inc., MBK Tape Solutions, Nadco Tapes and Labels, Inc, Acorn East Paper Products Société SARL

Le rapport à grande échelle sur le marché des bandes à dos plat met l’accent sur une évaluation de grande envergure des perspectives de croissance et des restrictions du marché. Ce rapport d’étude de marché présente plusieurs avantages qui peuvent être projetés sur des aspects généraux de l’industrie FMCG. En outre, l’analyse des parts de marché ainsi que l’analyse des tendances clés sont les principaux facteurs de réussite de ce rapport de marché.

Par type d’adhésif (acrylique, silicone, caoutchouc, autres), type de produit (simple face, double face), épaisseur (< 5 mil, 5 mil à 10 mil, >10 mil), application (emballage, épissure, reliure, masquage, Tabulation, autres)

