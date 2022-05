Le marché des routeurs sans fil atteindra 16 128,3 millions de dollars américains à un TCAC de 8,29 % d’ici 2025 | Les partenaires Insight

Le marché des routeurs sans fil était évalué à 8 531,7 millions de dollars américains en 2017 et devrait atteindre 16 128,2 millions de dollars américains d’ici 2025 ; il devrait croître à un TCAC de 8,29 % de 2018 à 2025.

Au cours d’une période, le développement de l’industrie des TIC a fait ressortir plusieurs nouveaux potentiels des routeurs sans fil qui étaient simplement utilisés dans le cadre de ses capacités auparavant. Cela était principalement dû au fait que les entreprises fournissant des périphériques et des services de routeur sans fil avaient limité leur approche pour fournir un meilleur Wi-Fi. Cependant, dans un avenir proche, ses composants matériels devraient répondre à des ambitions plus larges. Avec l’avènement d’entreprises telles que Plume, Starry et Eero, ainsi que des marques bien connues du secteur, notamment Netgear et Google, les routeurs sans fil devraient subir une transformation grâce à une couverture supérieure, une configuration simplifiée, une sécurité rigoureuse et des conceptions attrayantes. Dans les années à venir, la nouvelle génération d’un routeur sans fil répondrait à la demande de signaux sans fil les plus rapides en couvrant une section d’une zone avec une connexion Wi-Fi de haute qualité constante. Cela se ferait par la distribution de points de routeur sans fil à différents endroits, qui dans les années à venir seraient appelés système maillé Wi-Fi. En mai 2017, Google, Inc. a proposé son routeur sans fil Google Wi-Fi avec des capacités similaires. En outre, diverses autres startups comme Plume et Eero travaillent sur la même perspective du routeur sans fil. Selon Plume, un réseau de modules sans fil agirait comme une passerelle vers un plus large éventail de services de maison intelligente. Dans les années à venir, la société prévoit également de proposer ses propres capteurs pour se conformer à ses routeurs sans fil. Le système de routeur maillé et le routeur en tant que plate-forme (RaaP) sont les deux principales tendances futures prévues pour le marché mondial des routeurs sans fil. En outre, l’avènement croissant de l’écosystème intelligent et la demande croissante de connexion haut débit mobile à haut débit devraient stimuler la croissance du marché des routeurs sans fil au cours de la période de prévision. Cependant, les défis croissants de la menace de failles de sécurité pourraient avoir un impact négatif sur le marché dans un avenir proche. Les facteurs tels que l’émergence du système de routeur maillé sont l’une des principales tendances qui prévalent sur le marché. La menace croissante de failles de sécurité pourrait avoir un impact négatif sur le marché dans un avenir proche. Les facteurs tels que l’émergence du système de routeur maillé sont l’une des principales tendances qui prévalent sur le marché. La menace croissante de failles de sécurité pourrait avoir un impact négatif sur le marché dans un avenir proche. Les facteurs tels que l’émergence du système de routeur maillé sont l’une des principales tendances qui prévalent sur le marché.

La liste des entreprises

1. Cisco Systems, Inc.

2. Shenzhen Tenda Technology Co. Ltd.

3. TP-Link Technologies Co. Ltd.

4. Belkin International, Inc.

5. D-Link Corporation

6. Edimax Technology Co., Ltd.

7. Huawei Technologies Co.Ltd.

8. Netgear Inc

9. Xiaomi

10. ASUSTeK Computer Inc

Régions lucratives pour le marché des routeurs sans fil

Aperçu du marché

Augmentation de la demande de connexion haut débit mobile à haut débit

L’abordabilité économique et la disponibilité des téléphones intelligents, le renforcement de la demande d’accès à Internet, la réduction du coût de la technologie par Mo de données et le manque d’accès à la ligne fixe dans certains marchés en développement sont quelques-uns des facteurs cumulatifs qui stimulent la connectivité haut débit mobile à l’échelle mondiale. De plus, selon une étude du géant de l’industrie Google, Inc., près de 93 % des utilisateurs de smartphones utilisent principalement leurs appareils intelligents à la maison. Ainsi, en raison de la pénétration croissante du haut débit mobile, la traction parmi les acteurs de l’industrie augmente, entraînant une expansion technologique rapide sur le marché. Cette expansion du marché du haut débit mobile devrait avoir un impact optimiste sur la croissance annuelle du marché des routeurs sans fil.

Aperçu du marché basé sur les normes

Sur la base de la norme, le marché mondial des routeurs sans fil est segmenté en 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac et 802.11ax. Les propriétaires d’entreprise et de maison qui cherchent à acheter un routeur sans fil font face à une gamme de sélections. Chaque norme diffère en termes de coûts, de vitesse, de fréquence utilisée et de portée de transmission. Cependant, leur mise en œuvre est assez similaire. Toutes ces normes peuvent utiliser une conception ou une infrastructure de réseau ad hoc, et chacune peut utiliser les mêmes protocoles de sécurité.

Le développement de produits est la stratégie couramment adoptée par les entreprises pour élargir leur portefeuille de produits. Cisco, Enterprise, 3Com, ADTRAN, NetGear, Linksys (maintenant Cisco), D-Link, Vanguard, Tasman, Enterasys, Telesyn, entre autres, sont les principaux acteurs mettant en œuvre des stratégies pour élargir la clientèle et gagner une part importante dans le routeur sans fil mondial marché, ce qui leur permet de conserver leur marque. Voici quelques-uns des développements clés récents :

En 2018, D-Link et McAfee ont déclaré que le routeur Wi-Fi D-Link AC2600 piloté par McAfee (DIR-2680) augmentait la sécurité des appareils présents sur le réseau domestique.

En 2018, Huawei présente un routeur sans fil pour accélérer le LTE. Huawei Technologies a travaillé pour fournir une vitesse élevée jusqu’à 220 Mbps via LTE-Advanced à 3,5 GHz.

Segmentation du marché des routeurs sans fil :

Par norme

802.11b

802.11g

802.11n

802.11AC

802.11AX

Par bande

Bande unique

Bi-bande

Tri-bande

Par demande

Ménage

Commercial

Entreprise

Le transport

Par utilisation finale

Intérieur

Extérieur

