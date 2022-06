Le marché des routeurs sans fil à la croissance massive des témoins oculaires par D-Link, Vanguard, Tasman

Analyse Swot du marché ROUTEUR SANS FIL, Prévisions du marché ROUTEUR SANS FIL, Croissance du marché ROUTEUR SANS FIL, Défis du marché ROUTEUR SANS FIL, Taille du marché ROUTEUR SANS FIL, Tendances du marché ROUTEUR SANS FIL

Selon le nouveau rapport de recherche publié par The Insight Partners, intitulé « Wireless Router Market – Global Analysis and Forecast to 2025 », le marché mondial des routeurs sans fil devrait atteindre 16,1 milliards de dollars d’ici 2025, enregistrant un TCAC de 8,3% au cours de la période de prévision 2018 à 2025.

Certains des principaux acteurs présentés dans l’étude sont Cisco, Enterprise, 3Com, ADTRAN, NetGear, Linksys (maintenant Cisco), D-Link, Vanguard, Tasman, Enterasys, Telesyn.

Un exemple de PDF présente la structure du contenu et la nature des informations incluses dans le rapport qui présente une analyse qualitative et quantitative – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPTE100000948/

Au cours d’une période, le développement de l’industrie des TIC a fait ressortir plusieurs nouveaux potentiels des routeurs sans fil qui étaient simplement utilisés dans le cadre de ses capacités auparavant. Cela était principalement dû au fait que les entreprises fournissant des périphériques et des services de routeur sans fil avaient limité leur approche pour fournir un meilleur Wi-Fi. Cependant, dans un avenir proche, ses composants matériels devraient répondre à des ambitions plus larges. Avec l’avènement d’entreprises telles que Plume, Starry et Eero, ainsi que des marques bien connues du secteur, notamment Netgear et Google, les routeurs sans fil devraient subir une transformation grâce à une couverture supérieure, une configuration simplifiée, une sécurité rigoureuse et des conceptions attrayantes. Dans les années à venir, la nouvelle génération d’un routeur sans fil répondrait à la demande de signaux sans fil les plus rapides en couvrant une section d’une zone avec une connexion Wi-Fi de haute qualité constante. Cela se ferait par la distribution de points de routeur sans fil à différents endroits, qui dans les années à venir seraient appelés système maillé Wi-Fi.



Selon la segmentation régionale, le marché des routeurs sans fil fournit les informations couvrant les régions suivantes:

* Amérique du Nord

* Amérique du Sud

* Asie et Pacifique

* Europe

* MEA (Moyen-Orient et Afrique)

Aperçu du marché

Demande croissante de connexion haut débit mobile à haut débit

L’abordabilité économique et la disponibilité des téléphones intelligents, le renforcement de la demande d’accès à Internet, la réduction du coût de la technologie par Mo de données et le manque d’accès à la ligne fixe dans certains marchés en développement sont quelques-uns des facteurs cumulatifs qui stimulent la connectivité haut débit mobile à l’échelle mondiale. De plus, selon une étude du géant de l’industrie Google, Inc., près de 93 % des utilisateurs de smartphones utilisent principalement leurs appareils intelligents à la maison. Ainsi, en raison de la pénétration croissante du haut débit mobile, la traction parmi les acteurs de l’industrie augmente, entraînant une expansion technologique rapide sur le marché. Cette expansion du marché du haut débit mobile devrait avoir un impact optimiste sur la croissance annuelle du marché des routeurs sans fil.

Ayez une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées – https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPTE100000948

Segmentation du marché des routeurs sans fil :

Par norme

802.11b

802.11g

802.11n

802.11AC

802.11AX

Par bande

Mono bande

Double bande

Tri bande

Par application

Ménage

Commercial

Entreprise

Transport

Par utilisation finale

Intérieur

Extérieur

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des routeurs sans fil :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche du marché Routeur sans fil

Chapitre 2 : Résumé exclusif – les informations de base du marché des routeurs sans fil .

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Pilotes, tendances et défis et opportunités du routeur sans fil

Chapitre 4: Présentation de l’ analyse des facteurs de marché des routeurs sans fil , Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché des routeurs sans fil qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7 : Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants/société avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions (2018-2025)

Chapitre 8 et 9: Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, le marché des routeurs sans fil est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.



Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPTE100000948/

Principales conclusions de l’étude :

dans une perspective de croissance, l’Asie -La région du Pacifique devrait connaître un taux de croissance lucratif du TCAC de 11,1 % au cours de la période de prévision

Sur la base de l’application, le segment des ménages devrait connaître des opportunités rentables avec un taux de croissance du TCAC prévu de 9,7 %

Sur la base de l’utilisateur final, le segment intérieur devrait croître avec un TCAC de 8,5 %

À propos de nous:

The Insight Partners est un fournisseur unique de recherche industrielle de renseignements exploitables. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la santé, la fabrication et la construction, les médias et la technologie, les produits chimiques et les matériaux.

Nous contacter:

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876