Le marché des roulements montés connaîtra une croissance énorme d’ici 2030

Marché des roulements montés – par type (roulements à billes, roulements à rouleaux, paliers lisses), par industrie d’utilisation finale (alimentation et boissons, agriculture, ferme et poisson, construction et exploitation minière, automobile, chimique et pharmaceutique, énergie, industrie générale et machines et Pâtes et papiers) et par région – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché des roulements montés couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses de marché les plus exhaustives, capturant tous les aspects du marché des roulements montés.

Perspectives de l’industrie des roulements montés

La taille du marché mondial des roulements montés devrait passer de 5,84 milliards USD en 2020 à 8,19 milliards USD en 2027, avec un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision (2021-2027). Le roulement à capteur gagne du terrain sur le marché mondial des roulements montés. L’industrie alimentaire et des boissons a contribué de manière significative à la croissance du marché des roulements montés en raison de l’augmentation du nombre d’entreprises de transformation alimentaire à travers le monde. De plus, la croissance de l’industrie minière et de la construction devrait également alimenter la demande de roulements montés au cours de la période de prévision.

Facteurs affectant l’industrie des roulements montés au cours de la période de prévision :

L’industrialisation croissante dans les pays en développement du monde entier propulse la demande de nouvelles machines, ce qui alimentera la croissance du marché des roulements montés

Les roulements montés sont largement utilisés dans les équipements de manutention tels que les convoyeurs, les trieurs et les empileurs pour réduire les charges radiales et axiales sur les pièces rotatives ; ainsi, la demande croissante d’équipements de manutention dans diverses industries d’utilisation finale stimulera la croissance du marché des roulements montés

Les roulements contrefaits sont l’un des principaux défis pour la croissance du marché des roulements montés. De plus, les produits contrefaits diminuent les revenus des acteurs clés et augmentent le taux de panne des machines

La défaillance soudaine des roulements pourrait entraîner des temps d’arrêt imprévus, et le remplacement prématuré des roulements représente un défi pour l’industrie et entrave la croissance du marché des roulements montés.

Impact de COVID-19 sur le marché des roulements montés :

Le marché mondial des roulements montés a un impact majeur sur l’épidémie de coronavirus COVID-19. En raison de la pandémie, le gouvernement et d’autres autorités locales ont imposé un confinement total dans les zones gravement touchées qui ont perturbé les canaux d’offre et de demande du marché. En raison de ces conditions sévères et de la diminution de la main-d’œuvre, le secteur manufacturier connaît une chute du marché mondial des roulements montés.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude de marché mondiale sur les roulements montés en fonction du type et de l’industrie d’utilisation finale.

Sur la base du type, le marché des roulements montés a été segmenté en –

Roulements à bille

Roulements à rouleaux

Paliers lisses

Sur la base de l’industrie de l’utilisation finale, le marché des roulements montés a été segmenté en–

nourriture et boissons

Agriculture

Ferme & Poisson

Construction et exploitation minière

Automobile

Chimique & Pharmaceutique

Énergie

Industrie générale et machines

Pâtes et papiers

Marché des roulements montés : perspectives régionales

En fonction de la région, le marché mondial des roulements montés a été segmenté en cinq régions géographiques, à savoir l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Europe, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique. En 2019, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des roulements montés, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. De plus, l’Asie-Pacifique devrait croître avec un TCAC élevé au cours de la période de prévision en raison d’une augmentation de diverses industries d’utilisation finale telles que l’aérospatiale, l’éolien, la fabrication et les chemins de fer, entre autres.

Les principaux concurrents du marché mondial des roulements montés comprennent –

Le marché mondial des roulements montés est très fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principales entreprises opérant sur le marché mondial des roulements montés sont –

SKF AB

Schaeffer

Roulements C&U

Rexnord

NTN

NSK

Timken

ABB.

Le rapport sur le marché des roulements montés fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence de l’acteur du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les contributions des entretiens primaires avec des experts de l’industrie.