Le marché des rodenticides est en plein essor à l’échelle mondiale | Rapport le plus récent avec analyse | Possibilité future | Effet du coronavirus et prévisions jusqu’en 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des rodenticides devrait atteindre la valeur de 5,69 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,70 % au cours de la période de prévision 2022-2029. « L’agriculture » représente le segment d’utilisateurs finaux le plus important sur le marché respectif en raison de l’augmentation des attaques de rongeurs dans les champs agricoles et le stockage.

Le document de grande envergure sur le marché mondial des rodenticides est le meilleur pour connaître les tendances et les opportunités de l’industrie DBMR. Un rapport de recherche influent sur le marché des rodenticides fonctionne comme une solution idéale pour une meilleure compréhension du marché et une forte croissance des entreprises. D’énormes efforts ont été déployés et rien n’a été épargné lors de la préparation de ce rapport. Il prend en compte les demandes du public, les compétences et la croissance constante de l’industrie du travail, les rapports dynamiques ou les services de haute protection des données tout en analysant les informations sur le marché. Le rapport sur le marché des rodenticides contient un chapitre sur le marché mondial et les sociétés alliées avec leurs profils, qui fournit des données importantes concernant leurs informations en termes de finances, de portefeuilles de produits, de plans d’investissement et de stratégies marketing et commerciales.

Un rapport complet sur le marché des rodenticides réfléchit au paysage concurrentiel, qui est un autre aspect important de l’analyse du marché. Par conséquent, les mouvements ou actions des principaux acteurs du marché et des marques sont analysés dans ce rapport, qui incluent les développements de produits, les lancements de produits, les acquisitions, les fusions, les coentreprises et les futurs produits aux technologies. La formulation du rapport axée sur les objectifs, la fidélité à la qualité et la transparence de la méthode de recherche ne sont que quelques-unes des caractéristiques qui rendent ce rapport de marché adoptable en toute confiance. Le rapport d’étude de marché sur les rodenticides aide définitivement les entreprises à réaliser des réalisations durables en termes de meilleure prise de décision, de génération de revenus, de hiérarchisation des objectifs du marché et d’activité rentable.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des rodenticides sont BASF SE, Bayer, Syngenta, UPL, Liphatech Inc., JT Eaton, Neogen Corporation, Pelgar International, Senestech Inc., Bell Laboratories et Impex Europa, Rentokil Initial Plc, Terminix, Ecolab, Anticimex, Rollins, Truly Nolen et Abell Pest Control, entre autres.

Portée du marché mondial des rodenticides

Le marché des rodenticides est segmenté en fonction du type, de la première génération, de la deuxième génération, du mode d’application et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Non-anticoagulants

Anticoagulants

Sur la base du type, le marché des rodenticides est segmenté en non-anticoagulants et anticoagulants. Les rodenticides anticoagulants représentent le marché le plus important et devraient connaître une forte croissance en raison de leur capacité à tuer en une ou plusieurs doses.

Première génération

Anticoagulants

Chlorophacinone

Diphacinone

Coumatetrayl

Warfarine

Sur la base de la première génération, le marché des rodenticides est segmenté en anticoagulants, chlorophacinone, diphacinone, coumatetrayl et warfarine.

Deuxième génération

Anticoagulants Brodifacoum

Bromadiolone

Difénacoum

diféthialone

Flocoumafone

Sur la base de la seconde génération, le marché des rodenticides est segmenté en anticoagulants brodifacoum, bromadiolone, difenacoum, difethialone et flocoumafone.

Mode d’application

Pellets

Vaporisateurs

Poudres

Sur la base du mode d’application, le marché des rodenticides est segmenté en granulés, sprays et poudres.

Utilisateur final

Agriculture

Entrepôts

Centres urbains

Résidentiel

Commercial

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des rodenticides est segmenté en agriculture, entrepôts, centres urbains, résidentiel et commercial. Le segment résidentiel devrait croître à un rythme élevé en raison de la sensibilisation accrue aux épidémies d’attaques de rongeurs et de l’augmentation du revenu disponible.

Marché des rodenticides : l’analyse régionale comprend :

Asie-Pacifique (Vietnam, Chine, Malaisie, Japon, Philippines, Corée, Thaïlande, Inde, Indonésie et Australie)

Europe (Turquie, Allemagne, Russie Royaume-Uni, Italie, France, etc.)

Amérique du Nord (États-Unis, Mexique et Canada.)

Amérique du Sud (Brésil etc.)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (pays du CCG et Égypte.)

Les questions clés auxquelles répond le rapport incluent :

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance en 2027 ?

Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des rodenticides?

Quelles sont les principales tendances du marché ayant un impact sur la croissance du marché mondial Rodenticides?

Quels sont les défis de la croissance du marché?

Qui sont les principaux fournisseurs sur le marché mondial Rodenticides?

Quelles sont les opportunités de marché et les menaces auxquelles sont confrontés les fournisseurs sur le marché mondial Rodenticides?

Facteurs tendanciels influençant les parts de marché des Amériques, de l’APAC, de l’Europe et de la MEA .

Quels sont les principaux résultats de l’analyse des cinq forces du marché mondial Rodenticides?

Table des matières

Chapitre un: Aperçu du rapport

1.1 Portée de l’étude

1.2 Segments de marché clés

1.3 Acteurs couverts: classement par revenu des rodenticides

1.4 Analyse du marché par type

1.4.1 Taux de croissance de la taille du marché des rodenticides par type: 2020 VS 2028

1.5 Marché par application

1.5.1 Rodenticides Part de marché par application : 2020 VS 2028

1,6 Objectifs de l’étude

1,7 Années considérées

Chapitre deux: Tendances de croissance par régions

2.1 Perspective du marché des rodenticides (2015-2028)

2.2 Tendances de croissance des rodenticides par régions

2.2.1 Taille du marché des rodenticides par régions: 2015 VS 2020 VS 2028

2.2.2 Part de marché historique des rodenticides par régions (2015-2020)

2.2.3 Taille du marché prévue des rodenticides par région (2021-2028)

2.3 Tendances de l’industrie et stratégie de croissance

2.3.1 Principales tendances

du marché 2.3.2 Moteurs du marché

2.3.3 Défis du marché

2.3.4 Analyse des cinq forces de Porter

2.3.5 Stratégie de croissance du marché des rodenticides

2.3.6 Entrevues avec les principaux acteurs principaux insecticides (leaders d’opinion)

Chapitre trois: Paysage de la concurrence par acteurs clés

3.1 Principaux acteurs des rodenticides par taille de marché

3.1.1 Principaux acteurs des rodenticides par chiffre d’affaires (2015-2020)

3.1.2 Part de marché des revenus des rodenticides par les joueurs (2015-2020)

3.1.3 Part de marché des rodenticides par entreprise Type (niveau 1, niveau chapitre deux et niveau 3)

3.2 Ratio de concentration du

marché des rodenticides 3.2.1 Ratio de concentration du marché des rodenticides

3.2.2 Top Chapter Ten: et Top 5 Companies by Rodenticides Revenue in 2020

3.3 Rodenticides Key Players Siège social et zone desservie

3.4 Key Players Rodenticides Product Solution and Service

3.5 Date d’entrée sur le marché Rodenticides

3.6 Fusions et acquisitions, plans d’expansion

