Le marché des rodenticides agricoles devrait enregistrer un chiffre d’affaires de 8,41 milliards USD et croître à un TCAC de 5,70% de 2022 à 2029

Définition du marché

Les rodenticides sont des pesticides utilisés pour tuer les souris et autres rongeurs comme les rats, les tamias, les écureuils, les porcs-épics et autres. Les rodenticides fournissent des services essentiels aux clients résidentiels et commerciaux ainsi qu’aux secteurs public et privé. Sa fonction principale est de maintenir l’hygiène et d’éliminer les parasites qui font des ravages dans les secteurs commercial et public.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des rodenticides agricoles était évalué à 5,4 milliards USD en 2021 devrait atteindre la valeur de 8,41 milliards USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,70% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, des avancées technologiques et une analyse des brevets.

Analyse et taille du marché

Les rodenticides sont utilisés pour contrôler les rongeurs de toutes sortes dans n’importe quel environnement. Les rodenticides sont des poisons aigus, des anticoagulants et des agents biologiques qui, s’ils sont mal utilisés, peuvent tuer des humains, des animaux domestiques et des animaux sauvages. Les rongeurs ne sont une nuisance que lorsqu’il y a une délicieuse source de nourriture à proximité. Une approche à plusieurs volets qui intègre les produits chimiques, les appâts, le piégeage, les clôtures, la modification de l’habitat, les dispositifs à ultrasons, les répulsifs et le contrôle biologique, tous liés aux méthodes de gestion des terres, est le moyen le plus efficace de s’attaquer aux problèmes des rongeurs.



Le rapport d’analyse du marché des rodenticides agricoles de classe mondiale présente des fluctuations de la valeur du TCAC en ce qui concerne la hausse ou la baisse pour une certaine période de prévision. Les données collectées pour produire ce rapport de l’industrie sont basées sur les modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les points saillants essentiels de ce rapport de marché sont la dynamique clé du marché, le scénario de marché actuel et les perspectives futures du secteur. De plus, les tendances croissantes des produits, les principaux moteurs, les défis et les opportunités du marché sont reconnus et analysés de manière factuelle lors de la génération de ce rapport. Grâce à l’utilisation d’outils et de techniques bien établis dans le rapport de première classe sur les rodenticides agricoles , les informations complexes sur le marché sont transformées en une version plus simple.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Rodenticides agricoles

Le paysage concurrentiel du marché des rodenticides agricoles fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des rodenticides agricoles.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des rodenticides agricoles sont :

PelGar International (Royaume-Uni)

Bayer SA (Allemagne)

Liphatech Inc. (États-Unis)

BASF SE (Allemagne)

Syngenta Crop Protection SA (Suisse)

Rentokil Initial Plc (Royaume-Uni)

Anticimex (Suède)

Terminix International Company Limited (États-Unis)

Liphatech Inc (États-Unis)

Neogen Corporation (États-Unis)

Bell Laboratories Inc (États-Unis)

Ecolab Inc (États-Unis)

Rollins Inc (États-Unis)

Abell Lutte antiparasitaire (Canada)

Future Allemagne (Allemagne)

SenesTech, Inc. (États-Unis)

Impex Europa SL (Espagne)

Portée du marché mondial des rodenticides agricoles

Le marché des rodenticides agricoles est segmenté en fonction du type, de la première génération, de la deuxième génération et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Non-anticoagulants

Anticoagulants

Sur la base du type, le marché des rodenticides agricoles est segmenté en non-anticoagulants, Anticoagulants .

Première génération

Anticoagulants

Chlorophacinone

Diphacinone

Coumatetrayl

Warfarine

Les autres

Sur la base de la première génération, le marché des rodenticides agricoles est segmenté en anticoagulants, chlorophacinone, diphacinone, coumatetrayl et warfarine.

Deuxième génération

Anticoagulants

Brodifacoum

Bromadiolone

Difénacoum

Diféthialone

Flocoumafone.

Sec

Sur la base de la seconde génération, le marché des rodenticides agricoles est segmenté en anticoagulants brodifacoum, bromadiolone, difenacoum, difethialone et flocoumafone sec.

Applications

Pellets

Vaporisateurs

Poudres

Sur la base de l’application, le marché des rodenticides agricoles est segmenté en granulés, sprays et poudres.

L’évaluation géographique du marché Rodenticides agricoles est:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, pays d’Amérique du Nord et Mexique),

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie),

Asie-Pacifique (Chine, Japon et Corée, nation asiatique, Inde et Asie du Sud-Est),

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, République de Colombie, etc.),

Moyen-Orient et Afrique (péninsule saoudienne, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Le nouveau rapport d’étude donne une approche systématique et descriptive du marché mondial des rodenticides agricoles. Il construit la dynamique de l’industrie, l’étendue globale de la croissance dans des segments distincts, les régions ainsi que divers autres paramètres qui ont été extrêmement efficaces pour élargir la taille et la valeur de l’industrie. Par conséquent, ce document visait à fournir une perspective claire de toutes les conditions et structures possibles sur le marché mondial des rodenticides agricoles.

