Le marché des robots médicaux affiche une croissance énorme avec les meilleurs acteurs Intuitive Surgical, Stryker, Hocoma, Mazor Robotics

Le rapport sur le marché des robots médicaux découvre les conditions générales du marché, les tendances, les inclinations, les acteurs clés, les opportunités, l’analyse géographique et de nombreux autres paramètres qui aident à conduire l’entreprise dans la bonne direction. Grâce à l’utilisation d’outils et de techniques à jour et éprouvés, des informations complexes sur le marché sont organisées dans une version plus simple dans ce rapport pour une meilleure compréhension de l’utilisateur final. Le rapport d’analyse de marché des robots médicaux englobe différents secteurs verticaux pour l’industrie tels que le profil de l’entreprise, les coordonnées du fabricant, les spécifications du produit, la portée géographique, la valeur de la production, les structures du marché, les développements récents, l’analyse des revenus, les parts de marché et le volume des ventes possible de l’entreprise.

Le marché mondial des robots médicaux devrait connaître une période très fructueuse avec des avancées technologiques fréquentes, le marché passera de sa valeur initiale estimée de 5,9 milliards USD en 2018 à une valeur estimée de 28,9 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 21,8% en la période de prévision de 2019-2026

Analyse concurrentielle : marché mondial des robots médicaux

Le marché mondial Robots médicaux est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que des lancements de nouveaux produits, des extensions, des accords, des coentreprises, des partenariats, des acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport comprend les parts de marché du marché des robots médicaux pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Concurrents clés du marché :

Intuitive Surgical, Stryker, Hocoma, Mazor Robotics, CMR Surgical Ltd, Auris Health Inc., Accuray Incorporated, Omnicell Inc., ARxIUM, Ekso Bionics, Capsa Healthcare, TransEnterix Surgical Inc., Stereotaxis Inc., ReWalk Robotics, Titan Medical Inc. , Medtech SA, Aethon, Medrobotics Corporation, InTouch Technologies Inc., McKesson Corporation, Renishaw plc., Varian Medical Systems Inc., OR Productivity PLC et Siemens Healthcare GmbH.

Définition du marché : marché mondial des robots médicaux

Les robots médicaux sont des robots mécaniques utilisés dans les services médicaux. Ils aident à la chirurgie, à la rééducation ou même à la délivrance de produits pharmaceutiques médicaux. Les robots médicaux sont utilisés dans diverses pratiques chirurgicales. Ces robots agissent comme un télémanipulateur agissant au nom du chirurgien pour effectuer des tâches dangereuses ou même les procédures les plus précises.

L’Amérique du Nord détenait la part de marché la plus élevée en 2017 et il en sera de même d’ici la fin de la période de prévision. La région Asie-Pacifique connaîtra le taux de croissance le plus élevé de toutes les régions.

Marché mondial des robots médicaux, par produit (instruments et accessoires, robots chirurgicaux, robots de rééducation, robots de radiochirurgie non invasive, robots hospitaliers et de pharmacie, autres), application (laparoscopie, orthopédique, neurochirurgie, pharmacie, autres), géographie (Amérique du Nord, Amérique du Sud , Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique) – Tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2026

Facteurs de marché:

Les robots médicaux offrent une variété de techniques de rééducation et sont très efficaces par rapport aux techniques de rééducation conventionnelles, ce facteur constituera une croissance majeure du marché.

Les progrès technologiques ont amélioré le marché des robots médicaux en raison de la relation de travail étroite entre les médecins et l’industrie des robots médicaux, qui ont amélioré le potentiel de croissance du marché des robots médicaux.

Contraintes du marché :

Le manque de connaissances sur les opérations de ces robots et les informations appropriées requises des chirurgiens concernant ces robots constituent une contrainte majeure du marché

Les coûts élevés empêchent l’industrie de percer correctement la part de marché

Les robots médicaux sont des composants mécaniques automatisés et des robots qui améliorent la prestation et la qualité des services de santé. Ces robots se différencient par le fonctionnement qu’ils assurent et sont donc de variétés différentes. Ces robots fournissent une assistance chirurgicale, des améliorations diagnostiques et une rééducation des patients ainsi que des produits pharmaceutiques. Ils peuvent même effectuer certaines interventions chirurgicales à haut risque tout en aidant les chirurgiens en agissant comme leur télémanipulateur dans la salle d’opération.

Le marché des robots médicaux est en croissance en raison de l’efficacité et des variations dans la réadaptation, les avancées technologiques des robots médicaux ; les effets de ces facteurs sont mentionnés ci-dessous :

Efficacité et variations dans la fourniture de réadaptation : la demande pour une procédure de réadaptation hautement efficace et efficiente est de plus en plus demandée, ce qui augmente le taux d’adoption des robots médicaux. En effet, ces robots peuvent supporter une charge de poids plus importante sans que les patients ne souffrent de chutes ou de défaillances. Ces robots peuvent améliorer l’ensemble des services de santé, car ils entraînent une réduction du nombre de patients suivant des processus de réadaptation. Ils présentent également certaines méthodes de rééducation différentes par rapport aux processus de rééducation traditionnels qui ne sont pas aussi efficaces pour le patient.

Avancées technologiques des robots médicaux : Divers fabricants de dispositifs médicaux ont lancé diverses stratégies de collaboration et impliquant des médecins, des chirurgiens experts dans leurs domaines pour améliorer l’opérabilité globale des robots médicaux. Ces experts ont fourni des informations et des contributions précieuses aux fabricants, ce qui a entraîné diverses innovations et avancées techniques des robots. Cette stratégie augmente le potentiel de nouveaux processus collaboratifs et d’innovations dans le domaine de la robotique

Expansion régionale et acquisitions stratégiques utilisées par les fabricants :

En février 2019, Johnson & Johnson Services, Inc. a annoncé qu’elle avait accepté d’acquérir Auris Health pour 3,4 milliards USD, avec 2,35 milliards USD supplémentaires convenus dans l’accord sous forme de paiements d’étape en fonction de certains objectifs. Cette acquisition aidera Johnson & Johnson à améliorer son offre de dispositifs médicaux, ce qui lui permettra d’offrir des procédures et des solutions chirurgicales plus sûres aux hôpitaux et aux patients.

En novembre 2018, Panasonic Corporation a annoncé qu’elle lancera deux de ses robots assistés pour le marché indien d’ici début 2019. Les robots comprennent un robot qui aidera les utilisateurs à transporter des bagages tandis que l’autre est un robot d’assistance à la marche qui sera initialement lancé pour les hôpitaux. Ces robots devraient être fournis aux hôpitaux avant de se livrer aux ventes aux consommateurs. La société cherche à investir massivement dans la région avec des installations de production dans la région qui fourniront les produits de la société dans l’ensemble des pays d’Asie-Pacifique.

Le marché est segmenté sur la base du produit en tant qu’instruments et accessoires, robots chirurgicaux, robots de rééducation, robots de radiochirurgie non invasifs, robots d’hôpitaux et de pharmacie, autres robots ; l’application est classée en laparoscopie, chirurgies orthopédiques, neurochirurgies, applications de pharmacie, autres.

Développements clés sur le marché : marché mondial des robots médicaux

Le 1er septembre 2016, Hocoma a annoncé une fusion avec DIH International qui améliorera la portée de Hocoma dans le domaine de la réadaptation et de la gestion des médicaments à l’échelle mondiale.

Le 30 mai 2018, Intuitive Surgical a annoncé l’expansion de ses opérations en Inde par l’intermédiaire d’un distributeur Vattikuti Technologies Pvt. Ltd.

Points clés du rapport :

Les principaux acteurs du marché sont analysés et leurs effets sur le marché sont également observés

L’analyse du marché est menée pour la période de prévision de 2018 à 2025, et les segmentations du marché sont observées au cours de cette période

Les moteurs et les contraintes du marché ont été clairement analysés pour l’effet qu’ils ont sur le marché au cours de la période de prévision de 2018 à 2025

