Le marché des robots effecteurs finaux devrait atteindre 9 664,68 millions de dollars américains d’ici 2028

L’étude de marché des robots effecteurs finaux réalisée par «The Insight Partners» fournit des détails sur la dynamique du marché affectant le marché, la portée du marché, la segmentation du marché et les superpositions sur les principaux acteurs du marché, soulignant le paysage concurrentiel favorable et les tendances qui prévalent au fil des ans.

Utilisation accrue de la fabrication additive pour offrir des opportunités de croissance au marché des effecteurs finaux de robots

Obtenez des exemples exclusifs de pages du marché des effecteurs finaux de robots – Impact du COVID-19 et analyse mondiale avec des informations stratégiques sur – https://www.theinsightpartners.com/sample/TIPRE00007084/

Selon notre dernière étude de marché sur « Robot End-Effector Market Forecast to 2028 – COVID-19 Impact and Global Analysis – by type, application and industry », le marché était évalué à 3 125,59 millions de dollars américains en 2020 et il devrait atteindre 9 664,68 millions de dollars d’ici 2028 ; il devrait croître à un TCAC de 15,6 % de 2021 à 2028.

À l’heure actuelle, dans l’industrie de la haute technologie, la demande de produits innovants augmente considérablement. La tendance des appareils fiables et efficaces, qui peuvent effectuer des tâches plus rapidement et ont des coûts de production inférieurs, augmente dans divers secteurs verticaux à travers le monde. La technologie des effecteurs finaux, qui est considérée comme la partie commerciale des robots, gagne en popularité dans le monde entier. L’effecteur terminal est attaché au poignet d’un robot, ce qui permet au robot d’interagir avec sa tâche. Les effecteurs finaux peuvent être électromécaniques ou mécaniques et servir de capteurs, de pinces et d’outils de traitement. C’est une partie essentielle d’un robot car, sans elle, la plupart des robots sont pratiquement inutiles. Il utilise divers protocoles de communication et différentes interfaces de programmation et nécessite différents niveaux de compétences pour fonctionner efficacement. L’effecteur robotique est utilisé dans diverses industries, notamment l’automobile, la métallurgie et les machines, l’électricité et l’électronique, l’alimentation et les boissons et le commerce électronique. Avec le développement de l’industrie 4.0, les opérations industrielles se multiplient, entraînant la popularité des robots pour la prise en charge de tâches complexes. Les innovations croissantes en robotique amorcent une croissance exponentielle du marché des effecteurs terminaux robotiques.

Grâce aux bras de robot adaptatifs et aux effecteurs terminaux, l’automatisation de divers processus métier peut être effectuée en une fraction du temps, contrairement aux robots industriels traditionnels. Un large éventail de tâches complexes peut désormais être accompli grâce à la flexibilité et à la polyvalence des effecteurs finaux, ce qui maximise le retour sur investissement (ROI). L’augmentation des applications d’automatisation de l’emballage et de la palettisation dans l’industrie manufacturière et la croissance rapide de la modernisation et de l’industrialisation dans toutes les régions influencent positivement la croissance du marché. L’adoption croissante des robots collaboratifs (Cobots), en raison de leurs avantages et fonctionnalités, est un autre facteur propulsant la croissance du marché. En outre, Le marché des effecteurs terminaux robotisés est sur le point de prospérer dans les années à venir, car les gouvernements des pays en développement attirent des investissements directs étrangers pour optimiser les opérations trépidantes et monotones effectuées dans toutes les industries avec facilité et précision. Ainsi, tous les facteurs ci-dessus répondent à la croissance du marché.

Ayez une discussion de 15 minutes avec l’analyste principal et l’auteur du rapport dans un créneau horaire que vous avez décidé. Vous serez informé du contenu du rapport et les questions concernant la portée du document seront également traitées – https://www.theinsightpartners.com/speak-to-analyst/TIPRE00007084

Aperçu du marché – Marché des effecteurs finaux de robots

Popularité croissante de la robotique industrielle

Les robots industriels jouent un rôle important dans la fabrication de l’automatisation industrielle, car plusieurs opérations majeures dans les industries sont gérées par des robots. Les gouvernements du monde entier prennent des initiatives pour soutenir et promouvoir le développement et l’adoption de robots industriels dans leurs pays respectifs, ce qui augmente sa demande. Par exemple, selon les faits énoncés par la Fédération internationale de robotique (IFR), en 2017, les ventes mondiales de robots industriels ont atteint 387 000 unités, en augmentation de 31 % par rapport à l’année précédente. La Chine a connu une énorme augmentation de la demande de robots industriels, jusqu’à 58 % en 2017, tandis que les ventes aux États-Unis ont bondi de 6 % et en Allemagne de 8 %. L’industrie automobile a connu une demande massive de robots industriels, puisqu’en 2017, environ 125 500 unités ont été vendues pour l’industrie.

Le marché mondial des effecteurs terminaux de robots a été segmenté comme suit : Marché des effecteurs terminaux de robots

– par type

Pinces

Pistolets de soudage

Pinces

Ventouses

Changeurs d’outils

Autres

Marché des effecteurs terminaux de robots – par application

Manipulation

Assemblage

Soudage

Traitement

Distribution

Autres

Marché des effecteurs terminaux de robots – par industrie

Automobile

Électricité et électronique

Métaux et machines

Aliments et boissons

Autres

Marché des effecteurs terminaux de robots – Profils des sociétés

ABB Ltd

ATI Industrial Automation, Inc.

DESTACO (Dover Corporation)

Festo SE & Co. KG

J. Schmalz GmbH

Kuka AG

Piab AB

Robotiq Inc.

SCHUNK GmbH & Co. KG

Zimmer Group

Marché des EFFECTEURS FINAUX ROBOT segmenté par région / pays: Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique centrale et du Sud

Livraison immédiate de nos rapports prêts à l’emploi et pré-réservation des études à venir, grâce à des méthodes de paiement flexibles et pratiques – https://www.theinsightpartners.com/buy/TIPRE00007084/

Raison d’acheter

Gagnez et réduisez le temps nécessaire pour effectuer des recherches d’entrée de gamme en identifiant la croissance, la taille, les principaux acteurs et segments du marché mondial Effecteur final de robot.

Met en évidence les priorités commerciales clés afin de guider les entreprises pour réformer leurs stratégies commerciales et s’établir dans la vaste géographie.

Les principales conclusions et recommandations mettent en évidence les tendances progressistes cruciales de l’industrie sur le marché Effecteur final de robot, permettant ainsi aux acteurs de développer des stratégies efficaces à long terme afin de générer leurs revenus du marché.

Élaborer/modifier des plans d’expansion commerciale en utilisant une offre de croissance substantielle sur les marchés développés et émergents.

Examiner en profondeur les tendances et les perspectives du marché mondial associées aux facteurs qui animent le marché, ainsi qu’à ceux qui freinent la croissance dans une certaine mesure.

Améliorez le processus de prise de décision en comprenant les stratégies qui sous-tendent l’intérêt commercial en ce qui concerne les produits, la segmentation et les secteurs verticaux de l’industrie.

À propos de nous :

The Insight Partners est un fournisseur de recherche unique de l’industrie de l’intelligence actionnable. Nous aidons nos clients à trouver des solutions à leurs besoins de recherche grâce à nos services de recherche syndiquée et de conseil. Nous sommes spécialisés dans des secteurs tels que les semi-conducteurs et l’électronique, l’aérospatiale et la défense, l’automobile et les transports, la biotechnologie, l’informatique de la santé, la fabrication et la construction, les dispositifs médicaux, la technologie, les médias et les télécommunications, les produits chimiques et les matériaux.

Contactez-nous :

Si vous avez des questions sur ce rapport ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez nous contacter :

Personne à contacter : Sameer Joshi

Courriel : sales@theinsightpartners.com

Téléphone : +1-646-491-9876