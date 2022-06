Le marché des robots d’emballage devrait connaître une croissance explosive d’ici 2030

Marché des robots d’ emballage – Dimensionnement, croissance, tendance, opportunité et prévisions de l’industrie mondiale (2021-2027)

Le rapport sur le marché des robots d’emballage couvre une analyse approfondie de la dynamique du marché, des modèles commerciaux, de l’analyse segmentaire / régionale et des parts de marché et stratégies respectives adoptées par les principaux acteurs du marché opérant dans le monde. Cela implique une analyse approfondie des facteurs influençant le marché mondial et des statistiques de marché indiquant une analyse de la part de marché / de la croissance par région et par segment. L’étude du rapport présentera l’une des analyses les plus exhaustives du marché, capturant tous les aspects de l’industrie des robots d’emballage.

Perspectives de l’industrie des robots d’emballage

La taille du marché des robots d’emballage était évaluée à 4,1 milliards USD en 2020, et devrait atteindre 6,9 ​​milliards USD d’ici 2025, enregistrant un TCAC de 12,1 % au cours de la période de prévision. Les robots d’emballage sont conçus pour effectuer les opérations d’emballage dans les industries, telles que le remplissage, le transport, le scellage et le codage, entre autres opérations. Avec l’essor de l’automatisation et l’évolution de l’industrie de la robotique, la dépendance à l’égard de la main-d’œuvre diminue dans le monde entier, ce qui augmente la demande de robots d’emballage dans le secteur industriel.

Obtenez un exemple complet de copie PDF du rapport : https://www.marketstatsville.com/request-sample/packaging-robots-market

Facteurs affectant le marché des robots d’emballage au cours de la période de prévision:

L’essor de l’industrie manufacturière, soutenu par les initiatives dans les économies émergentes, telles que « Make in India » et « Made in China », stimule les industries manufacturières dans les économies respectives, ce qui, à son tour, augmente le besoin de robots d’emballage dans le secteur manufacturier.

L’urbanisation croissante et le revenu disponible ont entraîné une croissance continue du secteur de la vente au détail et du commerce électronique, susceptible de stimuler le marché des robots d’emballage au cours de la période de prévision.

Faites une demande avant l’achat @ https://www.marketstatsville.com/buy-now/packaging-robots-market?opt=2950

Des coûts initiaux élevés et une pénurie de personnel qualifié et formé freineront la croissance du marché des robots d’emballage au cours de la période de prévision.

Impact de COVID-19 sur le marché Robots d’emballage :

L’éclosion de la pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché des robots d’emballage à travers le monde. Cela est dû à l’imposition du confinement et à la pratique de la distanciation sociale dans les pays développés et émergents, ce qui a accru la demande de livraison de marchandises en ligne. De plus, la pandémie a réduit la dépendance des entreprises vis-à-vis de la main-d’œuvre et s’est accrue vis-à-vis de l’automatisation. Ensemble, ces facteurs favorisent la croissance du marché mondial des robots d’emballage en raison de l’éclosion de la pandémie de COVID-19.

Portée du rapport

Le rapport décrit l’étude du marché mondial des robots d’emballage en fonction du type de préhenseur, de l’application et de l’utilisateur final.

Le marché des robots d’emballage a été segmenté en fonction du type de préhenseur –

Serrer

Griffe

Vide

Les autres

Demande de table des matières complète et de chiffres et graphiques @ https://www.marketstatsville.com/table-of-content/packaging-robots-market

Le marché des robots d’emballage a été segmenté en fonction de l’application –

Emballage Emballage de caisse Emballage de plateau Remplissage Les autres

Palettisation Palettisation de caisses Dépalettisation Les autres

Cueillette et placement

Le marché des robots d’emballage a été segmenté en fonction de l’utilisateur final –

Logistique

Nourriture et boissons

Médicaments

Articles ménagers

Autres (Cosmétiques)

Marché des robots d’emballage: perspectives régionales

Le marché des robots d’emballage a été segmenté en cinq régions géographiques : Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Europe, Moyen-Orient et Afrique. En 2020, l’Amérique du Nord détenait la plus grande part du marché mondial des robots d’emballage, suivie de l’Europe et de l’Asie-Pacifique. De plus, l’Asie-Pacifique devrait projeter le TCAC le plus élevé du marché mondial au cours de la période de prévision.

Demande de description de rapport @ https://www.marketstatsville.com/packaging-robots-market

Les principaux concurrents du marché mondial des robots d’emballage comprennent –

Le marché des robots d’emballage est très fragmenté, avec un grand nombre de petits acteurs à travers le monde. Les principaux acteurs du marché des robots d’emballage opérant sur le marché mondial comprennent –

ABB limitée

Amada Co Ltd.

Technologie d’emballage Bosch

Ingénierie Brenton

Brokk AB (SE)

Systèmes Durr

Fanuc Corporation

Guangzhou Risong Intelligent Technology Holding (CN)

Krones SA

Kuka Robot GmbH

Mitsubishi Electric Corporation

Remtec Automation LLC

Schneider Electric SE

Yaskawa Amérique Inc.

Le rapport sur le marché des robots d’emballage fournit une analyse approfondie des facteurs macroéconomiques et de l’attractivité du marché de chaque segment. Le rapport comprendra une évaluation qualitative et quantitative approfondie des perspectives sectorielles/régionales avec la présence des acteurs du marché dans le segment et la région/le pays respectifs. Les informations conclues dans le rapport incluent les entrées.