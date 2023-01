Le marché des robots de traite intelligents évalué à 1,26 milliard de dollars d’ici 2029 | Croissance, dernières tendances et prévisions

définition du marché

Les robots de traite sont des systèmes de traite automatisés qui permettent aux fermes laitières d’automatiser entièrement le processus de traite. Ces systèmes sont généralement conçus pour traire 60 vaches, mais il existe sur le marché des robots commerciaux capables de traire jusqu’à 80 vaches. Utilisé pour remplacer le travail manuel lors de la collecte du lait.

Selon l’ analyse de DataBridge Market Research, le marché des robots de traite intelligents vaut 940 millions de dollars en 2021 et devrait atteindre 1,26 milliard de dollars d’ici 2029, avec un TCAC de 3,7 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Analyse et dimensionnement du marché

Pour réduire le risque d’infection, le robot de traite est équipé de bras de support pour nettoyer les trayons et les recouvrir de désinfectant. De plus, des solutions avancées ont été développées avec des systèmes de surveillance qui fournissent des informations sur la production de lait de chaque vache et sur la santé de chaque vache.



Toutes les statistiques, données, faits et chiffres collectés pour la génération du rapport Smart Milking Robot Market sont obtenus à partir de sources fiables telles que des sites Web, des revues, des fusions, des journaux et d’autres sources authentiques. Ce rapport de l’industrie fournit des données sur le marché et considère même les développements de nouveaux produits depuis leur création jusqu’à leur lancement. Le rapport passe également en revue les acteurs clés, les collaborations clés, les fusions et acquisitions, ainsi que les tendances en matière d’innovations et de politiques commerciales. Ce rapport d’activité analyse les perspectives et les opportunités du nouveau marché géographique. Un rapport d’étude prééminent sur le marché des robots de traite intelligents fournit des statistiques sur l’état actuel de l’industrie et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les investisseurs intéressés par ce marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des robots de traite intelligents

Le paysage concurrentiel du marché Robot de traite intelligent fournit des informations détaillées sur les concurrents. Les détails incluent le profil de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements en R&D, les nouveaux plans de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, les lancements de produits, l’étendue et la portée des produits, la dominance des applications. Les points de données fournis ci-dessus ne concernent que l’accent mis par l’entreprise sur le marché des robots de traite intelligents.

Certains des acteurs clés du marché Robot de traite intelligent sont :

DeLaval (Suède)

Groupe GEA Aktiengesellschaft (Allemagne)

Riley (Pays-Bas)

SA Christensen & Co. (Danemark)

Fullwood Pike (Royaume-Uni)

Afimic Limited (Israël)

BouMatic (États-Unis)

Groupe Hokofarm (Pays-Bas)

DAIRYMASTER (Irlande)

Système de traite Milkwell (Inde)

Paul Mueller & Company (États-Unis)

Pearson International Limited (Royaume-Uni)

Read Industrial Ltd. (Nouvelle-Zélande)

Rotec Engineering Ltd (États-Unis)

Spears Hill (Australie)

Strapps Tech Pvt. Ltd. (Inde)

Système Happel (Allemagne)

Impact du COVID-19 sur le marché Robot de traite intelligent

La pandémie de COVID-19 a accéléré l’utilisation de la robotique et de l’automatisation dans l’agriculture. Pendant la crise du coronavirus, la fabrication de composants a considérablement ralenti pour arrêter la propagation de l’infection. Cependant, confrontés à de nombreux défis tels que les perturbations de la chaîne d’approvisionnement et les pénuries de main-d’œuvre, les agriculteurs se rendent compte que l’automatisation peut être la clé pour résoudre certains des problèmes en cas de perturbations futures. Au milieu de la perturbation généralisée de la pandémie, les entreprises agricoles utilisant la robotique et l’automatisation pour l’agriculture pourraient récolter des gains importants. Les restrictions liées au COVID-19 devraient réduire de 70 % les travailleurs saisonniers migrants, et l’incertitude grandit. Pour lutter contre cette situation,

Portée du marché mondial des robots de traite intelligents

Le marché des robots de traite intelligents est segmenté en fonction du type, de la taille du troupeau et de l’application. La croissance entre les segments vous aide à analyser la croissance des segments et la stratégie pour approcher le marché et identifier les différences dans vos principaux domaines d’application et vos marchés cibles.

taper

Robot de traite pipeline

Robot broyeur d’os Plshy

autre

taille du troupeau

en dessous de 100

Entre 100 et 1 000

plus de 1 000

autre

application

cultiver

entreprise laitière

autre

Les auteurs du rapport analysent les régions en développement et développées du marché mondial Robot de traite intelligent à des fins de recherche et d’analyse. La section d’analyse régionale du rapport mène des recherches approfondies sur l’industrie Robots de traite intelligents dans différentes régions et pays pour aider les acteurs à planifier des stratégies d’expansion efficaces.

Analyse régionale: le rapport étudie en outre les modèles de production et de consommation, les importations et les exportations, le rapport offre-demande, la génération de revenus, la part de marché et la taille du marché des robots de traite intelligents dans des régions clés du monde et la présence d’acteurs clés dans la région. . Le rapport Smart Milking Robot couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises de chaque région dans la section d’analyse régionale. L’analyse régionale du marché comprend des informations sur la production, le volume et le modèle de consommation, les revenus et le taux de croissance au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’analyse régionale, le marché est principalement réparti dans les zones géographiques clés suivantes:

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée, Australie, reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

