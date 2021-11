Le marché des robots de nettoyage va croître à un TCAC de 19,2% pour atteindre 8441,3 millions de dollars US de 2017 à 2025

L’une des principales raisons de l’adoption massive des robots de nettoyage est la vie de plus en plus animée dans les zones urbaines. Comme l’urbanisation augmente à un rythme plus élevé dans divers pays et que la concurrence pour les emplois augmente dans les zones urbaines, de nombreuses personnes sont occupées et n’ont pas de temps libre pour le nettoyage. De plus, dans les pays développés, l’embauche de main-d’œuvre pour le nettoyage coûte cher. Par conséquent, de plus en plus de personnes se tournent vers l’automatisation pour les activités de nettoyage.

Le marché mondial des robots de nettoyage a été segmenté en fonction du type en robots de nettoyage de sol, robots de nettoyage de pelouse, robots de nettoyage de piscine, robots de nettoyage de vitres et autres. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des robots de nettoyage est classé en résidentiel, commercial et industriel. Géographiquement, le marché mondial des robots de nettoyage est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique (APAC), Moyen-Orient et Afrique (MEA) et Amérique du Sud (SAM).

L’application résidentielle devrait connaître une croissance rapide et stimuler la croissance du marché des robots de nettoyage. Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, Dyson Limited, Ecovacs Robotics, Intellibot Robotics, iRobot Corporation, LG Electronics Co. Ltd., Neato Robotics, Panasonic Corporation, Koninklijke Philips NV et Samsung Electronics Co. Ltd.

Le rapport segmente le marché mondial des robots de nettoyage comme suit :

Marché mondial des robots de nettoyage – par type

Nettoyage des sols

Nettoyage de pelouse

Nettoyage de piscine

Le nettoyage des vitres

Autres

Marché mondial des robots de nettoyage – par utilisateur final

Résidentiel

Commercial

Industriel

L’étude effectue une analyse SWOT pour évaluer les forces et les faiblesses des principaux acteurs du marché Robots de nettoyage. En outre, le rapport procède à un examen approfondi des conducteurs et des contraintes opérant sur le marché. Le rapport évalue également les tendances observées sur le marché parent, ainsi que les indicateurs macro-économiques, les facteurs dominants et l’attrait du marché en ce qui concerne différents segments. Le rapport prédit l’influence de différents aspects de l’industrie sur les segments de marché et les régions de Robots de nettoyage.

Principaux points clés du marché des robots de nettoyage

Aperçu du marché des robots de nettoyage

Concurrence sur le marché des robots de nettoyage

Marché des robots de nettoyage, revenus et tendance des prix

Analyse du marché des robots de nettoyage par application

Profils d’entreprises et chiffres clés du marché des robots de nettoyage

Dynamique du marché

Méthodologie et source de données

Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances du marché Robots de nettoyage.

Marché des robots de nettoyage segmenté par région/pays : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique, et Amérique centrale et du Sud

