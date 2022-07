Le marché des robots de nettoyage devrait être résilient entre 2022 et 2030

La technologie de nettoyage robotique a évolué et transformé le paysage du nettoyage dans les environnements résidentiels et commerciaux. Une présence croissante de robots de nettoyage a été observée sur le marché mondial car ces équipements intelligents peuvent réduire les coûts de main-d’œuvre, améliorer l’efficacité du nettoyage et réduire les accidents de travail. Les Robovacs sont mieux acceptés par les personnes âgées, les personnes handicapées et les ménages férus de technologie qui préfèrent un style de vie moderne. Les robots de nettoyage professionnels sont de plus en plus adoptés par les usines de fabrication, les établissements de santé, les établissements d’enseignement, les commerces de détail, la logistique, les centres d’affaires, etc. 2030.

Mis en évidence avec 33 tableaux et 82 chiffres, ce rapport de 186 pages « Marché mondial des robots de nettoyage 2022-2030 par application, utilisateur final, canal de distribution et région : analyse de segment, perspectives de tendance et stratégie commerciale » est basé sur une recherche approfondie du monde entier. marché des robots nettoyeurs en analysant l’ensemble du marché mondial et tous ses sous-segments grâce à des classifications très détaillées. Des analyses et des évaluations approfondies sont générées à partir de sources d’informations primaires et secondaires de première qualité avec des contributions provenant de professionnels de l’industrie tout au long de la chaîne de valeur. Le rapport fournit des données historiques sur le marché pour 2014 et 2015, des estimations de revenus pour 2016 et des prévisions pour 2022-2030.

Accédez à un exemple de rapport PDF @https://www.marketreporthub.com/sample.php?id=00325

Des analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’examen des aspects suivants :

• Structure du marché

• Moteurs de croissance

• Contraintes et défis

• Tendances des produits émergents et opportunités de marché

• Les cinq forces de Porter

La tendance et les perspectives du marché mondial sont prévues dans une vision optimiste, équilibrée et conservatrice. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché mondial des robots de nettoyage dans tous les aspects de la classification du point de vue de l’application, de l’utilisateur final, du canal de distribution et de la région.

Sur la base de l’application, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels inclus pour 2014-2023 (historique et prévisionnel) pour chaque section.

• Nettoyage de sol

• Nettoyage de piscine

• Nettoyage de pelouse

• Nettoyage de vitres

• Autre nettoyage

Sur la base de l’utilisateur final, le marché mondial est analysé sur les segments suivants avec des revenus annuels en 2014-2023 fournis pour chaque segment.

• Secteur résidentiel

• Secteur industriel

• Santé

• Autres secteurs commerciaux

Sur la base du canal de distribution, le marché mondial est analysé sur les segments suivants avec des revenus annuels en 2014-2023 fournis pour chaque segment.

• Ventes en ligne

• Supermarchés et magasins de détail

• Autres canaux

Géographiquement, les régions suivantes ainsi que les marchés nationaux répertoriés sont entièrement étudiés :

• APAC (Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, Inde et reste de l’APAC)

• Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, reste de l’Europe )

• Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

• Amérique latine (Argentine, Brésil, Mexique, reste de l’Amérique latine)

• Emprise du territoire (EAU, Arabie saoudite, Afrique du Sud)

Pour chacune des régions et pays susmentionnés, une analyse détaillée et des données sur les revenus annuels sont disponibles pour 2014-2023. La répartition de tous les marchés régionaux par pays et la répartition de certains marchés nationaux clés par application robotique et utilisateur final au cours des années de prévision sont également incluses.

Le rapport couvre également le scénario concurrentiel actuel et la tendance de fabrication prévue ; et présente les fournisseurs mondiaux de robots de nettoyage, y compris les leaders du marché et les acteurs émergents importants.

Plus précisément, les risques potentiels associés à l’investissement dans le marché mondial des robots de nettoyage sont évalués quantitativement et qualitativement par le biais du système d’évaluation des risques de GMD. Selon l’analyse et l’évaluation des risques, des facteurs critiques de succès (CSF) sont générés pour aider les investisseurs et les actionnaires à gérer et à minimiser les risques, à développer des modèles commerciaux appropriés et à prendre des stratégies et des décisions judicieuses.

Vérifiez la remise instantanée @https://www.marketreporthub.com/discount.php?id=00325

Principaux acteurs :

AB Electrolux

ADLATUS Robotics GmbH

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Aqua Products, Inc.

Avidbots Corp.

BSH Bosch et Siemens Household Heritage Hospitals GmbH

Cleanfix Cleaning Systems AG

Danduct Clean

Dyson Ltd

ECOVACS Robotics Co., Ltd.

Robotique d’ inspection GE

Hanool Robotics Corp.

Hayward Industries, Inc.

HOBOT

Home Group

IBC Robotics

Intellibot Robotics LLC

iRobot Corporation

Koninklijke Philips NV

LG Electronics

Maytronics Ltd.

Métaphore, Inc.

Miele & Cie. KG

Moneual USA, Inc.

Neato Robotics, Inc.

Panasonic Corporation

Pentair Ltd.

Robomow

Samsung Electronics

Scantron Robotics

Sharp Corporation

Toshiba Corporation

Windowmate

Yujin Robot Co., Ltd.

Zodiac Pool Systems, Inc.