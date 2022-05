Le marché des robots de nettoyage devrait croître à un TCAC de 19,2 % pour atteindre 8 441,3 millions de dollars US de 2017 à 2025

Le marché des robots de nettoyage devrait passer de 2105,0 M$ US en 2017 à 8441,3 M$ US d’ici 2025 à un TCAC de 19,2 % entre 2017 et 2025.

Les robots de nettoyage des sols devraient continuer à dominer. Actuellement, près de 92 % des robots de nettoyage sont destinés au nettoyage des sols. Ce type de robots est utilisé dans les applications résidentielles, commerciales et industrielles, car il permet de gagner du temps et ne nécessite aucune observation humaine en permanence. Auparavant, les robots de nettoyage des sols étaient équipés d’une application d’aspiration, mais avec les progrès de la technologie, les robots de nettoyage des sols sont fabriqués pour effectuer l’aspiration, le nettoyage, la désinfection, le nettoyage UV, etc.

La liste des entreprises

1. Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

2. Dyson Limited

3. Ecovacs Robotics

4. Intellibot Robotics

5. iRobot Corporation

6. LG Electronics Co. Ltd.

7. Neato Robotics

8. Panasonic Corporation

9. Koninklijke Philips NV

10. Samsung Electronics Co. Ltd.

La tendance clé qui affectera principalement le marché des robots de nettoyage au cours de l’ année à venir est l’intégration de la technologie AI dans les robots pour la communication avec l’utilisateur et une automatisation plus poussée des activités effectuées par les robots. Avec l’urbanisation croissante et la vie plus occupée des habitants des zones urbaines, il reste très peu de temps pour les activités de nettoyage. Avec l’augmentation des cas de vol, dépendre de toute main-d’œuvre à des fins de nettoyage en l’absence du propriétaire de la maison peut être un peu risqué. Par conséquent, de nombreuses personnes se tournent vers les robots pour les activités de nettoyage de leur maison en leur présence comme en leur absence et pour assurer un nettoyage correct de chaque recoin de la maison.

Le marché des robots de nettoyage par type est segmenté en nettoyage des sols, nettoyage des pelouses, nettoyage des piscines, nettoyage des vitres et autres. Différents types de robots de nettoyage sont utilisés pour différentes activités et ont donc leur utilisation dans une ou plusieurs applications.

La taille globale du marché des robots de nettoyage a été dérivée à l’aide de sources primaires et secondaires. Le processus de recherche commence par une recherche secondaire exhaustive utilisant des sources internes et externes pour obtenir des informations qualitatives et quantitatives liées au marché. De plus, des entretiens primaires ont été menés avec des participants et des commentateurs de l’industrie afin de valider les données et l’analyse. Les participants qui prennent généralement part à un tel processus comprennent des experts de l’industrie tels que des vice-présidents, des responsables du développement commercial, des responsables de l’intelligence de marché et des responsables des ventes nationales, ainsi que des consultants externes tels que des experts en évaluation, des analystes de recherche et des leaders d’opinion clés spécialisés dans l’industrie des robots de nettoyage.

