Le marché des robots de nettoyage devrait croître à un TCAC de 19,2 % par les principaux acteurs Ecovacs Robotics, Intellibot Robotics, iRobot

La dernière étude publiée par The Insight Partners sur l’étude de marché mondiale des robots de nettoyage avec plus de 100 tableaux de données de marché et des chiffres répartis sur les pages est facile à comprendre. La table des matières dans « Étude de marché mondiale des robots de nettoyage », vous pouvez donc obtenir une variété de façons de maximiser votre bénéfices. Marché des robots de nettoyage prévu jusqu’en 2025*.

Bref aperçu du robot de nettoyage :

une vie trépidante dans les zones urbaines pour favoriser l’adoption de robots de nettoyage dont le marché devrait croître à un TCAC de 19,2 %

Selon l’étude de marché d’Insight Partners intitulée « Marché des robots de nettoyage jusqu’en 2025 – Analyse et prévisions mondiales par type et utilisateur final », le marché mondial des robots de nettoyage était évalué à 2 105,0 millions de dollars US en 2017 et devrait atteindre 8 441,3 millions de dollars US. d’ici 2025. Le rapport met en évidence les tendances qui prévalent sur le marché mondial des robots de nettoyage et les facteurs qui animent le marché ainsi que ceux qui ont un effet dissuasif sur sa croissance.

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, Dyson Limited, Ecovacs Robotics, Intellibot Robotics, iRobot Corporation, LG Electronics Co. Ltd., Neato Robotics, Panasonic Corporation, Koninklijke Philips NV et Samsung Electronics Co. Ltd.

L’une des principales raisons de l’adoption élevée des robots de nettoyage est la vie de plus en plus occupée dans les zones urbaines. Comme l’urbanisation augmente à un rythme plus élevé dans divers pays et la concurrence croissante dans les emplois dans les zones urbaines, de nombreuses personnes sont occupées et n’ont pas de temps libre pour le nettoyage. De plus, dans les pays développés, l’embauche de main-d’œuvre pour le nettoyage coûte cher. Par conséquent, de plus en plus de personnes se tournent vers l’automatisation des activités de nettoyage. En outre, les applications de ces robots augmentent et s’étendent à d’autres secteurs verticaux tels que l’automobile, la santé, la logistique, l’entrepôt et autres. L’introduction de robots à alimentation alternative pour les opérations continues et la durabilité des robots est l’une des caractéristiques supplémentaires qui augmentera encore la demande des robots. Par ailleurs, sa petite taille et sa capacité à s’adapter à des espaces plus petits aident le robot à nettoyer dans les zones inaccessibles aux humains. De plus, les environnements dangereux, où l’entrée humaine peut s’avérer mortelle, peuvent être nettoyés par les robots. Ces fonctionnalités avancées vont encore augmenter la demande de robots de nettoyage dans les années à venir.

Objectifs de recherche:

Étudier et analyser la taille du marché mondial des robots de nettoyage par régions / pays clés, type de produit et application, données historiques de 2017 à 2025 et prévisions jusqu’en 2025.

Comprendre la structure du marché Robot de nettoyage en identifiant ses différents sous-segments.

Se concentre sur les principaux acteurs du marché mondial des robots de nettoyage, pour définir, décrire et analyser la valeur, la part de marché, le paysage de la concurrence sur le marché, l’analyse SWOT et les plans de développement au cours des prochaines années.

Analyser le Marché des robots de nettoyage en ce qui concerne les tendances de croissance individuelles, les perspectives d’avenir et leur contribution au marché total.

Analyser les développements concurrentiels tels que les expansions, les accords, les lancements de nouveaux produits et les acquisitions sur le marché pour mieux comprendre.



Marché mondial des robots de nettoyage – Par type

Nettoyage des sols

Nettoyage de pelouse

Nettoyage de piscine

Le nettoyage des vitres

Les autres

Marché mondial des robots de nettoyage – Par utilisateur final

Résidentiel

Commercial

Industriel

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des robots de nettoyage :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche du marché Robot de nettoyage

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché Robot de nettoyage.

Chapitre 3: Impact sur la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis et opportunités du robot de nettoyage ;

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs du marché des robots de nettoyage, Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays 2015-2020

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Robot de nettoyage qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse par groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7 : Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants/société avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions (2017-2025)

Chapitre 8 et 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

