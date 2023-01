Le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale est en plein essor dans le monde avec 139,93 millions USD à un TCAC de 8,40% au cours de la période de prévision 2029

Un rapport d’étude de marché mondial sur les robots de chirurgie de la colonne vertébrale est une source d’informations vérifiée et fiable qui donne une vue télescopique des tendances du marché existantes, des produits émergents, des situations et des opportunités qui conduisent l’entreprise vers le succès. Ce rapport d’étude de marché mondial est organisé en collectant des données d’étude de marché de différents coins du globe avec une équipe expérimentée de ressources linguistiques. Le rapport aide les clients à aborder tous les aspects stratégiques, y compris le développement de produits, les spécifications de produits, l’exploration d’opportunités de croissance de niche, la modélisation d’applications et de nouveaux marchés géographiques. Le rapport sur le marché universel fournit également des profils d’entreprise et les coordonnées des principaux acteurs du marché dans la section du fabricant clé.

Ces dernières années, avec l’introduction de systèmes de chirurgie robotique de la colonne vertébrale, les chirurgiens peuvent planifier la procédure chirurgicale à l’avance et effectuer une procédure plus précise. La technologie peut adapter les procédures à l’anatomie unique de chaque patient. Le médecin doit effectuer l’opération proprement dite, mais le système de chirurgie robotique de la colonne vertébrale guide les outils du chirurgien selon une méthode prédéterminée pour placer les implants en toute sécurité et avec précision dans les emplacements pré-planifiés exacts. L’invention concerne un système de chirurgie robotique de la colonne vertébrale utilisant des bras robotiques qui sont contrôlés par des chirurgiens.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale devrait atteindre la valeur de 139,93 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 8,40 % au cours de la période de prévision. Les « prestataires de soins de santé » représentent le plus grand segment d’utilisateurs finaux sur le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale, en raison de la présence de mandats gouvernementaux et de l’augmentation des coûts des soins de santé.

Les chirurgiens peuvent désormais effectuer des interventions chirurgicales complexes avec une plus grande précision grâce aux robots chirurgicaux. Ils sont le plus souvent utilisés dans les procédures gynécologiques, urologiques, orthopédiques, générales et de neurochirurgie, ainsi que dans d’autres chirurgies peu invasives.

Robots de chirurgie de la colonne vertébrale Dynamique du marché

Conducteurs

L’augmentation de l’adoption de la technologie de la santé robotique

L’augmentation des investissements dans le développement de technologies nouvelles et avancées, l’adoption croissante de la technologie robotique, la prise de conscience croissante des avantages associés à la chirurgie mini-invasive , l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales et l’augmentation du pouvoir d’achat des hôpitaux sont quelques-uns des facteurs qui stimuler la croissance du marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale au cours de la période de prévision. L’augmentation des applications des économies émergentes, d’autre part, créera de nouvelles et amples opportunités pour la croissance du marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale au cours de la période de prévision.

Les avantages de la chirurgie assistée par robot

À l’échelle mondiale, la demande de chirurgies mini-invasives (MIS) augmente en raison des avantages associés à ces procédures, notamment des incisions plus petites, moins de coupures, moins de cicatrices, moins de douleur, une sécurité accrue, des périodes de récupération plus courtes et des économies de coûts importantes. La chirurgie robotique mini-invasive améliore ces avantages en offrant une plus grande précision, répétabilité, contrôle et efficacité.

Investissements gouvernementaux pour l’interopérabilité des soins de santé

L’augmentation du financement par le gouvernement fédéral pour favoriser l’adoption de ces solutions influence davantage le marché.

De plus, la flambée des dépenses de santé, les progrès des infrastructures de santé et la forte demande pour une prestation de soins élargie ont un effet positif sur le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale.

Opportunités

Les centres de chirurgie ambulatoire (ASC) sont des structures médicales autonomes spécialisées dans les actes chirurgicaux, diagnostiques et préventifs ne nécessitant pas d’hospitalisation. La rentabilité des ASC permet aux gouvernements, aux tiers payeurs et aux patients d’économiser de l’argent, car ces établissements offrent un site de soins moins coûteux que les services ambulatoires des hôpitaux.

Portée du marché mondial des robots de chirurgie de la colonne vertébrale

Le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale est segmenté en fonction du produit, de la méthode, de l’approche, de l’état et de l’application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Système

accessoires

consommables

Méthode

La chirurgie minimalement invasive

Chirurgie ouverte

Approcher

Antérieur

Postérieur

Latéral

Condition

discopathie dégénérative

hernie discale

fractures

tumeurs

infections

instabilité

déformation

Application

laminectomie

fusion vertébrale

forminectomie

implant interlaminaire

remplacement de disque artificiel

discectomie cervicale antérieure

lyse épidurale des adhérences

laminotomie

ollif

vertébroplastie percutanée

mal de dos chronique

Sténose spinale

Robots de chirurgie de la colonne vertébrale Analyse / aperçus régionaux du marché

Le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, méthode, approche, condition et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale en raison de l’augmentation du nombre de lésions de la moelle épinière, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision en raison d’une sensibilisation accrue à la gestion des soins de santé et de l’augmentation des dépenses de santé des personnes.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance de l’infrastructure de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des robots de chirurgie du rachis. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Robots de chirurgie de la colonne vertébrale

Le paysage concurrentiel du marché Robots de chirurgie de la colonne vertébrale fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des robots de chirurgie de la colonne vertébrale sont Medtronic, Zimmer Biomet, Medtech SA, Globus Medical, TINAVI Medical., Stryker, Intuitive Surgical., NuVasive, Inc., Smith and Nephew, Johnson and Johnson Services, Inc. , Brainlab AG, le groupe de sociétés Orion Health, OSP Labs, AM HEALTHCARE TECHNOLOGY, Deevita LLC, GENERAL ELECTRIC COMPANY et IBM, entre autres.

