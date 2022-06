Le marché des robots collaboratifs atteint un nouveau niveau – Une étude approfondie avec des acteurs clés ABB, Robert Bosch, KuKa Ag

Un dernier rapport de renseignement publié par The Insight Partners avec le titre » Perspectives du marché mondial des robots collaboratifs jusqu’en 2025. Une étude détaillée accumulée pour offrir les dernières informations sur les caractéristiques aiguës du marché des robots collaboratifs. Ce rapport fournit un aperçu détaillé des facteurs clés du marché mondial des robots collaboratifs. Marché des robots et facteurs tels que le conducteur, la retenue, les tendances passées et actuelles, les scénarios réglementaires et le développement technologique.

Définition :

Le marché mondial des robots collaboratifs devrait passer de 420,4 millions de dollars US en 2017 à 8 979,3 millions de dollars US d’ici 2025 à un TCAC de 46,8 % entre 2018 et 2025.

Les robots collaboratifs sont un fragment des robots de service qui sont principalement utilisés dans la manutention, la fabrication et les laboratoires. La demande croissante pour plus de flexibilité dans les usines et en particulier dans le secteur manufacturier, où les humains et les robots ont déjà commencé à travailler en harmonie, ce qui a entraîné une croissance du marché des robots collaboratifs.

Les principaux acteurs de ce rapport incluent

ABB, Robert Bosch, KuKa Ag, Aubo Robotics, Fanuc, Rethink Robotics, Precise Automation, Inc., Universal Robots, Yasakawa Electric Corporation, TECHMAN Robots et Kawasaki Heavy Industries, Ltd.,

Marché mondial des robots collaboratifs – Par charge utile

jusqu’à 5 kg

5-10 kg

au-dessus de 10 kg

Marché mondial des robots collaboratifs – Par application

Assemblage

Manutention

Pick & Place

Tests de qualité

Conditionnement

Machine Tendance

Soudage

Autres

Marché mondial des robots collaboratifs – Par industrie de l’utilisateur final

Automobile

Métaux et machines

Électronique

Produits pharmaceutiques

Plastiques et polymères

Aliments et boissons

Autres

Points saillants du rapport :

Aperçu complet du marché parent et du marché de substitution

Segmentation approfondie du marché (tendances, croissance avec analyse historique et prévisionnelle)

Tendances récentes de l’industrie et activités de développement

Paysage concurrentiel (analyse de la carte thermique pour les acteurs émergents et analyse des parts de marché pour les principaux acteurs ainsi que des profils détaillés)



Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des robots collaboratifs :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche du marché Robots collaboratifs

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché Robots collaboratifs.

Chapitre 3 : Changement de l’impact sur la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis et opportunités des robots collaboratifs ;

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché des robots collaboratifs, des cinq forces de Porters, de la chaîne d’approvisionnement / valeur, de l’analyse PESTEL, de l’entropie du marché, de l’analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région/pays

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Robots collaboratifs qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7 : Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants/société avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions (2018-2025)

…………….

Réponses aux questions clés

Qui sont les principaux acteurs clés et quels sont leurs principaux plans commerciaux sur le marché mondial des robots collaboratifs ?

Quelles sont les principales préoccupations de l’analyse des cinq forces du marché mondial Robots collaboratifs ?

Quelles sont les différentes perspectives et menaces auxquelles sont confrontés les concessionnaires sur le marché mondial Robots collaboratifs ?

Quelles sont les mesures possibles que les joueurs prennent pour surmonter et stabiliser la situation ?

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, le Moyen-Orient, l’Afrique, l’Europe ou LATAM, l’Asie.

