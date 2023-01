Le marché des rideaux antibactériens hospitaliers augmentera à un TCAC de 5,33 % pour atteindre 5,37575 millions USD d’ici l’année 2028 précédemment prévue. Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des rideaux antimicrobiens pour hôpitaux sont: Endurocide , ELERS MEDICAL, Hospital Curtain Solutions, Inc, HANGZHOU XIANG JUN, National Surgical Corporation, ANGLO MIDDLE EAST LLC, Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd., Hygenica Ltd , RT Dressings, Marlux Medical Ltd

Le marché des rideaux hospitaliers antimicrobiens devrait connaître une croissance significative entre 2021 et 2028. Selon Data Bridge Market Research , le marché atteindra 5 375,75 millions USD d’ici 2028, avec un TCAC de 5,33 %, dépassant la période de prévision précédente.

Les rideaux d’hôpitaux aux propriétés antibactériennes aident à ralentir la croissance des bactéries et des champignons. Dans les établissements de santé d’aujourd’hui, les rideaux aux propriétés antibactériennes sont facilement disponibles. Pour maintenir l’environnement hospitalier propre et hygiénique, les établissements de santé ont souvent besoin de types spéciaux de rideaux en matériaux antifongiques et antibactériens.

La forte demande sur le marché du soin des plaies, y compris les produits d’hygiène et médicaux ainsi que les produits non implantables, est l’un des facteurs importants de la croissance et de la demande du marché des draps hospitaliers antimicrobiens. En outre, les préoccupations croissantes concernant la propagation microbienne à travers les rideaux des hôpitaux stimulent la croissance du marché mondial au cours de la période de prévision 2021-2028.

Étendue du marché mondial des rideaux antibactériens pour hôpitaux et taille du marché

Le marché des rideaux hospitaliers antimicrobiens est segmenté en fonction du type de matériau, de la disponibilité et de l’utilisateur final. La croissance de ces segments aide à analyser les segments à faible croissance de l’industrie et fournit aux utilisateurs des aperçus du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les applications clés du marché.

En fonction de la disponibilité, le marché des draps hospitaliers antimicrobiens est segmenté en réutilisables et jetables.

Le marché des rideaux antimicrobiens hospitaliers est segmenté par les utilisateurs finaux dans les hôpitaux, les cliniques privées, les services d’urgence, les établissements de court séjour, les maisons de retraite, les centres de chirurgie ambulatoire et autres.

Analyse au niveau du pays du marché Rideaux hospitaliers antibactériens

Le marché des rideaux hospitaliers antimicrobiens est analysé avec des informations sur la taille et les tendances du marché par pays, type de matériau, disponibilité et utilisateur final mentionnés ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des rideaux antibactériens pour hôpitaux incluent les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe, la Chine et le Japon. , Inde, Corée, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) Moyen Est et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et le reste de l’Amérique du Sud, qui fait partie de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord est en tête du marché des draps hospitaliers antibactériens en raison de la prise de conscience croissante de l’utilisation de draps antibactériens et des principaux fabricants disponibles dans la région. La région Asie-Pacifique devrait croître à un rythme important au cours de la période de prévision 2021-2028 en raison de la sensibilisation croissante à la mise en œuvre des meilleures pratiques médicales dans cette région particulière.



Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des rideaux antibactériens pour hôpitaux

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des rideaux antimicrobiens pour hôpitaux sont:

Endurocide , ELERS MEDICAL, Hospital Curtain Solutions, Inc, HANGZHOU XIANG JUN, National Surgical Corporation, ANGLO MIDDLE EAST LLC, Jiangsu Saikang Medical Equipment Co., Ltd., Hygenica Ltd , RT Dressings, Marlux Medical Ltd , Imperial Fastener Company, Inc. , MANCORP, Microban International, KA International, Cube Care Company, Inc., RD ​​Plast, OSHO INTERNATIONAL, Amratlal & Dhirajlal & Company, Tracks2Curtains, EcoMed Technologies, etc. entreprises nationales et mondiales.

Les données sur les parts de marché sont disponibles pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les avantages concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent individuellement.

